“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldi

·0·Texno
“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldi

Moskva aholisi va mehmonlari endilikda virtual “Troikatransport kartasidan bevosita “Moy id” ilovasi orqali foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Ushbu yangilik poytaxt jamoat transportining barcha turlarida yoʻl haqini smartfon yordamida toʻlash imkonini beradi va plastik kartani oʻzi bilan olib yurish zaruratini yoʻqotadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Moskva shahri Axborot texnologiyalari departamenti xabariga koʻra, yoʻl haqini toʻlash uchun foydalanuvchi qurilma ekraniga kartaning QR-kodini chiqarishi kifoya. Metro, MSK (Moskva markaziy halqasi), MSD (Moskva markaziy diametrlari) va daryo transportida kod turniketdagi skaner orqali oʻqiladi.

Yerusti transportida (avtobus, elektrobust, tramvay) va validatorli MSD stansiyalarida esa aksincha — validator ekranida aks etgan QR-kodni smartfon orqali skanerlash lozim boʻladi. Virtual “Troika” yoʻl haqini tezkor toʻlashni taʼminlaydi va uni plastik karta kabi yoʻqotib qoʻyish yoki uyda unutib qoldirishning iloji yoʻq.

Hozirgi vaqtda “Moy id” ilovasida 20 dan ortiq hujjat va servislar mavjud. Ular shahar xizmatlaridan foydalanish, chegirmalar olish, imtiyozlarni tasdiqlash hamda turli anketalar va arizalarni toʻldirishda qoʻl keladi. Smartfon doimo qoʻl ostida boʻlgani sababli, barcha zaruriy maʼlumotlar raqamli formatda foydalanishga tayyor.

TroikaMoy IdSmartfonTransportQR-kod
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiApple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiBugun, 21:28Apple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiApple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiBugun, 21:20DeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiDeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiBugun, 21:00Apple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadiApple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadiBugun, 20:56Waymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldiWaymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldiBugun, 20:52Microsoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishondaMicrosoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishondaBugun, 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus