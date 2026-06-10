Moskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladi
Moskva hayvonot bogʻida hayvonlarning joylashuvi va faolligini real vaqt rejimida kuzatib boruvchi sunʼiy intellekt tizimi joriy etildi. Ushbu loyiha hozirda pilot rejimida ishlamoqda va tashrif buyuruvchilarga jonivorlarning qayerdaligi haqida aniq maʼlumot berib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tizim hozircha uch turdagi hayvonlarni: leopard Mizer, puma Gabriel hamda mashhur pandalar — Jui, Dindin va Katyushani kuzatmoqda. Jonivorning tashqi yoki ichki volyerda ekanligi, shuningdek, uning nima bilan bandligi haqidagi maʼlumotlar volyerlar yonidagi ekranlarda va bogʻ hududidagi interaktiv panellarda aks ettiriladi.
Dasturchilarning tushuntirishicha, agar hayvon koʻrinmasa (masalan, butalar ortiga yashiringan boʻlsa), tizim uning aynan oʻsha yerda ekanligini tasdiqlaydi va tashrif buyuruvchilarga diqqat bilan qarashni tavsiya qiladi. Sunʼiy intellektni oʻqitish uchun mutaxassislar katta hajmdagi videomateriallarni qoʻlda qayta ishlab, algoritmlarga hayvonlarning xatti-harakatlarini tanishni oʻrgatishgan.
Kelajakda ushbu texnologiyani butun hayvonot bogʻi hududiga yoyish, uni rasmiy sayt va interaktiv xarita bilan integratsiya qilish rejalashtirilgan. Shuningdek, kuzatiladigan xatti-harakatlar turlari soni ham oshiriladi. Hozirda eski hududda loyiha ishtirokchilari boʻlgan hayvonlarning xususiyatlari tasvirlangan maxsus axborot stendlari ham oʻrnatilgan.
…