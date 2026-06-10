Anthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdi
Anthropic kompaniyasi oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt modellari — Claude Fable 5 va Claude Mythos 5 ni eʼlon qildi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, ushbu modellarning asosiy xususiyati foydalanuvchining doimiy ishtirokisiz koʻp bosqichli murakkab vazifalarni bir necha soat davomida mustaqil bajara olish qobiliyatidir. Hozirda Claude Fable 5 keng ommaga taqdim etilgan boʻlsa, yanada kuchliroq Mythos 5 versiyasi kiberxavfsizlik va biologik tadqiqotlarga yoʻnaltirilgan Project Glasswing yopiq dasturi doirasida qoʻllaniladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Claude Fable 5 modeli Linux, macOS, Firefox va boshqa yirik dasturiy loyihalardagi xavfsizlik tizimi kemtiklarini aniqlash hamda ularni qayta tiklashda oʻzini koʻrsatgan Claude Mythos texnologiyasiga asoslangan. Anthropic vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi modellar ilgari mutaxassislar jamoasini talab qiladigan loyihalarni avtonom tarzda yakunlay oladi. Masalan, Stripe kompaniyasi bilan hamkorlikda ushbu model 50 million qatordan iborat Ruby tilidagi kodlar bazasini migratsiya qilishga yordam bergan, bu esa qoʻlda bajarilganda bir necha oy vaqt olgan boʻlar edi.
Uorton biznes maktabi professori Ethan Mollick ham modelning imkoniyatlarini yuqori baholadi. U Claude Fable 5 ga tahliliy vosita yaratish boʻyicha 19 sahifalik texnik topshiriq berganini va model toʻqqiz yarim soat davomida hech qanday aralashuvsiz toʻliq dasturiy yechimni ishlab chiqqanini maʼlum qildi. Shuningdek, modelning multimodal imkoniyatlari Pokémon FireRed oʻyinini faqat ekrandagi tasvirga tayanib mustaqil oʻynash orqali namoyish etildi.
Yangi modellarning chiqarilishi bilan birga Anthropic xavfsizlik tizimini ham kuchaytirdi. Agar tizim kiberhujumlar, eksploitlar yaratish yoki kimyoviy moddalar sintezi bilan bogʻliq soʻrovlarni aniqlasa, foydalanuvchini avtomatik ravishda avvalgi avlodning kuchsizroq modeli (Opus 4.8) ga oʻtkazadi. Kompaniya bunday choralar inson ishtirokisiz uzoq vaqt ishlay oladigan kuchli sunʼiy intellekt tizimlarini xavfsiz joriy etish uchun zarurligini taʼkidlamoqda.
…