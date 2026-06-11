Rossiyada qoʻriqxonalarga sayohat qilish uchun yangi raqamli xizmat ishga tushdi

·26·Texno
Rossiyada qoʻriqxonalarga sayohat qilish uchun yangi raqamli xizmat ishga tushdi

Rossiyaning “Davlat xizmatlari” (Gosulugi) portalida mamlakatning qoʻriqlanadigan hududlari boʻylab sayohatlarni tashkil etishga moʻljallangan yangi servis ishga tushirildi. Bu haqda hukumat raisi oʻrinbosari Dmitriy Grigorenko maʼlum qildi. Endilikda foydalanuvchilar “Alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga tashrif buyurish” deb nomlangan maxsus boʻlim orqali oʻz sayohatlarini rejalashtirishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi raqamli xizmat qoʻriqxonalar, milliy bogʻlar va buyurtmaxonalarga kirish uchun onlayn tarzda elektron ruxsatnoma olish, shuningdek, shaxsiy transport vositalari uchun raqamli ruxsatnomalarni rasmiylashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, servis orqali noyob turistik marshrutlar bilan tanishish va imtiyozli ruxsatnomalar sotib olish haqida maʼlumot olish mumkin.

Hozirgi vaqtda tizim orqali 36 ta hududga tashrif buyurish uchun ruxsatnomalar mavjud boʻlib, yil yakuniga qadar ularning sonini 60 taga yetkazish rejalashtirilgan. Qoʻriqlanadigan hududlar ikki yoʻnalishga boʻlingan: faol dam olish uchun “Tabiat pulsi” va sokin hordiq uchun “Sukunat olami” toifalari joriy etilgan.

Interaktiv xarita va filtrlar tizimi foydalanuvchilarga kerakli mintaqa yoki federal okrugdan mos joyni topishga yordam beradi. Mavjud obʼyektlar orasida UNESCO merosi hisoblangan Oltoy qoʻriqxonasi va “Kenozerskiy” milliy bogʻi, shuningdek, Kareliyadagi Kivach sharsharasi kabi mashhur manzillar bor.

Ushbu loyiha davlat xizmatlarini koʻrsatish tizimining yangi bosqichi boʻlib, u “yagona darcha” tamoyili asosida ishlaydi. Bitta servis oʻrtacha 17 ta turli xizmatlarni birlashtirgan holda, murakkab vazifalarni masofadan turib tezkor hal qilish, sayohatga tayyorgarlik vaqtini qisqartirish va turistlar uchun qulaylikni oshirishga xizmat qiladi.

RossiyaSayohatRaqamli XizmatEkologiyaTurizm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Whoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengWhoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengBugun, 09:58Kinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildiKinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildiBugun, 09:23Poezdlar uchun robot-yordamchilar: Yangi texnologiya sinovdan oʻtkazilmoqdaPoezdlar uchun robot-yordamchilar: Yangi texnologiya sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 09:21CATL natriy-ionli batareyalari 2026-yilga borib LFP narxiga tenglashadiCATL natriy-ionli batareyalari 2026-yilga borib LFP narxiga tenglashadiBugun, 08:59Deyarli 7 dyuymli ekran va 6000 mAs akkumulyator: Poco C81 Pro sotuvga chiqdiDeyarli 7 dyuymli ekran va 6000 mAs akkumulyator: Poco C81 Pro sotuvga chiqdiBugun, 08:51Raqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdiRaqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdiBugun, 07:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus