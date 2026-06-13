Avtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldi

·0·Texno
Avtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldi

NVIDIA Marketplace katalogida kompaniyaning eng kuchli grafik protsessorlaridan biri — RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition paydo boʻldi. Kompaniya ushbu yangilikni 13 250 dollar etib baholadi. Hozircha ushbu tezlatkichni buyurtma qilish imkoniyati mavjud emas, biroq rasmiy saytda narxning eʻlon qilinishi tavsiya etilgan chakana narxni amalda tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qizigʻi shundaki, ushbu narx dastlabki buyurtmalar va ilk yetkazib berish bosqichidagi raqamlardan ancha yuqori boʻlib chiqdi. Masalan, 2025-yil bahorida AQSH riteylerlari RTX PRO 6000 Blackwell modelini 8,4–8,6 ming dollar atrofida taklif qilgan boʻlsa, keyinchalik narx hatto 7,7 ming dollargacha tushgan edi. Videocardz nashrining yozishicha, 2026-yil boshida ham ushbu qurilmani 8 ming dollardan arzonroqqa sotib olish mumkin edi. Rasmiy narx esa kutilganidan deyarli 70 foizga qimmatroq boʻlib chiqdi.

RTX PRO 6000 Blackwell ishchi stansiyalar uchun moʻljallangan flagman yechim hisoblanadi. U murakkab renderlash, muhandislik hisob-kitoblari, raqamli egizaklar bilan ishlash va yirik sunʻiy intellekt modellarini lokal oʻqitish uchun ishlab chiqilgan. Kartaning asosini Blackwell arxitekturasidagi, 24 064 ta CUDA yadrosiga ega eng yuqori darajadagi GB202 grafik protsessori tashkil etadi.

Yangi qurilmaning eng asosiy xususiyatlaridan biri rekord darajadagi xotira hajmidir — u ECC xatolarni tuzatish tizimini qoʻllab-quvvatlovchi 96 GB GDDR7 xotirasi bilan jihozlangan. Bugungi kunda bu Blackwell oilasidagi bunday hajmdagi videoxotiraga ega yagona ishchi stansiya videokartasidir. Tezlatkich ikki slotli sovutish tizimiga ega boʻlib, quvvat isteʻmoli 600 Wni tashkil etadi.

NVIDIARTX PRO 6000BlackwellVideokartaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdiSunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdiBugun, 19:51SpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildiSpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildiBugun, 19:21SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordiSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordiKecha, 18:57Koinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandiKoinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandiKecha, 18:55Elon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandimElon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandimKecha, 18:52SpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaSpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi