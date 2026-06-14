KPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldi

·27·Texno
KPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldi

Professional xizmatlar koʻrsatuvchi KPMG kompaniyasi “Agentic AI davrida mukammallikni qayta belgilash” deb nomlangan hisobotini oʻchirib tashladi. Bunga bir qator tashkilotlarning hisobotda keltirilgan maʼlumotlar haqiqatga toʻgʻri kelmasligi haqidagi eʼtirozlari sabab boʻlgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

GPTZero tadqiqot guruhi 2025-yil oktabr oyida eʼlon qilingan ushbu hujjatda koʻplab noaniqliklarni aniqladi. Financial Times nashriga berilgan maʼlumotga koʻra, xatolar sunʼiy intellektning “gallutsinatsiyalari” (uydirmalari) natijasida yuzaga kelgan. Boshqacha aytganda, konsalting kompaniyasi sunʼiy intellekt haqidagi hisobotni tayyorlashda aynan sunʼiy intellekt yordamidan foydalangan koʻrinadi.

UBS banki, Buyuk Britaniya Milliy sogʻliqni saqlash xizmati (NHS), Shveytsariya federal temir yoʻllari va Transport for London kabi tashkilotlar hisobotdagi maʼlumotlar notoʻgʻri yoki chalgʻituvchi ekanini tasdiqladi. KPMG vakili hozirda ushbu holat yuzasidan ichki tekshiruv oʻtkazilayotgani va hisobot saytdan olib tashlanganini maʼlum qildi.

“Biz barcha xodimlarimizdan sunʼiy intellektdan masʼuliyat bilan foydalanish boʻyicha koʻrsatmalarga amal qilishni, jumladan, kontentni tasdiqlash va mustaqil manbalarni tekshirish uchun inson nazoratini taʼminlashni talab qilamiz”, — deya qoʻshimcha qildi kompaniya vakili.

Eslatib oʻtamiz, oʻtgan oyda EY kompaniyasi ham sodiqlik dasturlari haqidagi hisobotini qaytarib olgan edi. Oʻshanda ham hujjatda soxta izohlar va sunʼiy intellekt tomonidan oʻylab topilgan maʼlumotlar borligi aniqlangan edi.

KPMGSunʼiy IntellektGPTZeroTexnologiyaGallutsinatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilmaHuawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilmaBugun, 20:28Corsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladiCorsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladiBugun, 20:21Amazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirdaAmazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirdaBugun, 19:26OpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiOpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiKecha, 16:51Yostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradiYostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradiKecha, 16:27Rossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiRossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiKecha, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus