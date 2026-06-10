Nafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadi
Elon Musk oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Tesla kompaniyasining sunʼiy intellekt chiplari dizayni boʻyicha oʻtkazilgan muhandislik tahlillari natijalarini eʼlon qildi. Uning soʻzlariga koʻra, mutaxassislarning fikrlari juda ijobiy boʻlib, ishlab chiquvchilar jamoasi yuqori darajadagi mahorat koʻrsatgan. Musk, ayniqsa, kelajakdagi AI6 chipiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Milliarderning baholashicha, ushbu chip yaroqli mahsulot chiqishini hisobga olgan holda, bitta kremniy plastinasidan olinadigan foydali sunʼiy intellekt hajmi boʻyicha rekord oʻrnatishi mumkin. Oʻtgan yilning sentyabr oyida Elon Musk Tesla AI6 loyihasini anons qilib, u "sunʼiy intellekt uchun dunyodagi eng yaxshi chip boʻlish uchun barcha imkoniyatlarga ega" ekanini taʼkidlagan edi.
Tesla AI6 hozirda ishlab chiqilayotgan AI5 avlodining davomchisi hisoblanadi. Maʼlumot uchun, AI5 chipi 2026-yilning aprel oyida yakuniy dizayn bosqichiga (tape-out) chiqarilgan edi. Ushbu chiplar Full Self-Driving avtonom boshqaruv tizimlari, neyrotarmoqlarni oʻqitish hamda Optimus insonnamo robotlarining ishlashini taʼminlash uchun moʻljallangan.
AI6 ishlab chiqarilishi Samsung quvvatlarida, Texasdagi zavodda 2 nanometrli texnologik jarayon asosida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Avvalroq Tesla va Samsung oʻrtasida qariyb 16,5 milliard dollarlik shartnoma imzolangan edi. Muskning taʼkidlashicha, yangi chip AI5 modeliga nisbatan taxminan ikki baravar yuqori unumdorlikni taʼminlaydi.
Tizimning oʻtkazuvchanlik qobiliyati va umumiy samaradorligini oshirish maqsadida Tesla LPDDR5X oʻrniga LPDDR6 xotira standartidan foydalanishni rejalashtirmoqda. AI6 modelidan soʻng AI6.5 versiyasi ham kutilmoqda. Ushbu 2 nanometrli chip esa TSMC kompaniyasi tomonidan Arizonadagi zavodda ishlab chiqariladi.
…