Operativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadi

·0·Texno
Operativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadi

Lenovo kompaniyasi oʻzining kompyuter va noutbuklari narxini navbatdagi marta oshirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Xitoyning Sina resursi xabariga koʻra, kompaniya iyul oyidan kuchga kiradigan yangi narxlar haqida oʻz hamkorlari va distribyutorlarini allaqachon ogohlantirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, ayrim ommabop modellarning narxi 1000 yuandan koʻproqqa, yaʼni taxminan 150 dollarga koʻtariladi. Lenovo uchun bu 2024-yil hisobidan narxlarning ikkinchi marta oshirilishi boʻladi. Tayyor kompyuterlar va noutbuklar narxining oʻsishi operativ xotira (DRAM) hamda maʼlumotlarni saqlash qurilmalari (SSD va HDD) tannarxi oshib borayotgani bilan bogʻliq.

TrendForce tahlilchilari joriy yilning aprel oyida DRAM narxi bir chorakda 63 foizgacha sakrashi mumkinligini prognoz qilgan edi. Lexar kompaniyasi mutaxassislari esa operativ xotira narxi yil yakuniga qadar ikki baravargacha oshishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Hozirgi vaqtda uzoq muddatli shartnomalarning mavjudligi ham mahsulotlarni oʻz vaqtida yetkazib berishni kafolatlamayapti, chunki bozordagi talab ishlab chiqarish quvvatlaridan sezilarli darajada yuqori. Avvalroq narxlarni oshirish haqida ASUS, Framework, Maingear va boshqa bir qator yirik brendlar ham eʼlon qilgan edi.

LenovoNoutbukSSDTexnologiyaNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jedify sunʼiy intellekt agentlari uchun 24 million dollar investitsiya jalb qildiJedify sunʼiy intellekt agentlari uchun 24 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 13:52Decart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiDecart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiBugun, 13:23Starlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqdaStarlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqdaBugun, 13:22VPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardiVPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardiBugun, 13:20Yandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiYandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiBugun, 12:57Nima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaNima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaBugun, 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus