Operativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadi
Lenovo kompaniyasi oʻzining kompyuter va noutbuklari narxini navbatdagi marta oshirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Xitoyning Sina resursi xabariga koʻra, kompaniya iyul oyidan kuchga kiradigan yangi narxlar haqida oʻz hamkorlari va distribyutorlarini allaqachon ogohlantirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, ayrim ommabop modellarning narxi 1000 yuandan koʻproqqa, yaʼni taxminan 150 dollarga koʻtariladi. Lenovo uchun bu 2024-yil hisobidan narxlarning ikkinchi marta oshirilishi boʻladi. Tayyor kompyuterlar va noutbuklar narxining oʻsishi operativ xotira (DRAM) hamda maʼlumotlarni saqlash qurilmalari (SSD va HDD) tannarxi oshib borayotgani bilan bogʻliq.
TrendForce tahlilchilari joriy yilning aprel oyida DRAM narxi bir chorakda 63 foizgacha sakrashi mumkinligini prognoz qilgan edi. Lexar kompaniyasi mutaxassislari esa operativ xotira narxi yil yakuniga qadar ikki baravargacha oshishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Hozirgi vaqtda uzoq muddatli shartnomalarning mavjudligi ham mahsulotlarni oʻz vaqtida yetkazib berishni kafolatlamayapti, chunki bozordagi talab ishlab chiqarish quvvatlaridan sezilarli darajada yuqori. Avvalroq narxlarni oshirish haqida ASUS, Framework, Maingear va boshqa bir qator yirik brendlar ham eʼlon qilgan edi.
…