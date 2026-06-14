Gears of War: E-Day tizim talablari eʼlon qilindi: Unreal Engine 5 boʻlsa-da, talablar past

·37·Texno
Gears of War: E-Day tizim talablari eʼlon qilindi: Unreal Engine 5 boʻlsa-da, talablar past

Microsoft kompaniyasining eng kutilgan loyihalaridan biri boʻlgan Gears of War: E-Day oʻyini Unreal Engine 5 dvigatelida yaratilganiga qaramay, shaxsiy kompyuter foydalanuvchilari uchun kutilmagan darajada past texnik talablarni taqdim etdi. The Coalition studiyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan ushbu eksklyuziv loyiha zamonaviy grafik texnologiyalarni qoʻllasa-da, oʻrtacha quvvatga ega qurilmalarda ham barqaror ishlashi maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻyinni minimal sozlamalarda ishga tushirish uchun NVIDIA GeForce RTX 2060 yoki AMD Radeon RX 6600 kabi grafik kartalar kifoya qiladi. Bu shuni anglatadiki, hatto bir necha yil avvalgi oʻrta segment videokartalari egalari ham Full HD formatida oʻyinni bemalol oʻynashlari mumkin boʻladi. Shuningdek, minimal talablar roʻyxatida RTX 5050 va hali bozorga chiqmagan RX 9060 kabi modellar ham koʻrsatilgani eʼtiborni tortadi.

Tavsiya etilgan texnik parametrlar

Tavsiya etilgan tizim talablari ham zamonaviy standartlar boʻyicha juda yuqori emas. Oʻyinni yuqori sifatda oʻynashni istaganlar uchun quyidagi qurilmalar tavsiya etiladi:

  • Videokarta: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 5060 yoki AMD Radeon RX 6700 XT;
  • Operativ xotira: Minimal 12 GB (tavsiya etilgani koʻrsatilmagan, ammo 16 GB standart hisoblanadi);
  • Doimiy xotira: SSD diskida 130 GB boʻsh joy;
  • Grafik protsessor: Intel Arc B580 ham har ikki toifada qayd etilgan.
Gears of War: E-Day loyihasining hajmi 130 GB ekani uning dunyosi naqadar batafsil ishlab chiqilganidan dalolat beradi. Ishlab chiquvchilar SSD diskidan foydalanishni qatʼiy tavsiya etishmoqda, chunki Unreal Engine 5 texnologiyasi maʼlumotlarni tezkor yuklashni talab qiladi.

Mazkur oʻyin Xbox Series konsollari va Steam platformasi uchun 6-oktabr kuni rasman sotuvga chiqishi rejalashtirilgan. Muhim jihati shundaki, Microsoft oʻzining yangi strategiyasi doirasida ushbu loyihani raqobatchi konsollarga (masalan, PlayStation 5) chiqarishni rejalashtirmayapti. Bu esa Gears of War: E-Day loyihasini haqiqiy konsol eksklyuziviga aylantiradi.

Oʻzbekistonlik geymerlar uchun ushbu yangilik ayniqsa ahamiyatli, chunki mamlakatimizdagi koʻplab foydalanuvchilar hali ham RTX 2060 va RTX 3060 darajasidagi videokartalardan foydalanishadi. Unreal Engine 5 dvigatelidagi flagman oʻyinning bunday optimizatsiyasi keng auditoriyaga yangi avlod grafikasidan bahramand boʻlish imkonini beradi.

XboxGears Of WarUnreal Engine 5MicrosoftGaming
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiNASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiBugun, 17:22Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi: SpaceX IPO bozorni oʻzgartirib yubordiElon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi: SpaceX IPO bozorni oʻzgartirib yubordiBugun, 16:54Amazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildiAmazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildiBugun, 16:20AQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammoAQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammoBugun, 15:23Sonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulaySonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulayBugun, 14:29Intel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlarIntel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlarBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus