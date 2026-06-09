Apple iOS 27 va iPadOS 27 tizimlarini taqdim etdi: Liquid Glass va Siri AI
WWDC konferensiyasida Apple kompaniyasi oʻzining yangi operatsion tizimlari — iOS 27 va iPadOS 27 versiyalarini namoyish etdi. Dasturchilar uchun ilk sinov versiyalari allaqachon eʼlon qilingan boʻlib, ommaviy beta-testlar kelasi oyda boshlanadi, yakuniy reliz esa kuz fasliga rejalashtirilgan. Har ikki platformaning asosiy yangiligi Apple Intelligence ekotizimi va yangi avlod Siri AI yordamchisi boʻldi. Endilikda ovozli assistent alohida ilovaga ega boʻlib, tizim bilan yanada chuqurroq integratsiya qilingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Apple dizayn borasida ham katta oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Kompaniya Liquid Glass («suyuq shisha») konsepsiyasini rivojlantirib, foydalanuvchilarga interfeys shaffofligini qoʻlda sozlash imkoniyatini berdi. Vizual effektlar yaxshilandi, elementlar kontrasti oshirildi, ilovalar piktogrammalari esa yanada detallashgan va aniq koʻrinishga keldi. iOS 27 tizimida unumdorlikka alohida eʼtibor qaratilgan: ilovalar 30 foizga tezroq ochiladi, AirDrop orqali fayl uzatish vaqti esa 80 foizgacha qisqardi.
Ilovalar ichida Mail dasturi aqlli qidiruv tizimi bilan boyitildi, VoiceOver funksiyasi esa koʻzi ojiz foydalanuvchilar uchun tasvirlarni batafsil tavsiflash va videolarga avtomatik subtitrlar yaratishni oʻrgandi. Muhim yangiliklardan biri — iCloud umumiy albomlarining kengayishi boʻldi. Endilikda Android va Windows foydalanuvchilari ham oilaviy albomlarga qoʻshilishlari hamda ularga toʻliq sifatdagi mediafayllarni yuklashlari mumkin.
iPadOS 27 versiyasida asosiy urgʻu kontent bilan ishlashga qaratilgan. Foydalanuvchilar surat va videolardan tezkor slayd-shoular yaratib, ularni video formatida eksport qilishlari mumkin. Shuningdek, tashqi xotira qurilmalari (fleshka va qattiq disklar) bilan ishlash tezligi bir necha barobar oshirildi. Apple Maps Flyover rejimi detallashdi, GymKit funksiyasi esa endi nafaqat Apple Watch, balki iPhone va yangi AirPods Pro 3 orqali ham sport trenajyorlariga ulanish imkonini beradi.
…