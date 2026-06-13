Xitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardi
Payshanba kuni Xitoy yangi avlod orbital aloqa tizimlarining tezligi va ishonchliligini tekshirishga moʻljallangan yangi sinov sunʻiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli uchirdi. Long March 5 raketa-tashuvchisi mamlakat janubidagi Xaynan provinsiyasida joylashgan Venchan kosmodromidan koʻtarilib, 25-sonli sinov aloqa sunʻiy yoʻldoshini belgilangan orbitaga olib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
CCTV davlat telekompaniyasining xabar berishicha, mazkur apparat asosan koʻp diapazonli va yuqori tezlikdagi sunʻiy yoʻldosh aloqa texnologiyalarini sinovdan oʻtkazish uchun xizmat qiladi. Bu missiya Long March 5 seriyasidagi 11-parvoz va joriy yildagi birinchi start boʻldi. Ushbu raketa oʻzining yuk koʻtarish quvvati bilan Xitoy kosmik dasturida muhim oʻrin tutadi.
Long March 5 past yer orbitasiga 25 tonna, geostatsionar orbitaga 14 tonna va Oy missiyalari uchun 8,25 tonna yuk yetkazib berish imkoniyatiga ega. Ikki bosqichli kriogen raketa boʻlgan ushbu qurilma suyuq vodorod, suyuq kislorod va kerosin bilan ishlaydigan toʻrtta tezlatgich bilan jihozlangan. Raketaning balandligi 63,2 metrni, diametri esa 5 metrni tashkil etadi.
Dasturchilarning soʻzlariga koʻra, ushbu missiya davomida ekspluatatsiya ishonchliligini oshirish uchun toʻqqizta texnik takomillashtirish ishlari amalga oshirilgan. Tekshirish va uchirish jarayonlarining optimallashtirilishi natijasida raketaning start maydonchasida boʻlish vaqti olti kundan toʻrt kunga qisqartirildi. Bu esa qurilmaning Xaynandagi issiq va nam iqlim hamda ekstremal ob-havo xatarlariga chidamliligini oshiradi.
…