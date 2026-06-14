Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi: SpaceX IPO bozorni oʻzgartirib yubordi

·49·Texno
Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi: SpaceX IPO bozorni oʻzgartirib yubordi

Koinot texnologiyalari va sunʼiy intellekt olamida tarixiy voqea yuz berdi: SpaceX kompaniyasi oʻz aksiyalarini ochiq savdoga (IPO) chiqarib, tarixdagi eng yirik ommaviy joylashuvni amalga oshirdi. Ushbu qadam nafaqat kompaniya nufuzini oshirdi, balki uning asoschisi Elon Muskni dunyodagi ilk trillionerga aylantirdi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu voqea moliya bozorlarida yangi davr boshlanganidan dalolat bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

SpaceX oʻz nomiga koʻra koinot tadqiqotlari bilan shugʻullansa-da, soʻnggi vaqtlarda oʻzining qimmatli sunʼiy intellekt (AI) biznesiga alohida urgʻu bermoqda. Mutaxassislarning fikricha, aynan AI yoʻnalishidagi salohiyat investorlarni oʻziga jalb qilgan asosiy omillardan biri boʻldi. Bu muvaffaqiyat ortidan OpenAI va Anthropic kabi boshqa yirik AI laboratoriyalari ham yaqin orada oʻz aksiyalarini birjaga chiqarishni rejalashtirmoqda.

MANGOS davri: Texnologik gigantlar roʻyxati yangilanmoqda

Koʻp yillar davomida moliya bozorida FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) qisqartmasi bilan ataluvchi kompaniyalar hukmronlik qilib kelayotgan edi. Biroq SpaceX va sunʼiy intellekt kompaniyalarining yuksalishi bilan bu tushuncha oʻz oʻrnini MANGOS atamasiga boʻshatib bermoqda. Yangi roʻyxatga Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI va SpaceX kiradi.

Ushbu oʻzgarish bozorning ijtimoiy tarmoqlar va koʻngilochar xizmatlardan koʻra, chuqur texnologiyalar (deeptech) hamda sunʼiy intellekt laboratoriyalariga koʻproq sarmoya kiritayotganini koʻrsatadi. Masalan, Netflix kabi striming xizmatlari oʻz oʻrnini koinotda maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini qurishni rejalashtirayotgan innovatsion startaplarga boʻshatib bermoqda.

SpaceX muvaffaqiyati boshqa startaplar uchun ham "yoʻlchi yulduz" vazifasini oʻtamoqda. Hozirda koʻplab yangi kompaniyalar SpaceX ommalashtirgan orbital maʼlumotlar markazlari konsepsiyasi uchun sarmoya yigʻishni boshlagan. Bu esa bozorda oʻziga xos zanjir reaksiyasini keltirib chiqarmoqda va investorlarning koinot iqtisodiyotiga boʻlgan ishonchini mustahkamlamoqda.

Yakka tartibdagi nazorat va bozor xatarlari

Shu bilan birga, tahlilchilar bir kishining qoʻlida bunchalik katta moliyaviy resurs va nazorat toʻplanishidan xavotirda. Sean O’Kane kabi ekspertlarning taʼkidlashicha, SpaceX ommaviy kompaniya boʻlishiga qaramay, u hamon bir shaxs — Elon Musk tomonidan qattiq nazorat qilinmoqda. Bu holat ommaviy kompaniyalarning boshqaruv standartlari uchun oʻziga xos sinov boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangiliklar ahamiyatli. Global bozordagi AI va koinot texnologiyalariga boʻlgan bunday kuchli qiziqish, kelajakda mahalliy startaplarning ham yoʻnalishini belgilab berishi tayin. NVIDIA va OpenAI kabi gigantlarning birja qiymati oshishi, bilvosita butun dunyoda ushbu texnologiyalarning arzonlashishi va ommalashishiga xizmat qiladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, joriy yilning yoz fasli moliya bozori uchun nihoyatda issiq kelishi kutilmoqda. Anthropic kompaniyasi allaqachon IPO uchun maxfiy hujjatlarni topshirgan boʻlsa, OpenAI ham shu yoʻldan bormoqda. Tez orada biz dunyoning eng boy odamlari roʻyxatida va eng qimmat kompaniyalari safida tub burilishlarga guvoh boʻlishimiz mumkin.

SpaceXElon MuskOpenAISunʼiy IntellektIPO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiNASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiBugun, 17:22Gears of War: E-Day tizim talablari eʼlon qilindi: Unreal Engine 5 boʻlsa-da, talablar pastGears of War: E-Day tizim talablari eʼlon qilindi: Unreal Engine 5 boʻlsa-da, talablar pastBugun, 16:55Amazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildiAmazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildiBugun, 16:20AQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammoAQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammoBugun, 15:23Sonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulaySonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulayBugun, 14:29Intel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlarIntel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlarBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus