Vivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadi

·25·Texno
Vivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadi

Vivo kompaniyasi Xitoy bozoriga chiqishi kutilayotgan yangi buklama smartfoni Vivo X Fold 6 haqidagi tafsilotlarni ochiqlashda davom etmoqda. Qurilmaning asosiy xususiyatlaridan biri mutlaqo yangi PK rejimi boʻlib, u shunchaki ekranni aks ettirish emas, balki telefonni portativ ish stansiyasiga aylantirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vivo X Fold 6 katta ekranga ulanganida, uning interfeysi odatiy kompyuter ish stoliga oʻxshash koʻrinishga keladi. Ilovalar alohida oynalar shaklida ochiladi, bu esa foydalanuvchilarga elektron jadvallar, PowerPoint taqdimotlari va hujjatlar bilan ishlashda katta qulaylik yaratadi.

Shu bilan birga, smartfonning oʻzidan sensorli panel (tachpad) sifatida foydalanish mumkin boʻladi. Foydalanuvchilar bosish, svayp qilish va elementlarni sudrab oʻtkazish kabi amallarni bajarishlari, shuningdek, tashqi sichqoncha va klaviaturani ham ulashlari mumkin.

Maʼlum qilinishicha, Vivo X Fold 6 qurilmasi Dimensity 9500 Super Edition chipi bilan jihozlangan dunyodagi birinchi smartfondir. Ushbu protsessor maxsus ravishda katta buklama ekranlar va sunʼiy intellekt ssenariylari uchun ishlab chiqilgan.

Vivo va MediaTek kompaniyalari ushbu yangi chipni yaratish uchun ikki yil vaqt sarflashdi. Bu texnologiya smartfonning unumdorligini oshirish bilan birga, murakkab ish jarayonlarida barqarorlikni taʼminlaydi.

VivoX Fold 6SmartfonTexnologiyaMediaTek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Titan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiTitan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiBugun, 11:56AQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaAQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaBugun, 11:50Elon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldiElon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldiBugun, 10:53Commonwealth Fusion Systems ARC termoyadro reaktori modelini yangiladiCommonwealth Fusion Systems ARC termoyadro reaktori modelini yangiladiBugun, 10:50SanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiSanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiBugun, 10:27Mozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiMozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi