Gears of War: E-Day tizim talablari eʼlon qilindi: Unreal Engine 5 boʻlsa-da, talablar past
Microsoft kompaniyasining eng kutilgan loyihalaridan biri boʻlgan Gears of War: E-Day oʻyini Unreal Engine 5 dvigatelida yaratilganiga qaramay, shaxsiy kompyuter foydalanuvchilari uchun kutilmagan darajada past texnik talablarni taqdim etdi. The Coalition studiyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan ushbu eksklyuziv loyiha zamonaviy grafik texnologiyalarni qoʻllasa-da, oʻrtacha quvvatga ega qurilmalarda ham barqaror ishlashi maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻyinni minimal sozlamalarda ishga tushirish uchun NVIDIA GeForce RTX 2060 yoki AMD Radeon RX 6600 kabi grafik kartalar kifoya qiladi. Bu shuni anglatadiki, hatto bir necha yil avvalgi oʻrta segment videokartalari egalari ham Full HD formatida oʻyinni bemalol oʻynashlari mumkin boʻladi. Shuningdek, minimal talablar roʻyxatida RTX 5050 va hali bozorga chiqmagan RX 9060 kabi modellar ham koʻrsatilgani eʼtiborni tortadi.
Tavsiya etilgan texnik parametrlarTavsiya etilgan tizim talablari ham zamonaviy standartlar boʻyicha juda yuqori emas. Oʻyinni yuqori sifatda oʻynashni istaganlar uchun quyidagi qurilmalar tavsiya etiladi:
- Videokarta: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 5060 yoki AMD Radeon RX 6700 XT;
- Operativ xotira: Minimal 12 GB (tavsiya etilgani koʻrsatilmagan, ammo 16 GB standart hisoblanadi);
- Doimiy xotira: SSD diskida 130 GB boʻsh joy;
- Grafik protsessor: Intel Arc B580 ham har ikki toifada qayd etilgan.
Mazkur oʻyin Xbox Series konsollari va Steam platformasi uchun 6-oktabr kuni rasman sotuvga chiqishi rejalashtirilgan. Muhim jihati shundaki, Microsoft oʻzining yangi strategiyasi doirasida ushbu loyihani raqobatchi konsollarga (masalan, PlayStation 5) chiqarishni rejalashtirmayapti. Bu esa Gears of War: E-Day loyihasini haqiqiy konsol eksklyuziviga aylantiradi.
Oʻzbekistonlik geymerlar uchun ushbu yangilik ayniqsa ahamiyatli, chunki mamlakatimizdagi koʻplab foydalanuvchilar hali ham RTX 2060 va RTX 3060 darajasidagi videokartalardan foydalanishadi. Unreal Engine 5 dvigatelidagi flagman oʻyinning bunday optimizatsiyasi keng auditoriyaga yangi avlod grafikasidan bahramand boʻlish imkonini beradi.
…