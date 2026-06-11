Rossiyada qoʻriqxonalarga sayohat qilish uchun yangi raqamli xizmat ishga tushdi
Rossiyaning “Davlat xizmatlari” (Gosulugi) portalida mamlakatning qoʻriqlanadigan hududlari boʻylab sayohatlarni tashkil etishga moʻljallangan yangi servis ishga tushirildi. Bu haqda hukumat raisi oʻrinbosari Dmitriy Grigorenko maʼlum qildi. Endilikda foydalanuvchilar “Alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga tashrif buyurish” deb nomlangan maxsus boʻlim orqali oʻz sayohatlarini rejalashtirishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi raqamli xizmat qoʻriqxonalar, milliy bogʻlar va buyurtmaxonalarga kirish uchun onlayn tarzda elektron ruxsatnoma olish, shuningdek, shaxsiy transport vositalari uchun raqamli ruxsatnomalarni rasmiylashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, servis orqali noyob turistik marshrutlar bilan tanishish va imtiyozli ruxsatnomalar sotib olish haqida maʼlumot olish mumkin.
Hozirgi vaqtda tizim orqali 36 ta hududga tashrif buyurish uchun ruxsatnomalar mavjud boʻlib, yil yakuniga qadar ularning sonini 60 taga yetkazish rejalashtirilgan. Qoʻriqlanadigan hududlar ikki yoʻnalishga boʻlingan: faol dam olish uchun “Tabiat pulsi” va sokin hordiq uchun “Sukunat olami” toifalari joriy etilgan.
Interaktiv xarita va filtrlar tizimi foydalanuvchilarga kerakli mintaqa yoki federal okrugdan mos joyni topishga yordam beradi. Mavjud obʼyektlar orasida UNESCO merosi hisoblangan Oltoy qoʻriqxonasi va “Kenozerskiy” milliy bogʻi, shuningdek, Kareliyadagi Kivach sharsharasi kabi mashhur manzillar bor.
Ushbu loyiha davlat xizmatlarini koʻrsatish tizimining yangi bosqichi boʻlib, u “yagona darcha” tamoyili asosida ishlaydi. Bitta servis oʻrtacha 17 ta turli xizmatlarni birlashtirgan holda, murakkab vazifalarni masofadan turib tezkor hal qilish, sayohatga tayyorgarlik vaqtini qisqartirish va turistlar uchun qulaylikni oshirishga xizmat qiladi.
…