OpenAI kiberhujumlardan himoyalovchi Lockdown Mode rejimini taqdim etdi
OpenAI kompaniyasi ChatGPT foydalanuvchilari uchun yangi Lockdown Mode funksiyasini e’lon qildi. Ushbu rejim chatbotni veb-sahifalar va boshqa kontent manbalariga yashirilgan zararli koʻrsatmalar — "prompt injection" hujumlaridan qoʻshimcha himoya qilish uchun ishlab chiqilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Lockdown Mode yoqilganda tizimning bir qator imkoniyatlari cheklanadi. Xususan, jonli veb-brauzing oʻchirilib, faqat keshda saqlangan ma’lumotlardan foydalanishga ruxsat beriladi. Shuningdek, internetdan tasvirlarni qidirish va koʻrsatish, Deep Research hamda Agent Mode funksiyalari vaqtincha toʻxtatiladi. Shuni ta’kidlash kerakki, foydalanuvchilar hali ham tasvirlarni generatsiya qilish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, hatto ushbu rejim yoqilgan boʻlsa ham, ChatGPT toʻliq xavfsiz boʻlmasligi mumkin. Zararli buyruqlar keshdagi kontentda yoki yuklangan fayllarda saqlanib qolishi va javobning aniqligiga ta’sir qilishi ehtimoli bor. Biroq, asosiy maqsad — maxfiy ma’lumotlarning tashqariga sizib chiqish xavfini maksimal darajada kamaytirishdir.
OpenAI ta’kidlashicha, Lockdown Mode barcha foydalanuvchilar uchun moʻljallanmagan. U birinchi navbatda oʻta muhim ma’lumotlar bilan ishlovchi va ma’lumotlar eksfiltratsiyasidan qat’iy himoyalanishni istaydigan tashkilotlar hamda shaxslar uchun foydalidir. Hozirda ushbu funksiya ChatGPT Business va ayrim shaxsiy akkauntlar uchun bosqichma-bosqich joriy etilmoqda.
…