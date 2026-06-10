Moskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladi

·0·Texno
Moskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladi

Moskva hayvonot bogʻida hayvonlarning joylashuvi va faolligini real vaqt rejimida kuzatib boruvchi sunʼiy intellekt tizimi joriy etildi. Ushbu loyiha hozirda pilot rejimida ishlamoqda va tashrif buyuruvchilarga jonivorlarning qayerdaligi haqida aniq maʼlumot berib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tizim hozircha uch turdagi hayvonlarni: leopard Mizer, puma Gabriel hamda mashhur pandalar — Jui, Dindin va Katyushani kuzatmoqda. Jonivorning tashqi yoki ichki volyerda ekanligi, shuningdek, uning nima bilan bandligi haqidagi maʼlumotlar volyerlar yonidagi ekranlarda va bogʻ hududidagi interaktiv panellarda aks ettiriladi.

Dasturchilarning tushuntirishicha, agar hayvon koʻrinmasa (masalan, butalar ortiga yashiringan boʻlsa), tizim uning aynan oʻsha yerda ekanligini tasdiqlaydi va tashrif buyuruvchilarga diqqat bilan qarashni tavsiya qiladi. Sunʼiy intellektni oʻqitish uchun mutaxassislar katta hajmdagi videomateriallarni qoʻlda qayta ishlab, algoritmlarga hayvonlarning xatti-harakatlarini tanishni oʻrgatishgan.

Kelajakda ushbu texnologiyani butun hayvonot bogʻi hududiga yoyish, uni rasmiy sayt va interaktiv xarita bilan integratsiya qilish rejalashtirilgan. Shuningdek, kuzatiladigan xatti-harakatlar turlari soni ham oshiriladi. Hozirda eski hududda loyiha ishtirokchilari boʻlgan hayvonlarning xususiyatlari tasvirlangan maxsus axborot stendlari ham oʻrnatilgan.

Sunʼiy IntellektMoskvaTexnologiyaHayvonot BogʻiIT-Yechimlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiYoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiBugun, 17:25AI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqdaAI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqdaBugun, 17:24Netflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqdaNetflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqdaBugun, 17:20Hindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaHindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaBugun, 16:57Yandex Kartalar issiq suv oʻchirilgan paytda yordamga keladiYandex Kartalar issiq suv oʻchirilgan paytda yordamga keladiBugun, 16:52Rossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindiRossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindiBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus