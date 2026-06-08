Apple kompaniyasi Siri va Camera yordamida hisob-kitob qilishni osonlashtiradi

·28·Texno
Apple kompaniyasi Siri va Camera yordamida hisob-kitob qilishni osonlashtiradi

Katta do‘stlar davrasida kechki ovqatga borish va yakunda hisobni teng bo‘lish jarayoni ko‘pincha noqulayliklarga sabab bo‘ladi. Ayniqsa, siz kamroq buyurtma bergan bo‘lsangiz-u, boshqalarning qimmat ichimliklari uchun ham pul to‘lashga majbur bo‘lsangiz, bu vaziyat yanada chigallashadi. Apple kompaniyasi WWDC 2026 konferensiyasida ushbu muammoga innovatsion yechim taklif qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi funksiya yordamida foydalanuvchilar iPhone kamerasini chekka yo‘naltirishlari kifoya. Camera ilovasidagi Siri rejimi chekdagi har bir mahsulotni tanlanadigan elementga aylantiradi. Bu orqali kim nima buyurtma qilganini osonlik bilan belgilash va har bir kishiga u iste’mol qilgan taomiga qarab Apple Cash orqali alohida to‘lov so‘rovlarini yuborish imkoniyati tug‘iladi.

Apple kompaniyasining dasturiy ta’minot bo‘yicha vitse-prezidenti Sebastien Marineau-Mes taqdimot davomida shunday dedi: “Agar siz do‘stlaringiz bilan tamaddi qilayotgan bo‘lsangiz va iPhone kamerasini hisob-kitob qog‘oziga qaratsangiz, o‘zingiz buyurtma bergan narsalarni tanlab, Apple Cash orqali hisobni bo‘lishishingiz mumkin”.

Garchi SplitWise yoki Tab kabi ilovalar shunga o‘xshash xizmatlarni taklif qilsa-da, ular keng ommalashmadi. Apple yechimining ustunligi shundaki, u iMessage kabi tizimning ichki ilovalari bilan integratsiya qilingan. Bu foydalanuvchilarga qo‘shimcha dasturlarni yuklab olmasdan, tabiiy va tezkor tarzda to‘lovlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, Siri in Camera funksiyasidan boshqa maqsadlarda ham foydalanish mumkin. Masalan, kamerani taomga qaratish orqali uning taxminiy ozuqaviy qiymati va kaloriyasi haqidagi ma’lumotlarni olish imkoniyati ham joriy etilmoqda.

AppleiPhoneSiriWWDCTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiApple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiBugun, 19:29Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiApple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiBugun, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrBugun, 19:02Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiPentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiKecha, 18:58NASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiNASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiKecha, 18:56Apple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydiApple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydiKecha, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus