AMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdi

·0·Texno
AMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdi

AMD kompaniyasi shov-shuvli kafolat mojarosidan soʻng oʻz pozitsiyasini oʻzgartirdi va ishdan chiqqan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berishga rozi boʻldi. Dastlab ishlab chiqaruvchi foydalanuvchining kafolat boʻyicha murojaatini rad etgan edi. Bu voqea mashhur Hardware Unboxed YouTube-kanali aralashuvi va kompaniya qarorini ochiqchasiga tanqid qilganidan keyin keng ommaga maʻlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hammasi Reddit forumida VINCENT199411 nikli foydalanuvchining posti bilan boshlandi. Uning deyarli uch yil davomida muammosiz ishlagan Ryzen 9 7950X3D bazasidagi kompyuteri kutilmaganda oʻchib qolgan. Egasining soʻzlariga koʻra, nosozlik vaqtida tizim hech qanday ogʻir vazifani bajarmayotgan edi. Korpus ichidan baland qarsillagan ovoz chiqqan va shundan soʻng kompyuter yoqilmagan. Tizim qismlarga ajratilganda, protsessorning orqa tomonida substratning sezilarli darajada shishib chiqqani aniqlangan.

Gigabyte kompaniyasi ona platani batafsil diagnostika qilib, BIOS muammolarini bartaraf etdi va 64 soatlik stress-testlardan soʻng platani butunlay soz deb topdi. Quvvat bloki ham barcha sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi. Shunga qaramay, AMD qoʻllab-quvvatlash xizmati shikastlangan protsessor suratlarini koʻrishi bilanoq kafolat soʻrovini rad etdi. Kompaniya substratning shishishini standart kafolatga kirmaydigan mexanik shikastlanish deb baholadi.

Bu qaror foydalanuvchilar va texnologiya ishqibozlari orasida keskin norozilikka sabab boʻldi. Bunday deformatsiya foydalanuvchi aybi bilan emas, balki protsessorning ichki elektr yoki issiqlik nosozligi, yaʻni zavod defekti natijasida yuzaga kelishi mumkinligi taʻkidlandi. Hardware Unboxed mualliflari ijtimoiy tarmoqlar orqali AMDʻga murojaat qilib, ushbu rad javobi katta obroʻ yoʻqotishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Natija uzoq kuttirmadi. Nashr eʻlon qilinganidan bir necha soat oʻtgach, AMD vakillari Hardware Unboxed bilan bogʻlanib, qarorni qayta koʻrib chiqqanliklarini maʻlum qilishdi. Kompaniya foydalanuvchining kafolat talabini toʻliq qondirishga va ishdan chiqqan protsessor oʻrniga yangisini yuborishga rozi boʻldi.

AMDRyzen 9 7950X3DHardware UnboxedProtsessorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBugun, 20:52SpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaSpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaBugun, 20:51Google sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiGoogle sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiBugun, 20:50Huawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqdaHuawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqdaBugun, 20:29SpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldiSpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldiBugun, 20:22Avtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiAvtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi