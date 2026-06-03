SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqda

·98·Texno
SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqda
Audio versiyasi

Texas shtatidagi Starbase kosmodromida SpaceX kompaniyasining Starship kemalarini yigʻish va tezkor taʼmirlashga moʻljallangan yangi Gigabay superfabrikasi shiddat bilan barpo etilmoqda. Bir oy ichida inshoot sezilarli darajada oʻsdi: bino balandligi 116 metrga (380 fut) yetdi, uning poʻlat karkasi esa koʻp kilometr uzoqlikdan ham yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

2-iyun holatiga koʻra olingan yangi suratlarda oʻnlab kranlar ishlayotgani va binoning yon qismlari panellar bilan qoplanayotgani aks etgan. Shu bilan birga, konstruksiya balandlikka qarab oʻsishda davom etmoqda. Qurilish maydonchasi atrofida Ilon Maskning oʻziga xos floti — oʻnlab Cybertruck elektromobillari toʻplanib turibdi.

Yondosh binolarda Starship kemasining Marsdagi tasviri tushirilgan ulkan murallar paydo boʻlgan. Bu kompaniyaning Qizil sayyorani oʻzlashtirish va koʻp marta foydalaniladigan kosmik parvozlarni amalga oshirish borasidagi ulkan ambitsiyalarini anglatadi.

Gigabay loyihasi Starship ishlab chiqarish hajmini keskin oshirish uchun ishlab chiqilgan. Bu SpaceX kompaniyasiga raketalarni seriyali ishlab chiqarishga oʻtish, parvozlar tannarxini pasaytirish va koinotga chiqish surʼatini sezilarli darajada tezlashtirish imkonini beradi.

SpaceXStarshipElon MuskGigabayStarbase
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi