Anthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdi

·0·Texno
Anthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdi

Anthropic kompaniyasi oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt modellari — Claude Fable 5 va Claude Mythos 5 ni eʼlon qildi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, ushbu modellarning asosiy xususiyati foydalanuvchining doimiy ishtirokisiz koʻp bosqichli murakkab vazifalarni bir necha soat davomida mustaqil bajara olish qobiliyatidir. Hozirda Claude Fable 5 keng ommaga taqdim etilgan boʻlsa, yanada kuchliroq Mythos 5 versiyasi kiberxavfsizlik va biologik tadqiqotlarga yoʻnaltirilgan Project Glasswing yopiq dasturi doirasida qoʻllaniladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Claude Fable 5 modeli Linux, macOS, Firefox va boshqa yirik dasturiy loyihalardagi xavfsizlik tizimi kemtiklarini aniqlash hamda ularni qayta tiklashda oʻzini koʻrsatgan Claude Mythos texnologiyasiga asoslangan. Anthropic vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi modellar ilgari mutaxassislar jamoasini talab qiladigan loyihalarni avtonom tarzda yakunlay oladi. Masalan, Stripe kompaniyasi bilan hamkorlikda ushbu model 50 million qatordan iborat Ruby tilidagi kodlar bazasini migratsiya qilishga yordam bergan, bu esa qoʻlda bajarilganda bir necha oy vaqt olgan boʻlar edi.

Uorton biznes maktabi professori Ethan Mollick ham modelning imkoniyatlarini yuqori baholadi. U Claude Fable 5 ga tahliliy vosita yaratish boʻyicha 19 sahifalik texnik topshiriq berganini va model toʻqqiz yarim soat davomida hech qanday aralashuvsiz toʻliq dasturiy yechimni ishlab chiqqanini maʼlum qildi. Shuningdek, modelning multimodal imkoniyatlari Pokémon FireRed oʻyinini faqat ekrandagi tasvirga tayanib mustaqil oʻynash orqali namoyish etildi.

Yangi modellarning chiqarilishi bilan birga Anthropic xavfsizlik tizimini ham kuchaytirdi. Agar tizim kiberhujumlar, eksploitlar yaratish yoki kimyoviy moddalar sintezi bilan bogʻliq soʻrovlarni aniqlasa, foydalanuvchini avtomatik ravishda avvalgi avlodning kuchsizroq modeli (Opus 4.8) ga oʻtkazadi. Kompaniya bunday choralar inson ishtirokisiz uzoq vaqt ishlay oladigan kuchli sunʼiy intellekt tizimlarini xavfsiz joriy etish uchun zarurligini taʼkidlamoqda.

AnthropicClaude Fable 5Sunʼiy IntellektKiberxavfsizlikLinux
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladiRossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladiBugun, 04:21Rossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqdaRossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqdaBugun, 03:59Lucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdiLucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdiBugun, 03:52Rossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldiRossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldiBugun, 03:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadiSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadiBugun, 01:52Justin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus