Avtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldi
NVIDIA Marketplace katalogida kompaniyaning eng kuchli grafik protsessorlaridan biri — RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition paydo boʻldi. Kompaniya ushbu yangilikni 13 250 dollar etib baholadi. Hozircha ushbu tezlatkichni buyurtma qilish imkoniyati mavjud emas, biroq rasmiy saytda narxning eʻlon qilinishi tavsiya etilgan chakana narxni amalda tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qizigʻi shundaki, ushbu narx dastlabki buyurtmalar va ilk yetkazib berish bosqichidagi raqamlardan ancha yuqori boʻlib chiqdi. Masalan, 2025-yil bahorida AQSH riteylerlari RTX PRO 6000 Blackwell modelini 8,4–8,6 ming dollar atrofida taklif qilgan boʻlsa, keyinchalik narx hatto 7,7 ming dollargacha tushgan edi. Videocardz nashrining yozishicha, 2026-yil boshida ham ushbu qurilmani 8 ming dollardan arzonroqqa sotib olish mumkin edi. Rasmiy narx esa kutilganidan deyarli 70 foizga qimmatroq boʻlib chiqdi.
RTX PRO 6000 Blackwell ishchi stansiyalar uchun moʻljallangan flagman yechim hisoblanadi. U murakkab renderlash, muhandislik hisob-kitoblari, raqamli egizaklar bilan ishlash va yirik sunʻiy intellekt modellarini lokal oʻqitish uchun ishlab chiqilgan. Kartaning asosini Blackwell arxitekturasidagi, 24 064 ta CUDA yadrosiga ega eng yuqori darajadagi GB202 grafik protsessori tashkil etadi.
Yangi qurilmaning eng asosiy xususiyatlaridan biri rekord darajadagi xotira hajmidir — u ECC xatolarni tuzatish tizimini qoʻllab-quvvatlovchi 96 GB GDDR7 xotirasi bilan jihozlangan. Bugungi kunda bu Blackwell oilasidagi bunday hajmdagi videoxotiraga ega yagona ishchi stansiya videokartasidir. Tezlatkich ikki slotli sovutish tizimiga ega boʻlib, quvvat isteʻmoli 600 Wni tashkil etadi.
…