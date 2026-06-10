Nafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadi

·0·Texno
Nafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadi

Elon Musk oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Tesla kompaniyasining sunʼiy intellekt chiplari dizayni boʻyicha oʻtkazilgan muhandislik tahlillari natijalarini eʼlon qildi. Uning soʻzlariga koʻra, mutaxassislarning fikrlari juda ijobiy boʻlib, ishlab chiquvchilar jamoasi yuqori darajadagi mahorat koʻrsatgan. Musk, ayniqsa, kelajakdagi AI6 chipiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Milliarderning baholashicha, ushbu chip yaroqli mahsulot chiqishini hisobga olgan holda, bitta kremniy plastinasidan olinadigan foydali sunʼiy intellekt hajmi boʻyicha rekord oʻrnatishi mumkin. Oʻtgan yilning sentyabr oyida Elon Musk Tesla AI6 loyihasini anons qilib, u "sunʼiy intellekt uchun dunyodagi eng yaxshi chip boʻlish uchun barcha imkoniyatlarga ega" ekanini taʼkidlagan edi.

Tesla AI6 hozirda ishlab chiqilayotgan AI5 avlodining davomchisi hisoblanadi. Maʼlumot uchun, AI5 chipi 2026-yilning aprel oyida yakuniy dizayn bosqichiga (tape-out) chiqarilgan edi. Ushbu chiplar Full Self-Driving avtonom boshqaruv tizimlari, neyrotarmoqlarni oʻqitish hamda Optimus insonnamo robotlarining ishlashini taʼminlash uchun moʻljallangan.

AI6 ishlab chiqarilishi Samsung quvvatlarida, Texasdagi zavodda 2 nanometrli texnologik jarayon asosida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Avvalroq Tesla va Samsung oʻrtasida qariyb 16,5 milliard dollarlik shartnoma imzolangan edi. Muskning taʼkidlashicha, yangi chip AI5 modeliga nisbatan taxminan ikki baravar yuqori unumdorlikni taʼminlaydi.

Tizimning oʻtkazuvchanlik qobiliyati va umumiy samaradorligini oshirish maqsadida Tesla LPDDR5X oʻrniga LPDDR6 xotira standartidan foydalanishni rejalashtirmoqda. AI6 modelidan soʻng AI6.5 versiyasi ham kutilmoqda. Ushbu 2 nanometrli chip esa TSMC kompaniyasi tomonidan Arizonadagi zavodda ishlab chiqariladi.

TeslaElon MuskSunʼiy IntellektSamsungTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdiHuawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdiBugun, 11:218000 mAs batareya va IP65: Realme P4R 5G hamyonbop smartfoni taqdim etildi8000 mAs batareya va IP65: Realme P4R 5G hamyonbop smartfoni taqdim etildiBugun, 10:54Yandex robot-kuryerlari Voronej va Tyumen koʻchalarida ish boshlaydiYandex robot-kuryerlari Voronej va Tyumen koʻchalarida ish boshlaydiBugun, 10:24Hindiston Starlink tarmogʻini ishga tushirishga ruxsat bermayaptiHindiston Starlink tarmogʻini ishga tushirishga ruxsat bermayaptiBugun, 09:571 TB internet yoki «Ijtimoiy paket»: «Pochta Rossii» mobil aloqa operatoriga aylandi1 TB internet yoki «Ijtimoiy paket»: «Pochta Rossii» mobil aloqa operatoriga aylandiBugun, 09:50Rossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiRossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus