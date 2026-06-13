AMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdi
AMD kompaniyasi shov-shuvli kafolat mojarosidan soʻng oʻz pozitsiyasini oʻzgartirdi va ishdan chiqqan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berishga rozi boʻldi. Dastlab ishlab chiqaruvchi foydalanuvchining kafolat boʻyicha murojaatini rad etgan edi. Bu voqea mashhur Hardware Unboxed YouTube-kanali aralashuvi va kompaniya qarorini ochiqchasiga tanqid qilganidan keyin keng ommaga maʻlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hammasi Reddit forumida VINCENT199411 nikli foydalanuvchining posti bilan boshlandi. Uning deyarli uch yil davomida muammosiz ishlagan Ryzen 9 7950X3D bazasidagi kompyuteri kutilmaganda oʻchib qolgan. Egasining soʻzlariga koʻra, nosozlik vaqtida tizim hech qanday ogʻir vazifani bajarmayotgan edi. Korpus ichidan baland qarsillagan ovoz chiqqan va shundan soʻng kompyuter yoqilmagan. Tizim qismlarga ajratilganda, protsessorning orqa tomonida substratning sezilarli darajada shishib chiqqani aniqlangan.
Gigabyte kompaniyasi ona platani batafsil diagnostika qilib, BIOS muammolarini bartaraf etdi va 64 soatlik stress-testlardan soʻng platani butunlay soz deb topdi. Quvvat bloki ham barcha sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi. Shunga qaramay, AMD qoʻllab-quvvatlash xizmati shikastlangan protsessor suratlarini koʻrishi bilanoq kafolat soʻrovini rad etdi. Kompaniya substratning shishishini standart kafolatga kirmaydigan mexanik shikastlanish deb baholadi.
Bu qaror foydalanuvchilar va texnologiya ishqibozlari orasida keskin norozilikka sabab boʻldi. Bunday deformatsiya foydalanuvchi aybi bilan emas, balki protsessorning ichki elektr yoki issiqlik nosozligi, yaʻni zavod defekti natijasida yuzaga kelishi mumkinligi taʻkidlandi. Hardware Unboxed mualliflari ijtimoiy tarmoqlar orqali AMDʻga murojaat qilib, ushbu rad javobi katta obroʻ yoʻqotishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Natija uzoq kuttirmadi. Nashr eʻlon qilinganidan bir necha soat oʻtgach, AMD vakillari Hardware Unboxed bilan bogʻlanib, qarorni qayta koʻrib chiqqanliklarini maʻlum qilishdi. Kompaniya foydalanuvchining kafolat talabini toʻliq qondirishga va ishdan chiqqan protsessor oʻrniga yangisini yuborishga rozi boʻldi.
…