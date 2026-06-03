GitLab sunʻiy intellektga oʻtish doirasida xodimlarining 14 foizini boʻshatdi

·45·Texno
GitLab sunʻiy intellektga oʻtish doirasida xodimlarining 14 foizini boʻshatdi
Audio versiyasi

Dasturchilar uchun mashhur GitLab platformasi oʻz ishchi kuchining qariyb 14 foizini, yaʻni taxminan 350 nafar xodimni ishdan boʻshatganini eʻlon qildi. Ushbu qaror kompaniyaning oʻtgan oyda boshlangan keng koʻlamli tarkibiy oʻzgarishlari va 22 ta davlatdagi faoliyatini toʻxtatishi bilan bogʻliq. Kompaniya rahbariyati boshqaruv qatlamlarini qisqartirish va asosiy eʻtiborni sunʻiy intellekt (AI) oqimlariga xizmat koʻrsatuvchi infratuzilmaga qaratishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya bosh direktori Bill Staplesning soʻzlariga koʻra, agentli ish yuklamalari (agentic workloads) mavjud dasturchilar infratuzilmasiga kutilganidan ancha yuqori bosim oʻtkazmoqda. Bu muammo faqat GitLabʻga xos emas; uning asosiy raqobatchisi boʻlgan GitHub ham sunʻiy intellekt orqali yuborilayotgan katta hajmdagi maʻlumotlar oqimi tufayli tizim barqarorligini saqlashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Staplesning taʻkidlashicha, kompaniya 100 barobar oʻsishni qoʻllab-quvvatlash uchun git tizimini tubdan qayta qurishni boshlagan.

GitLab infratuzilmani AI yuklamalari uchun optimallashtirish maqsadida nomi ochiqlanmagan yirik AI-laboratoriya bilan hamkorlik oʻrnatdi. Yangi strategiya doirasida agentlar uchun kontekstni saqlash va olishga moʻljallangan maxsus APIʻlar, shuningdek, dasturchilar va AI-agentlar oʻrtasidagi ishni muvofiqlashtiruvchi vositalar ishlab chiqilmoqda. Platformaga boshqaruv va nazorat vositalari ham toʻgʻridan-toʻgʻri integratsiya qilinadi.

Shu tariqa GitLab ham AI texnologiyalarini biznesning asosiy qismiga aylantirish uchun xodimlarini qisqartirgan Amazon, Microsoft, Meta va Oracle kabi texnologik gigantlar qatoriga qoʻshildi. Statista maʻlumotlariga koʻra, joriy yilda texnologiya sohasida 100 000 dan ortiq ish oʻrni qisqartirilgan. Qizigʻi shundaki, koʻplab kompaniyalar rekord darajadagi daromadlar haqida hisobot berayotgan boʻlsa-da, AIʻga investitsiya kiritish uchun shtatlarni qisqartirishda davom etmoqda.

GitLabʻning moliyaviy koʻrsatkichlari ham ijobiy dinamikani koʻrsatmoqda. Kompaniyaning birinchi chorakdagi daromadi oʻtgan yilga nisbatan 23 foizga oshib, 264 million dollarni tashkil etdi. Yalpi foyda marjasi esa 88 foizga yetdi. Rejalashtirilgan tarkibiy oʻzgarishlar va xodimlarni qisqartirish jarayonlari uchun kompaniya 30 million dollardan 35 million dollargacha mablagʻ sarflashni kutmoqda.

GitLabSunʻiy IntellektTexnologiyaIshdan BoʻshatishIT-Soha
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi