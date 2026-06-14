Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi: SpaceX IPO bozorni oʻzgartirib yubordi
Koinot texnologiyalari va sunʼiy intellekt olamida tarixiy voqea yuz berdi: SpaceX kompaniyasi oʻz aksiyalarini ochiq savdoga (IPO) chiqarib, tarixdagi eng yirik ommaviy joylashuvni amalga oshirdi. Ushbu qadam nafaqat kompaniya nufuzini oshirdi, balki uning asoschisi Elon Muskni dunyodagi ilk trillionerga aylantirdi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu voqea moliya bozorlarida yangi davr boshlanganidan dalolat bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
SpaceX oʻz nomiga koʻra koinot tadqiqotlari bilan shugʻullansa-da, soʻnggi vaqtlarda oʻzining qimmatli sunʼiy intellekt (AI) biznesiga alohida urgʻu bermoqda. Mutaxassislarning fikricha, aynan AI yoʻnalishidagi salohiyat investorlarni oʻziga jalb qilgan asosiy omillardan biri boʻldi. Bu muvaffaqiyat ortidan OpenAI va Anthropic kabi boshqa yirik AI laboratoriyalari ham yaqin orada oʻz aksiyalarini birjaga chiqarishni rejalashtirmoqda.
MANGOS davri: Texnologik gigantlar roʻyxati yangilanmoqdaKoʻp yillar davomida moliya bozorida FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) qisqartmasi bilan ataluvchi kompaniyalar hukmronlik qilib kelayotgan edi. Biroq SpaceX va sunʼiy intellekt kompaniyalarining yuksalishi bilan bu tushuncha oʻz oʻrnini MANGOS atamasiga boʻshatib bermoqda. Yangi roʻyxatga Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI va SpaceX kiradi.
Ushbu oʻzgarish bozorning ijtimoiy tarmoqlar va koʻngilochar xizmatlardan koʻra, chuqur texnologiyalar (deeptech) hamda sunʼiy intellekt laboratoriyalariga koʻproq sarmoya kiritayotganini koʻrsatadi. Masalan, Netflix kabi striming xizmatlari oʻz oʻrnini koinotda maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini qurishni rejalashtirayotgan innovatsion startaplarga boʻshatib bermoqda.
SpaceX muvaffaqiyati boshqa startaplar uchun ham "yoʻlchi yulduz" vazifasini oʻtamoqda. Hozirda koʻplab yangi kompaniyalar SpaceX ommalashtirgan orbital maʼlumotlar markazlari konsepsiyasi uchun sarmoya yigʻishni boshlagan. Bu esa bozorda oʻziga xos zanjir reaksiyasini keltirib chiqarmoqda va investorlarning koinot iqtisodiyotiga boʻlgan ishonchini mustahkamlamoqda.
Yakka tartibdagi nazorat va bozor xatarlariShu bilan birga, tahlilchilar bir kishining qoʻlida bunchalik katta moliyaviy resurs va nazorat toʻplanishidan xavotirda. Sean O’Kane kabi ekspertlarning taʼkidlashicha, SpaceX ommaviy kompaniya boʻlishiga qaramay, u hamon bir shaxs — Elon Musk tomonidan qattiq nazorat qilinmoqda. Bu holat ommaviy kompaniyalarning boshqaruv standartlari uchun oʻziga xos sinov boʻlishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangiliklar ahamiyatli. Global bozordagi AI va koinot texnologiyalariga boʻlgan bunday kuchli qiziqish, kelajakda mahalliy startaplarning ham yoʻnalishini belgilab berishi tayin. NVIDIA va OpenAI kabi gigantlarning birja qiymati oshishi, bilvosita butun dunyoda ushbu texnologiyalarning arzonlashishi va ommalashishiga xizmat qiladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, joriy yilning yoz fasli moliya bozori uchun nihoyatda issiq kelishi kutilmoqda. Anthropic kompaniyasi allaqachon IPO uchun maxfiy hujjatlarni topshirgan boʻlsa, OpenAI ham shu yoʻldan bormoqda. Tez orada biz dunyoning eng boy odamlari roʻyxatida va eng qimmat kompaniyalari safida tub burilishlarga guvoh boʻlishimiz mumkin.
…