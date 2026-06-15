Rossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildi

·19·Texno
Rossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildi

Rossiya Federatsiyasining Raqamli rivojlanish, aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vazirligi (Minsifri) yangi joriy etilgan tizim orqali noqonuniy yoki keraksiz aloqa raqamlarini oʻchirish boʻyicha dastlabki natijalarni eʼlon qildi. Maʼlum qilinishicha, joriy yilning 1-aprelidan ish boshlagan maxsus servis yordamida hozirga qadar 2 millionga yaqin SIM-karta bloklangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu xizmat turi "Gosuslugi" portali orqali amalga oshirilmoqda. Unda foydalanuvchilar oʻz nomiga rasmiylashtirilgan barcha mobil raqamlarni bir joyda koʻrish va ularni nazorat qilish imkoniyatiga ega boʻlishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim ishga tushganidan buyon foydalanuvchilar oʻz maʼlumotlarini tekshirish uchun servisga 200 million martadan ortiq murojaat qilishgan.

Kiberxavfsizlik va firibgarlikka qarshi kurash

Yangi vositaning asosiy maqsadi — fuqarolarni mobil firibgarlikdan himoya qilishdir. Koʻp hollarda shaxsiy maʼlumotlardan foydalangan holda uchinchi shaxslar tomonidan yashirincha SIM-kartalar ochilishi kuzatiladi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz shaxsiy kabinetlarida notanish raqamlarni aniqlasa, darhol ularning faoliyatini toʻxtatishi yoki shartnomani butunlay bekor qilishi mumkin.

Minsifri matbuot xizmatining taʼkidlashicha, barcha mobil operatorlar bilan tuzilgan shartnomalar haqidagi maʼlumotlar bir nuqtada jamlangan. Bu esa fuqarolarga oʻz nomidagi barcha faol aloqa liniyalarini operativ tarzda monitoring qilish imkonini beradi. Natijada, noqonuniy maqsadlarda foydalanilishi mumkin boʻlgan "ortiqcha" raqamlar soni keskin kamaymoqda.

Mintaqaviy ahamiyat va raqamli nazorat

Oʻzbekiston va boshqa MDH davlatlarida ham oxirgi yillarda SIM-kartalarni roʻyxatdan oʻtkazish va ularni shaxsga biriktirish masalasi dolzarb boʻlib qolmoqda. Rossiyadagi ushbu tajriba shuni koʻrsatmoqdaki, davlat xizmatlari portali orqali markazlashgan nazorat tizimi kutilganidan koʻra samaraliroq ishlamoqda. Bu kabi choralar nafaqat firibgarlikni kamaytiradi, balki telekommunikatsiya bozoridagi tartibsizliklarga ham chek qoʻyadi.

Hozirda bloklangan 2 millionga yaqin raqamning aksariyati foydalanuvchilar tomonidan "notanish" yoki "keraksiz" deb topilgan. Mutaxassislarning fikricha, bunday raqamli vositalar shaxsiy daxlsizlikni taʼminlashda muhim qadam hisoblanadi. Kelgusida tizim yanada takomillashtirilib, operatorlar bilan maʼlumot almashish tezligi oshirilishi rejalashtirilgan.

Eslatib oʻtamiz, ushbu xizmat barcha rossiyalik abonentlar uchun ochiq boʻlib, u orqali nafaqat jismoniy, balki korporativ raqamlarni ham tekshirish imkoniyati mavjud. Bu esa shaffoflikni taʼminlash va noqonuniy SIM-kartalar savdosiga qarshi kurashishda asosiy qurol boʻlib xizmat qilmoqda.

TexnologiyaSIM-kartaRossiyaXavfsizlikGosuslugi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqinGalaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqinBugun, 12:27Starlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladiStarlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladiBugun, 12:26Koinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandiKoinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandiBugun, 12:24Xitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiXitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiBugun, 11:57Google Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildiGoogle Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildiBugun, 11:55Qozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradiQozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus