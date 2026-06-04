Vivo X500 Pro Max: 200 MP periskop va Sony LOFIC sensori bilan jihozlanadi
Vivo kompaniyasining boʻlajak flagmani — Vivo X500 Pro Max haqida yangi tafsilotlar tarqaldi. Qurilmaning muhandislik namunasi uchta asosiy kameraga ega boʻlib, ularning markazida yangi avlod LYT-seriyasiga mansub 50 megapikselli Sony LOFIC sensori turibdi. Ushbu 1/1,28 dyuymli yirik matritsa tasvir sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kamera tizimining asosiy oʻziga xosligi 200 megapikselli periskopik modul boʻladi. 1/1,4 dyuymli kattalashtirilgan sensor bilan jihozlangan ushbu modul optik va gibrid zum sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, shuningdek, past yoritish sharoitida ham yuqori detallashuvni taʼminlaydi. Konfiguratsiyani 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul toʻldiradi.
Texnik xususiyatlarga koʻra, smartfon 2 nanometrli Dimensity 9600 seriyasidagi chip bilan taʼminlanadi. Qurilma 6,85 dyuymli, 2K aniqlikdagi va 144 Hz yangilanish chastotasiga ega BOE tekis displeyini oladi. Digital Chat Station maʼlumotlariga koʻra, ushbu displey LIPO texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan.
Hozirda Vivo X500 Pro Max prototipi faol sinovdan oʻtkazilmoqda. Seriyaning rasmiy anonsi sentyabr oyidan erta amalga oshirilishi kutilmayapti. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Vivo X300 Ultra modeli DxOMark reytingida oʻtgan yilgi Vivo X300 Pro modelidan ortda qolib, uchinchi oʻrinni egallagan edi.
Digital Chat Station insayderi avval ham Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro xususiyatlarini, shuningdek, Dimensity 9400 chipining Snapdragon 8 Elite platformasidan oldinroq chiqishini aniq bashorat qilgan edi.
…