Rossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildi
Rossiya Federatsiyasining Raqamli rivojlanish, aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vazirligi (Minsifri) yangi joriy etilgan tizim orqali noqonuniy yoki keraksiz aloqa raqamlarini oʻchirish boʻyicha dastlabki natijalarni eʼlon qildi. Maʼlum qilinishicha, joriy yilning 1-aprelidan ish boshlagan maxsus servis yordamida hozirga qadar 2 millionga yaqin SIM-karta bloklangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu xizmat turi "Gosuslugi" portali orqali amalga oshirilmoqda. Unda foydalanuvchilar oʻz nomiga rasmiylashtirilgan barcha mobil raqamlarni bir joyda koʻrish va ularni nazorat qilish imkoniyatiga ega boʻlishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim ishga tushganidan buyon foydalanuvchilar oʻz maʼlumotlarini tekshirish uchun servisga 200 million martadan ortiq murojaat qilishgan.
Kiberxavfsizlik va firibgarlikka qarshi kurashYangi vositaning asosiy maqsadi — fuqarolarni mobil firibgarlikdan himoya qilishdir. Koʻp hollarda shaxsiy maʼlumotlardan foydalangan holda uchinchi shaxslar tomonidan yashirincha SIM-kartalar ochilishi kuzatiladi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz shaxsiy kabinetlarida notanish raqamlarni aniqlasa, darhol ularning faoliyatini toʻxtatishi yoki shartnomani butunlay bekor qilishi mumkin.
Minsifri matbuot xizmatining taʼkidlashicha, barcha mobil operatorlar bilan tuzilgan shartnomalar haqidagi maʼlumotlar bir nuqtada jamlangan. Bu esa fuqarolarga oʻz nomidagi barcha faol aloqa liniyalarini operativ tarzda monitoring qilish imkonini beradi. Natijada, noqonuniy maqsadlarda foydalanilishi mumkin boʻlgan "ortiqcha" raqamlar soni keskin kamaymoqda.
Mintaqaviy ahamiyat va raqamli nazoratOʻzbekiston va boshqa MDH davlatlarida ham oxirgi yillarda SIM-kartalarni roʻyxatdan oʻtkazish va ularni shaxsga biriktirish masalasi dolzarb boʻlib qolmoqda. Rossiyadagi ushbu tajriba shuni koʻrsatmoqdaki, davlat xizmatlari portali orqali markazlashgan nazorat tizimi kutilganidan koʻra samaraliroq ishlamoqda. Bu kabi choralar nafaqat firibgarlikni kamaytiradi, balki telekommunikatsiya bozoridagi tartibsizliklarga ham chek qoʻyadi.
Hozirda bloklangan 2 millionga yaqin raqamning aksariyati foydalanuvchilar tomonidan "notanish" yoki "keraksiz" deb topilgan. Mutaxassislarning fikricha, bunday raqamli vositalar shaxsiy daxlsizlikni taʼminlashda muhim qadam hisoblanadi. Kelgusida tizim yanada takomillashtirilib, operatorlar bilan maʼlumot almashish tezligi oshirilishi rejalashtirilgan.
Eslatib oʻtamiz, ushbu xizmat barcha rossiyalik abonentlar uchun ochiq boʻlib, u orqali nafaqat jismoniy, balki korporativ raqamlarni ham tekshirish imkoniyati mavjud. Bu esa shaffoflikni taʼminlash va noqonuniy SIM-kartalar savdosiga qarshi kurashishda asosiy qurol boʻlib xizmat qilmoqda.
…