Nima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadi

·0·Texno
Nima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadi

TechCrunch nashri VivaTech 2026 bilan hamkorlikda innovatsiyalarning yangi toʻlqinini harakatlantiruvchi texnologiyalar, asoschilar va gʻoyalarni yoritib boradi. Ushbu hamkorlik doirasida TechCrunch va VivaTech yangi startaplarni "VivaTech Innovation of the Year" tanlovi orqali qoʻllab-quvvatlaydi. Gʻolib Parijda oʻz loyihasini taqdim etish va 13-15-oktabr kunlari San-Fransiskoda boʻlib oʻtadigan TechCrunch Disrupt 2026 tadbiridan oldin Startup Battlefield 200 roʻyxatidan joy olish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda global AI poygasi asosan fundamental modellar, chatbotlar va isteʼmolchilar eʼtiborini qozonish uchun kurash bilan tavsiflandi. Biroq, ushbu ochiq raqobat ortida korporativ infratuzilma, operatsion tizimlar va sanoat sunʼiy intellektiga asoslangan yana bir ekotizim jadal rivojlanmoqda. Silicon Valley asosan yirik til modellari va isteʼmolchilarga yoʻnaltirilgan AI mahsulotlariga eʼtibor qaratayotgan bir paytda, koʻplab Yevropa kompaniyalari sunʼiy intellektni ishlab chiqarish, logistika, sogʻliqni saqlash va kiberxavfsizlik kabi murakkab tizimlarga tatbiq etishga eʼtibor qaratmoqda.

AI texnologiyalarini yirik tashkilotlar ichida joriy etish boshqaruv, muvofiqlik (compliance), xavfsizlik va operatsion ishonchlilik kabi oʻziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Sanoat endilikda sunʼiy intellektni tajriba bosqichidan keng koʻlamli ishlab chiqarish bosqichiga oʻtkazish realligi bilan yuzlashmoqda. VivaTech 2026 koʻrgazmasi aynan Yevropaning korporativ AI sohasidagi oʻsib borayotgan ambitsiyalarini namoyish etuvchi asosiy maydonga aylanadi.

Hozirda startaplar yangiligi bilan emas, balki mavjud korporativ muhitga integratsiya boʻla olishi, tartibga solish murakkabliklarini yengib oʻtishi va oʻlchanadigan operatsion qiymat keltirishi bilan baholanmoqda. Investorlar ham sof tajribalardan koʻra infratuzilma, joriy etish va aniq natijalarga koʻproq ustuvorlik bera boshladilar. VivaTech 2026 ushbu muhim oʻzgarishlarni muhokama qilish uchun eng yaxshi platforma boʻlishni vaʼda qilmoqda.

VivaTechTechCrunchSunʼiy IntellektStartapInfratuzilma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Datadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldiDatadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldiBugun, 15:24Pinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlarPinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 14:54SpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalariSpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalariBugun, 14:53ServiceNow platformasidagi xatolik sababli mijozlar maʻlumotlari sizib chiqdiServiceNow platformasidagi xatolik sababli mijozlar maʻlumotlari sizib chiqdiBugun, 14:24Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqdaBoyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasi germetiklikka tekshirilmoqdaBugun, 14:24Operativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadiOperativ xotira va SSD narxi oshishi sababli Lenovo noutbuklari qimmatlashadiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus