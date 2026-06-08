NVIDIA GeForce RTX 50 Super videokartalari 2027-yil boshida chiqadi

·56·Texno
NVIDIA GeForce RTX 50 Super videokartalari 2027-yil boshida chiqadi

Tayvanning BenchLife.info nashri oʻzining ishonchli manbalariga tayanib, NVIDIA kompaniyasi GeForce RTX 50 seriyasining Super versiyalarini 2027-yilning boshida taqdim etishini maʻlum qildi. Katta ehtimol bilan, yangi qurilmalar CES 2027 koʻrgazmasi doirasida namoyish etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

GeForce RTX 50 Super liniyasidagi eng muhim yangilanishlardan biri bu xotira hajmining sezilarli darajada oshishidir. Maʻlumotlarga koʻra, GDDR7 xotira standarti qoʻllaniladigan ushbu kartalarda xotira hajmi 16 GB dan 24 GB gacha koʻtariladi.

Shuningdek, avvalroq tarqalgan xabarlarga koʻra, liniyada 12 GB xotiraga ega RTX 5060 versiyasi ham paydo boʻlishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi stol usti kompyuterlari (PC) uchun RTX 5060, 5070, 5070 Ti va 5080 seriyalarining Super modellarini chiqarishni rejalashtirmoqda.

Hozircha videokartalarning mobil (noutbuklar uchun) versiyalari haqida aniq maʻlumotlar mavjud emas. NVIDIA oʻzining yangi arxitekturasi orqali grafik unumdorlik va energiya samaradorligi borasida yangi standartlarni oʻrnatishni maqsad qilgan.

NVIDIAGeForce RTX 50VideokartaTexnologiyaGDDR7
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S26 FE taqdimotdan avval sinovdan oʻtkazildiSamsung Galaxy S26 FE taqdimotdan avval sinovdan oʻtkazildiBugun, 05:54Samsung Galaxy S26 FE ilk bor jonli suratlarda namoyon boʻldiSamsung Galaxy S26 FE ilk bor jonli suratlarda namoyon boʻldiBugun, 03:25Meta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiMeta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiBugun, 22:50Radioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiRadioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiBugun, 20:59Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Bugun, 20:29Qizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiQizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiBugun, 19:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus