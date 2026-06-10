Pinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlar

·0·Texno
Pinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlar

Pinterest platformasi Amazon bilan hamkorlikni kengaytirayotganini eʻlon qildi. Endilikda ijtimoiy tarmoq kreatorlar uchun Amazon Storefront doʻkonlarini integratsiya qilish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu onlayn doʻkonlar mualliflarga oʻz video va kontentlarida koʻrsatilgan mahsulotlar uchun affilyat (sheriklik) havolalari orqali daromad olish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu qadam Pinterest uchun Instagram, TikTok, YouTube va Facebook kabi yirik platformalarda oʻz biznesini yoʻlga qoʻygan kreatorlarni jalb qilishda muhim vosita boʻladi. Kompaniya maʻlumotlariga koʻra, foydalanuvchilarning yarmidan koʻpi platformaga xarid qilish maqsadida kiradi va har oyda 80 milliarddan ortiq qidiruv soʻrovlari amalga oshiriladi.

Yangi vosita yordamida kreatorlar oʻzlarining Amazon Storefront sahifalarini bevosita Pinterest akkauntiga ulashlari mumkin. Sozlamalar tugallangach, mos keladigan Amazon mahsuloti belgilanganda affilyat havolasi avtomatik ravishda biriktiriladi. Bu esa mahsulotlarni reklama qilish jarayonini toʻliq avtomatlashtiradi va muxlislarga muallif tavsiyalarini yaxshiroq koʻrish imkonini beradi.

Mazkur kelashuv 2023-yilda boshlangan koʻp yillik reklama hamkorligining davomi hisoblanadi. Pinterest shuningdek, 2024-yilda Google bilan ham shunga oʻxshash reklama bitimini imzolagan edi. Bu harakatlar platformaning daromad keltirish salohiyatini oshirishga qaratilgan boʻlib, soʻnggi vaqtlarda foydalanuvchilar tomonidan eʻtirozlarga sabab boʻlayotgan sunʻiy intellekt (AI) tomonidan yaratilgan sifatsiz kontent muammosiga ham yechim boʻlishi kutilmoqda.

Haqiqiy kreatorlar bilan ishlash orqali Pinterest oʻz obroʻsini tiklashni va yana ilhom manbai hamda xaridlar markaziga aylanishni koʻzlamoqda. Kompaniya tez orada boshqa hamkorlar bilan ham doʻkonlarni bogʻlash funksiyasini ishga tushirishini maʻlum qildi.

PinterestAmazonTexnologiyaElektron TijoratKreatorlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalariSpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalariBugun, 14:53ServiceNow platformasidagi xatolik sababli mijozlar maʻlumotlari sizib chiqdiServiceNow platformasidagi xatolik sababli mijozlar maʻlumotlari sizib chiqdiBugun, 14:24Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqdaBoyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqdaBugun, 14:24Operativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadiOperativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadiBugun, 13:56Jedify sunʼiy intellekt agentlari uchun 24 million dollar investitsiya jalb qildiJedify sunʼiy intellekt agentlari uchun 24 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 13:52Decart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiDecart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus