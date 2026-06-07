Siemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadi

·51·Texno
Siemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadi

Posidonia 2026 xalqaro koʻrgazmasida Fusion Power Barge (FusPoB) loyihasi eʼlon qilindi. Mazkur loyiha doirasida xalqaro konsorsium dunyodagi ilk termoyadroviy sintezga asoslangan suzuvchi energetika platformasini yaratishni rejalashtirmoqda. Loyiha ishtirokchilari texnologiyaning tijoriy namunasini 2032-yilga qadar taqdim etishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Konsorsium tarkibiga Amerikaning kemachilik byurosi (ABS), Isroilning termoyadroviy texnologiyalarga ixtisoslashgan nT-Tao kompaniyasi, shuningdek, Siemens Energy, P&P Marine Consultants va Fransiyaning TEMISTh kompaniyalari kirdi. Dastlabki bosqichda hamkorlar loyihaning texnik-iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish va kelajakdagi platformaga qoʻyiladigan talablarni belgilash bilan shugʻullanadilar.

Kemachilik sohasida termoyadroviy energetikaga boʻlgan qiziqish zararli tashlamalarni kamaytirish borasidagi talablar kuchayishi bilan bogʻliq. Xalqaro dengiz tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, dengiz transporti dunyodagi issiqxona gazlari emissiyasining qariyb 3 foizini tashkil etadi. Vodorod va ammiak kabi muqobil yoqilgʻilar esa hali keng koʻlamli infratuzilmani talab qiladi va ularni joriy etish murakkab boʻlib qolmoqda.

FusPoB loyihasiga koʻra, barjaning uzunligi taxminan 71 metrni tashkil etadi. Uning asosida nT-Tao kompaniyasining ixcham termoyadroviy reaktori joylashadi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, bunday qurilma standart konteyner moduliga sigʻadi va kema korpusiga integratsiya qilinishi mumkin. Tizim 20 MW gacha elektr energiyasi ishlab chiqarishi kutilmoqda.

Loyiha mualliflari ushbu barjani nafaqat transport vositasi, balki portlar va chekka dengiz infratuzilmalari uchun mobil elektr stansiyasi, shuningdek, suvni chuchuklashtirish qurilmasi sifatida ham koʻrmoqda. Hozirda termoyadroviy reaktorli tijoriy kemalar uchun xalqaro qoidalar mavjud emas, shu sababli ABS sohaga oid ilk xavfsizlik standartlarini ishlab chiqishda ishtirok etadi.

SiemensTermoyadroviy SintezEnergetikaTexnologiyaFusPoB
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadi«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadiBugun, 11:58AQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soatAQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soatBugun, 11:54Dunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiDunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiBugun, 09:00SpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaSpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaBugun, 08:57Solidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiSolidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 08:30Yana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiYana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiBugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus