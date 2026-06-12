Avataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdi

·0·Texno
Avataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdi

Hindistonning Avataar AI startapi mahalliy madaniyatni tushunadigan va yuqori tezlikda ishlaydigan Varya nomli yangi video generatsiya modelini e’lon qildi. Ushbu model Hindiston hukumatining 1,2 milliard dollarlik India AI Mission dasturi doirasida tanlab olingan 12 ta loyihadan biri hisoblanadi. Varya modeli Alibaba tomonidan taqdim etilgan Wan 2.2 ochiq modeli asosida, distillash texnikasi yordamida yaratilgan boʻlib, u asl nusxadan 10 baravar tezroq ishlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Texnik jihatdan Varya NVIDIA H200 GPU qurilmasida 5 soniyali 720p sifatidagi videoni bor-yoʻgʻi 45 soniyada yarata oladi. Taqqoslash uchun, Wan 2.2 modeliga buning uchun 1230 soniya talab etiladi. Eng muhimi, modelning narxi raqobatchilardan sezilarli darajada arzon. Avataar har bir soniya video uchun 0,005 dollar haq oladi, bu esa Veo, Kling, Luma va Runway kabi global platformalar narxidan qariyb 20 baravar kamdir.

Varya modelining asosiy ustunligi uning Hindiston madaniy muhitiga moslashganidadir. U mahalliy bayramlar, milliy taomlar, kiyim-kechaklar va arxitektura namunalarini aniq taniy oladi. Koʻplab global modellar koʻpincha stereotiplarga tayanib xato qilsa, Avataar maxsus saralangan ma’lumotlar yordamida ushbu muammoni hal qilgan. Bu e-tijorat va kontent yaratuvchilar uchun katta imkoniyatlar ochadi.

Hozirda Varya modeli Hindistonning AI Kosh portalida ochiq vaznli model sifatida joylashtirilgan. Bu shuni anglatadiki, dasturchilar uni oʻz serverlariga oʻrnatishlari yoki ehtiyojlariga qarab oʻzgartirishlari mumkin. Shuningdek, Avataar ushbu texnologiyani Higgsfield va Adobe Firefly kabi vositalar bilan integratsiya qilishni rejalashtirmoqda. Foydalanuvchilar modelni kompaniya saytida matnli buyruqlar yoki namunaviy rasmlar orqali sinab koʻrishlari mumkin.

Avataar AIVaryaSun’iy IntellektHindistonNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdiSpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdiBugun, 05:55OpenAI va Visa sunʻiy intellekt agentlari uchun toʻlov tizimini yaratmoqdaOpenAI va Visa sunʻiy intellekt agentlari uchun toʻlov tizimini yaratmoqdaBugun, 05:23Equal AI hindistonliklarni keraksiz qoʻngʻiroqlardan himoya qilish uchun 30 mln dollar jalb qildiEqual AI hindistonliklarni keraksiz qoʻngʻiroqlardan himoya qilish uchun 30 mln dollar jalb qildiBugun, 04:53SpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqdaSpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqdaBugun, 02:52Theker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiTheker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiBugun, 01:53Jeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildiJeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi