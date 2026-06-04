Vivo X500 Pro Max: 200 MP periskop va Sony LOFIC sensori bilan jihozlanadi

·50·Texno
Vivo X500 Pro Max: 200 MP periskop va Sony LOFIC sensori bilan jihozlanadi
Audio versiyasi

Vivo kompaniyasining boʻlajak flagmani — Vivo X500 Pro Max haqida yangi tafsilotlar tarqaldi. Qurilmaning muhandislik namunasi uchta asosiy kameraga ega boʻlib, ularning markazida yangi avlod LYT-seriyasiga mansub 50 megapikselli Sony LOFIC sensori turibdi. Ushbu 1/1,28 dyuymli yirik matritsa tasvir sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kamera tizimining asosiy oʻziga xosligi 200 megapikselli periskopik modul boʻladi. 1/1,4 dyuymli kattalashtirilgan sensor bilan jihozlangan ushbu modul optik va gibrid zum sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, shuningdek, past yoritish sharoitida ham yuqori detallashuvni taʼminlaydi. Konfiguratsiyani 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul toʻldiradi.

Texnik xususiyatlarga koʻra, smartfon 2 nanometrli Dimensity 9600 seriyasidagi chip bilan taʼminlanadi. Qurilma 6,85 dyuymli, 2K aniqlikdagi va 144 Hz yangilanish chastotasiga ega BOE tekis displeyini oladi. Digital Chat Station maʼlumotlariga koʻra, ushbu displey LIPO texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan.

Hozirda Vivo X500 Pro Max prototipi faol sinovdan oʻtkazilmoqda. Seriyaning rasmiy anonsi sentyabr oyidan erta amalga oshirilishi kutilmayapti. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Vivo X300 Ultra modeli DxOMark reytingida oʻtgan yilgi Vivo X300 Pro modelidan ortda qolib, uchinchi oʻrinni egallagan edi.

Digital Chat Station insayderi avval ham Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro xususiyatlarini, shuningdek, Dimensity 9400 chipining Snapdragon 8 Elite platformasidan oldinroq chiqishini aniq bashorat qilgan edi.

VivoSmartfonTexnologiyaKameraSony
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi