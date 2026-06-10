Yandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldi
Yandex Pogoda mobil ilovasida ob-havo sharoitlariga nisbatan jamoaviy his-tuygʻularni ifodalash imkonini beruvchi yangi tizim ishga tushirildi. Endilikda asosiy ekranda shahardagi foydalanuvchilarning aksariyati tomonidan yuborilgan eng ommabop stiker aks etadi. Bu funksiya odamlarning ayni damdagi ob-havoni qanday qabul qilayotganini bir qarashda tushunishga yordam beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reaksiyalarni real vaqt rejimida kuzatish uchun maxsus stikerlar "oqimi" yaratilgan. Oʻz kayfiyati bilan boʻlishish uchun foydalanuvchi asosiy ekrandagi joriy stiker ustiga bosishi, toʻplamdan mos keladiganini tanlashi va yuborishi kifoya. Bir kishi tomonidan yuboriladigan stikerlar soni cheklanmagan.
Bundan tashqari, ilovada turli hududlar aholisining ob-havoga nisbatan kayfiyatini solishtirish mumkin boʻlgan maxsus xarita ham mavjud. Hozirda ushbu funksiya 30 ta shaharda ishlamoqda, biroq kelajakda bu roʻyxat kengayishi kutilmoqda.
Toʻplamda yomgʻirli yoki allergik kunlar uchun turli qiziqarli reaksiyalar, jumladan, "rezina etik kiygan kaptar" yoki chang-toʻzonga ishora qiluvchi stikerlar mavjud. Ushbu yangilanish foydalanuvchilar oʻrtasidagi interaktivlikni oshirishga xizmat qiladi.
…