Apple kompaniyasi Siri va Camera yordamida hisob-kitob qilishni osonlashtiradi
Katta do‘stlar davrasida kechki ovqatga borish va yakunda hisobni teng bo‘lish jarayoni ko‘pincha noqulayliklarga sabab bo‘ladi. Ayniqsa, siz kamroq buyurtma bergan bo‘lsangiz-u, boshqalarning qimmat ichimliklari uchun ham pul to‘lashga majbur bo‘lsangiz, bu vaziyat yanada chigallashadi. Apple kompaniyasi WWDC 2026 konferensiyasida ushbu muammoga innovatsion yechim taklif qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi funksiya yordamida foydalanuvchilar iPhone kamerasini chekka yo‘naltirishlari kifoya. Camera ilovasidagi Siri rejimi chekdagi har bir mahsulotni tanlanadigan elementga aylantiradi. Bu orqali kim nima buyurtma qilganini osonlik bilan belgilash va har bir kishiga u iste’mol qilgan taomiga qarab Apple Cash orqali alohida to‘lov so‘rovlarini yuborish imkoniyati tug‘iladi.
Apple kompaniyasining dasturiy ta’minot bo‘yicha vitse-prezidenti Sebastien Marineau-Mes taqdimot davomida shunday dedi: “Agar siz do‘stlaringiz bilan tamaddi qilayotgan bo‘lsangiz va iPhone kamerasini hisob-kitob qog‘oziga qaratsangiz, o‘zingiz buyurtma bergan narsalarni tanlab, Apple Cash orqali hisobni bo‘lishishingiz mumkin”.
Garchi SplitWise yoki Tab kabi ilovalar shunga o‘xshash xizmatlarni taklif qilsa-da, ular keng ommalashmadi. Apple yechimining ustunligi shundaki, u iMessage kabi tizimning ichki ilovalari bilan integratsiya qilingan. Bu foydalanuvchilarga qo‘shimcha dasturlarni yuklab olmasdan, tabiiy va tezkor tarzda to‘lovlarni amalga oshirish imkonini beradi.
Bundan tashqari, Siri in Camera funksiyasidan boshqa maqsadlarda ham foydalanish mumkin. Masalan, kamerani taomga qaratish orqali uning taxminiy ozuqaviy qiymati va kaloriyasi haqidagi ma’lumotlarni olish imkoniyati ham joriy etilmoqda.
…