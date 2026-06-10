Nima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadi
TechCrunch nashri VivaTech 2026 bilan hamkorlikda innovatsiyalarning yangi toʻlqinini harakatlantiruvchi texnologiyalar, asoschilar va gʻoyalarni yoritib boradi. Ushbu hamkorlik doirasida TechCrunch va VivaTech yangi startaplarni "VivaTech Innovation of the Year" tanlovi orqali qoʻllab-quvvatlaydi. Gʻolib Parijda oʻz loyihasini taqdim etish va 13-15-oktabr kunlari San-Fransiskoda boʻlib oʻtadigan TechCrunch Disrupt 2026 tadbiridan oldin Startup Battlefield 200 roʻyxatidan joy olish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Soʻnggi yillarda global AI poygasi asosan fundamental modellar, chatbotlar va isteʼmolchilar eʼtiborini qozonish uchun kurash bilan tavsiflandi. Biroq, ushbu ochiq raqobat ortida korporativ infratuzilma, operatsion tizimlar va sanoat sunʼiy intellektiga asoslangan yana bir ekotizim jadal rivojlanmoqda. Silicon Valley asosan yirik til modellari va isteʼmolchilarga yoʻnaltirilgan AI mahsulotlariga eʼtibor qaratayotgan bir paytda, koʻplab Yevropa kompaniyalari sunʼiy intellektni ishlab chiqarish, logistika, sogʻliqni saqlash va kiberxavfsizlik kabi murakkab tizimlarga tatbiq etishga eʼtibor qaratmoqda.
AI texnologiyalarini yirik tashkilotlar ichida joriy etish boshqaruv, muvofiqlik (compliance), xavfsizlik va operatsion ishonchlilik kabi oʻziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Sanoat endilikda sunʼiy intellektni tajriba bosqichidan keng koʻlamli ishlab chiqarish bosqichiga oʻtkazish realligi bilan yuzlashmoqda. VivaTech 2026 koʻrgazmasi aynan Yevropaning korporativ AI sohasidagi oʻsib borayotgan ambitsiyalarini namoyish etuvchi asosiy maydonga aylanadi.
Hozirda startaplar yangiligi bilan emas, balki mavjud korporativ muhitga integratsiya boʻla olishi, tartibga solish murakkabliklarini yengib oʻtishi va oʻlchanadigan operatsion qiymat keltirishi bilan baholanmoqda. Investorlar ham sof tajribalardan koʻra infratuzilma, joriy etish va aniq natijalarga koʻproq ustuvorlik bera boshladilar. VivaTech 2026 ushbu muhim oʻzgarishlarni muhokama qilish uchun eng yaxshi platforma boʻlishni vaʼda qilmoqda.
…