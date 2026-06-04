Kelajak kosmodromi: SpaceX kompaniyasining Starbase majmuasi yangi suratlarda

·35·Texno
Kelajak kosmodromi: SpaceX kompaniyasining Starbase majmuasi yangi suratlarda
Audio versiyasi

RGV Aerial Photography kanali fotografi SpaceX kompaniyasiga tegishli Starbase start maydonchasining yuqori aniqlikdagi aerofotosuratini eʻlon qildi. Yer sathidan taxminan 1844 metr balandlikdan olingan ushbu surat kosmodromning hayratlanarli miqyosini toʻliq namoyon etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tasvirda ikkita orbital start minorasi (Orbital Launch Mounts), keng koʻlamli infratuzilma obʻektlari, yoʻllar, omborxonalar, transport vositalari va qoʻltiq boʻyidagi qirgʻoq zonasi aniq koʻrinadi. SpaceX hozirda Starship kemasining parvozlar surʻatini oshirish uchun maydonchani faol tayyorlamoqda, bu esa kelajakda Oy va Marsga missiyalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Nashrga YouTube platformasidagi uch soatlik "Starbase Xpanded Episode 23" videosi ham ilova qilingan. Unda RGV Aerial Photography mutaxassislari yangi suratlar, obʻektdagi oʻzgarishlar va raketaсозлик olamidagi soʻnggi yangiliklarni batafsil muhokama qilishgan.

Ilon Mask tomonidan 2002-yilda asos solingan SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) xususiy aerokosmik kompaniyasi tijoriy kosmonavtika kashshofi hisoblanadi. Kompaniya dunyoda birinchi boʻlib koʻp marta ishlatiladigan bosqichli Falcon 9 orbital raketa tashuvchilarini ishlab chiqqan.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq SpaceX oʻz aksiyalarini birlamchi joylashtirish (IPO) parametrlarini rasman eʻlon qilgan edi. Ushbu jarayon jahon tarixidagi eng yirik IPO boʻlishi kutilmoqda.

SpaceXStarbaseStarshipIlon MaskKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi