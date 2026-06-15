T-Bank mobil ilovasida yangi uylar savdosi uchun maxsus servis ishga tushirildi

·24·Texno
T-Bank mobil ilovasida yangi uylar savdosi uchun maxsus servis ishga tushirildi

Rossiyaning yirik moliyaviy tashkilotlaridan biri boʻldi T-Bank oʻzining mobil ilovasida yangi uylar (novostroyka) qidirish va sotib olishga moʻljallangan maxsus vitrinani taqdim etdi. Ushbu yangilik bank ekotizimini yanada kengaytirib, foydalanuvchilarga koʻchmas mulk bozoridagi takliflarni bevosita ilovaning oʻzida koʻrib chiqish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi servis quruvchi kompaniyalarning takliflarini bankning xususiy moliyaviy mahsulotlari bilan birlashtiradi. Bu esa mijozlarga nafaqat uy tanlash, balki xarid jarayonini moliyalashtirish masalalarini ham bitta platformada hal qilish imkonini yaratadi. Hozirgi vaqtda platforma orqali Moskva va Moskva viloyatidagi 32 mingdan ortiq obʻektlarni topish mumkin.

Hamkorlar va geografik qamrov

Loyiha doirasida T-Bank Rossiyaning yetakchi developperlari bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻydi. ixbt.com maʻliumotiga koʻra, servis katalogidan PIK, «Etalon», «Brusnika», «Sadovoye kolso», Plus Development, Stenoy, «Granard» va A101 kabi yirik qurilish kompaniyalarining loyihalari joy olgan.

Bank mutasaddilarining taʻkidlashicha, ushbu roʻyxat hali yakuniy emas. Kelgusida xizmat koʻrsatish geografiyasini kengaytirish va yangi hamkorlarni jalb qilish orqali katalogdagi obʻektlar sonini sezilarli darajada oshirish rejalashtirilgan. Bu esa Rossiyaning boshqa yirik shaharlaridagi foydalanuvchilar uchun ham yangi uylar xaridini osonlashtiradi.

Xizmatdan foydalanish tartibi

Yangi servisni T-Bank mobil ilovasi ichidagi «Gorod» (Shahar) boʻlimidan topish mumkin. Shuningdek, foydalanuvchilar qidiruv tizimiga «Kupit kvartiru» (Kvartira sotib olish) soʻrovini kiritish orqali ham toʻgʻridan-toʻgʻri yangi uylar vitrinasiga oʻtishlari mumkin.

Xarid jarayoni soddalashtirilgan mexanizm asosida ishlaydi: mijoz oʻziga maʻqul kelgan obʻektni tanlaydi va ilova orqali ariza qoldiradi. Shundan soʻng, hamkor kompaniya menejeri mijoz bilan bogʻilib, bitimning keyingi bosqichlarini muvofiqlashtiradi. Bu kabi raqamli yechimlar koʻchmas mulk bozorida shaffoflikni oshirishga xizmat qiladi.

Oʻzbekiston bank tizimida ham soʻnggi yillarda mobil ilovalar orqali turli ekotizim xizmatlarini taqdim etish trendi kuzatilmoqda. T-Bank tajribasi shuni koʻrsatadiki, bank ilovalari endilikda faqatgina pul oʻtkazmalari uchun emas, balki hayotiy muhim ehtiyojlar, jumladan, uy-joy xaridi uchun ham asosiy vositaga aylanib bormoqda.

T-BankMobil IlovaKoʻchmas MulkTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiHindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiBugun, 15:26Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiSalesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiBugun, 15:25Moskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarMoskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarBugun, 14:55SpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandiSpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandiBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus