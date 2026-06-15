OnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindi

·19·Texno
OnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindi

Smartfonlar bozorida oʻzining yuqori unumdor qurilmalari bilan tanilgan OnePlus kompaniyasi hamyonbop segmentda yangi inqilob qilishga tayyorlanmoqda. Kompaniya rasman yangi N turkumiga mansub OnePlus N6 modelini anons qildi. Ushbu qurilma nafaqat narxi, balki avtonom ishlash vaqti bilan ham foydalanuvchilarni hayratda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfon asosan yoshlar auditoriyasiga moʻljallangan boʻlib, zamonaviy dizayn va yuqori energiya samaradorligini oʻzida mujassam etadi. Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rasmiy tizerda qurilmaning kamida ikki xil rangda sotuvga chiqishi koʻrsatilgan. Suratdagi “Always On. Always Smooth” shiori esa smartfonning uzoq vaqt quvvat saqlashi va interfeysning silliq ishlashiga ishora qilmoqda.

Narx va texnik imkoniyatlar

Hozircha OnePlus qurilmaning aniq texnik xususiyatlarini sir tutmoqda. Biroq, ixbt.com nashrining taniqli insayder Abishek Yadav ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, smartfonning narxi 20 ming rupiy atrofida boʻladi. Bu esa xalqaro bozorda OnePlus N6 narxi 200 dollardan oshmasligini anglatadi. Bunday narx strategiyasi brendning hamyonbop smartfonlar bozoridagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlashi mumkin.

Texnologiya olami ekspertlarining taxminiga koʻra, OnePlus N6 oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan Nord CE6 modeliga juda yaqin boʻladi. Ularning tashqi koʻrinishi deyarli bir xil ekanligi bu taxminlarni yanada quvvatlamoqda. Insayder Abishek Yadav avval ham Xiaomi Mi 10T turkumidagi smartfonlar haqida aniq ma’lumotlarni taqdim etgani bois, uning OnePlus haqidagi prognozlari ham ishonchli deb koʻrilmoqda.

Oʻzbekiston smartfon bozorida OnePlus brendi oʻzining barqaror dasturiy ta’minoti va sifatli yigʻilishi bilan qadrlanadi. Agar yangi model haqiqatan ham 200 dollardan arzonroq narxda sotuvga chiqsa, u yurtimizdagi oʻrta boʻgʻin xaridorlari uchun eng jozibador variantlardan biriga aylanishi shubhasiz. Ayniqsa, uzoq vaqt quvvat saqlaydigan qurilmalarga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsa, OnePlus N6 xit savdoga aylanishi mumkin.

Smartfonning rasmiy taqdimoti joriy yilning 30-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Aynan shu kuni barcha texnik tafsilotlar, akkumulyator sigʻimi va displey xususiyatlari ochiqlanadi. Hozircha foydalanuvchilar faqatgina zamonaviy dizayn va hamyonbop narxdan umid qilishmoqda.

OnePlusSmartfonTexnologiyaOnePlus N6Gadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladiGalactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladiBugun, 13:55Hindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdiHindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdiBugun, 13:53Fox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqdaFox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 13:51Sunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildiSunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildiBugun, 13:25Windows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardiWindows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardiBugun, 13:24Huawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadiHuawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus