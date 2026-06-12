Avataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdi
Hindistonning Avataar AI startapi mahalliy madaniyatni tushunadigan va yuqori tezlikda ishlaydigan Varya nomli yangi video generatsiya modelini e’lon qildi. Ushbu model Hindiston hukumatining 1,2 milliard dollarlik India AI Mission dasturi doirasida tanlab olingan 12 ta loyihadan biri hisoblanadi. Varya modeli Alibaba tomonidan taqdim etilgan Wan 2.2 ochiq modeli asosida, distillash texnikasi yordamida yaratilgan boʻlib, u asl nusxadan 10 baravar tezroq ishlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Texnik jihatdan Varya NVIDIA H200 GPU qurilmasida 5 soniyali 720p sifatidagi videoni bor-yoʻgʻi 45 soniyada yarata oladi. Taqqoslash uchun, Wan 2.2 modeliga buning uchun 1230 soniya talab etiladi. Eng muhimi, modelning narxi raqobatchilardan sezilarli darajada arzon. Avataar har bir soniya video uchun 0,005 dollar haq oladi, bu esa Veo, Kling, Luma va Runway kabi global platformalar narxidan qariyb 20 baravar kamdir.
Varya modelining asosiy ustunligi uning Hindiston madaniy muhitiga moslashganidadir. U mahalliy bayramlar, milliy taomlar, kiyim-kechaklar va arxitektura namunalarini aniq taniy oladi. Koʻplab global modellar koʻpincha stereotiplarga tayanib xato qilsa, Avataar maxsus saralangan ma’lumotlar yordamida ushbu muammoni hal qilgan. Bu e-tijorat va kontent yaratuvchilar uchun katta imkoniyatlar ochadi.
Hozirda Varya modeli Hindistonning AI Kosh portalida ochiq vaznli model sifatida joylashtirilgan. Bu shuni anglatadiki, dasturchilar uni oʻz serverlariga oʻrnatishlari yoki ehtiyojlariga qarab oʻzgartirishlari mumkin. Shuningdek, Avataar ushbu texnologiyani Higgsfield va Adobe Firefly kabi vositalar bilan integratsiya qilishni rejalashtirmoqda. Foydalanuvchilar modelni kompaniya saytida matnli buyruqlar yoki namunaviy rasmlar orqali sinab koʻrishlari mumkin.
…