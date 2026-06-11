Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlayotgan davlatlar roʻyxati
Soʻnggi oylarda koʻplab mamlakatlar bolalar va oʻsmirlar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni cheklash rejalarini eʼlon qildi. Avstraliya oʻtgan yilning oxirida bunday choralarni joriy etgan birinchi davlat boʻldi va boshqa mamlakatlar uchun namuna vazifasini oʻtadi. Ushbu qoidalar yosh foydalanuvchilar duch kelishi mumkin boʻlgan kiberbulling, qaramlik, ruhiy salomatlik muammolari va xavfli shaxslar bilan muloqot qilish kabi xatarlarni kamaytirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Avstraliya 2025-yil dekabr oyidan boshlab 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni rasman taqiqladi. Taqiq Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch va Kick platformalarini qamrab oladi, biroq WhatsApp va YouTube Kids xizmatlariga daxl qilmaydi. Qoidalarni buzgan kompaniyalar 49,5 million Avstraliya dollari miqdorida jarimaga tortilishi mumkin.
Avstriya hukumati ham mart oyi oxirida 14 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashini maʼlum qildi. Tegishli qonun loyihasi iyun oyigacha yakunlanishi kutilmoqda. Kanada esa iyun oyida raqamli xavfsizlik toʻgʻrisidagi qonun loyihasini taqdim etdi. Unga koʻra, 16 yoshga toʻlmaganlar uchun cheklov oʻrnatiladi, biroq ijtimoiy tarmoq gigantlari yoshlarni himoya qilish siyosatini isbotlay olsa, ushbu taqiqdan chetlab oʻtishlari mumkin.
Daniya ham 15 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun ijtimoiy platformalarni taqiqlashga tayyorlanmoqda. Daniya hukumati 2025-yil noyabr oyida parlamentdagi bir qator partiyalar ushbu tashabbusni qoʻllab-quvvatlaganini eʼlon qildi. Shunga qaramay, Amnesty Tech kabi tanqidchilar bunday taqiqlar samarasiz ekanini va yosh avlodning real hayotini inobatga olmayotganini taʼkidlamoqda.
…