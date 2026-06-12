Vivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadi
Vivo kompaniyasi Xitoy bozoriga chiqishi kutilayotgan yangi buklama smartfoni Vivo X Fold 6 haqidagi tafsilotlarni ochiqlashda davom etmoqda. Qurilmaning asosiy xususiyatlaridan biri mutlaqo yangi PK rejimi boʻlib, u shunchaki ekranni aks ettirish emas, balki telefonni portativ ish stansiyasiga aylantirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Vivo X Fold 6 katta ekranga ulanganida, uning interfeysi odatiy kompyuter ish stoliga oʻxshash koʻrinishga keladi. Ilovalar alohida oynalar shaklida ochiladi, bu esa foydalanuvchilarga elektron jadvallar, PowerPoint taqdimotlari va hujjatlar bilan ishlashda katta qulaylik yaratadi.
Shu bilan birga, smartfonning oʻzidan sensorli panel (tachpad) sifatida foydalanish mumkin boʻladi. Foydalanuvchilar bosish, svayp qilish va elementlarni sudrab oʻtkazish kabi amallarni bajarishlari, shuningdek, tashqi sichqoncha va klaviaturani ham ulashlari mumkin.
Maʼlum qilinishicha, Vivo X Fold 6 qurilmasi Dimensity 9500 Super Edition chipi bilan jihozlangan dunyodagi birinchi smartfondir. Ushbu protsessor maxsus ravishda katta buklama ekranlar va sunʼiy intellekt ssenariylari uchun ishlab chiqilgan.
Vivo va MediaTek kompaniyalari ushbu yangi chipni yaratish uchun ikki yil vaqt sarflashdi. Bu texnologiya smartfonning unumdorligini oshirish bilan birga, murakkab ish jarayonlarida barqarorlikni taʼminlaydi.
…