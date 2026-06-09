Apple iOS 27 va iPadOS 27 tizimlarini taqdim etdi: Liquid Glass va Siri AI

·0·Texno
Apple iOS 27 va iPadOS 27 tizimlarini taqdim etdi: Liquid Glass va Siri AI

WWDC konferensiyasida Apple kompaniyasi oʻzining yangi operatsion tizimlari — iOS 27 va iPadOS 27 versiyalarini namoyish etdi. Dasturchilar uchun ilk sinov versiyalari allaqachon eʼlon qilingan boʻlib, ommaviy beta-testlar kelasi oyda boshlanadi, yakuniy reliz esa kuz fasliga rejalashtirilgan. Har ikki platformaning asosiy yangiligi Apple Intelligence ekotizimi va yangi avlod Siri AI yordamchisi boʻldi. Endilikda ovozli assistent alohida ilovaga ega boʻlib, tizim bilan yanada chuqurroq integratsiya qilingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Apple dizayn borasida ham katta oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Kompaniya Liquid Glass («suyuq shisha») konsepsiyasini rivojlantirib, foydalanuvchilarga interfeys shaffofligini qoʻlda sozlash imkoniyatini berdi. Vizual effektlar yaxshilandi, elementlar kontrasti oshirildi, ilovalar piktogrammalari esa yanada detallashgan va aniq koʻrinishga keldi. iOS 27 tizimida unumdorlikka alohida eʼtibor qaratilgan: ilovalar 30 foizga tezroq ochiladi, AirDrop orqali fayl uzatish vaqti esa 80 foizgacha qisqardi.

Ilovalar ichida Mail dasturi aqlli qidiruv tizimi bilan boyitildi, VoiceOver funksiyasi esa koʻzi ojiz foydalanuvchilar uchun tasvirlarni batafsil tavsiflash va videolarga avtomatik subtitrlar yaratishni oʻrgandi. Muhim yangiliklardan biri — iCloud umumiy albomlarining kengayishi boʻldi. Endilikda Android va Windows foydalanuvchilari ham oilaviy albomlarga qoʻshilishlari hamda ularga toʻliq sifatdagi mediafayllarni yuklashlari mumkin.

iPadOS 27 versiyasida asosiy urgʻu kontent bilan ishlashga qaratilgan. Foydalanuvchilar surat va videolardan tezkor slayd-shoular yaratib, ularni video formatida eksport qilishlari mumkin. Shuningdek, tashqi xotira qurilmalari (fleshka va qattiq disklar) bilan ishlash tezligi bir necha barobar oshirildi. Apple Maps Flyover rejimi detallashdi, GymKit funksiyasi esa endi nafaqat Apple Watch, balki iPhone va yangi AirPods Pro 3 orqali ham sport trenajyorlariga ulanish imkonini beradi.

AppleiOS 27iPadOS 27Siri AITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlarZepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlarBugun, 05:21Rossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydiRossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydiBugun, 04:56Aleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradiAleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradiBugun, 04:55Eng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldiEng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldiBugun, 03:23Google Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdiGoogle Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdiBugun, 01:57Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?Bugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus