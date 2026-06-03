SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqda
Texas shtatidagi Starbase kosmodromida SpaceX kompaniyasining Starship kemalarini yigʻish va tezkor taʼmirlashga moʻljallangan yangi Gigabay superfabrikasi shiddat bilan barpo etilmoqda. Bir oy ichida inshoot sezilarli darajada oʻsdi: bino balandligi 116 metrga (380 fut) yetdi, uning poʻlat karkasi esa koʻp kilometr uzoqlikdan ham yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
2-iyun holatiga koʻra olingan yangi suratlarda oʻnlab kranlar ishlayotgani va binoning yon qismlari panellar bilan qoplanayotgani aks etgan. Shu bilan birga, konstruksiya balandlikka qarab oʻsishda davom etmoqda. Qurilish maydonchasi atrofida Ilon Maskning oʻziga xos floti — oʻnlab Cybertruck elektromobillari toʻplanib turibdi.
Yondosh binolarda Starship kemasining Marsdagi tasviri tushirilgan ulkan murallar paydo boʻlgan. Bu kompaniyaning Qizil sayyorani oʻzlashtirish va koʻp marta foydalaniladigan kosmik parvozlarni amalga oshirish borasidagi ulkan ambitsiyalarini anglatadi.
Gigabay loyihasi Starship ishlab chiqarish hajmini keskin oshirish uchun ishlab chiqilgan. Bu SpaceX kompaniyasiga raketalarni seriyali ishlab chiqarishga oʻtish, parvozlar tannarxini pasaytirish va koinotga chiqish surʼatini sezilarli darajada tezlashtirish imkonini beradi.
…