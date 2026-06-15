T-Bank mobil ilovasida yangi uylar savdosi uchun maxsus servis ishga tushirildi
Rossiyaning yirik moliyaviy tashkilotlaridan biri boʻldi T-Bank oʻzining mobil ilovasida yangi uylar (novostroyka) qidirish va sotib olishga moʻljallangan maxsus vitrinani taqdim etdi. Ushbu yangilik bank ekotizimini yanada kengaytirib, foydalanuvchilarga koʻchmas mulk bozoridagi takliflarni bevosita ilovaning oʻzida koʻrib chiqish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi servis quruvchi kompaniyalarning takliflarini bankning xususiy moliyaviy mahsulotlari bilan birlashtiradi. Bu esa mijozlarga nafaqat uy tanlash, balki xarid jarayonini moliyalashtirish masalalarini ham bitta platformada hal qilish imkonini yaratadi. Hozirgi vaqtda platforma orqali Moskva va Moskva viloyatidagi 32 mingdan ortiq obʻektlarni topish mumkin.
Hamkorlar va geografik qamrovLoyiha doirasida T-Bank Rossiyaning yetakchi developperlari bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻydi. ixbt.com maʻliumotiga koʻra, servis katalogidan PIK, «Etalon», «Brusnika», «Sadovoye kolso», Plus Development, Stenoy, «Granard» va A101 kabi yirik qurilish kompaniyalarining loyihalari joy olgan.
Bank mutasaddilarining taʻkidlashicha, ushbu roʻyxat hali yakuniy emas. Kelgusida xizmat koʻrsatish geografiyasini kengaytirish va yangi hamkorlarni jalb qilish orqali katalogdagi obʻektlar sonini sezilarli darajada oshirish rejalashtirilgan. Bu esa Rossiyaning boshqa yirik shaharlaridagi foydalanuvchilar uchun ham yangi uylar xaridini osonlashtiradi.
Xizmatdan foydalanish tartibiYangi servisni T-Bank mobil ilovasi ichidagi «Gorod» (Shahar) boʻlimidan topish mumkin. Shuningdek, foydalanuvchilar qidiruv tizimiga «Kupit kvartiru» (Kvartira sotib olish) soʻrovini kiritish orqali ham toʻgʻridan-toʻgʻri yangi uylar vitrinasiga oʻtishlari mumkin.
Xarid jarayoni soddalashtirilgan mexanizm asosida ishlaydi: mijoz oʻziga maʻqul kelgan obʻektni tanlaydi va ilova orqali ariza qoldiradi. Shundan soʻng, hamkor kompaniya menejeri mijoz bilan bogʻilib, bitimning keyingi bosqichlarini muvofiqlashtiradi. Bu kabi raqamli yechimlar koʻchmas mulk bozorida shaffoflikni oshirishga xizmat qiladi.
Oʻzbekiston bank tizimida ham soʻnggi yillarda mobil ilovalar orqali turli ekotizim xizmatlarini taqdim etish trendi kuzatilmoqda. T-Bank tajribasi shuni koʻrsatadiki, bank ilovalari endilikda faqatgina pul oʻtkazmalari uchun emas, balki hayotiy muhim ehtiyojlar, jumladan, uy-joy xaridi uchun ham asosiy vositaga aylanib bormoqda.
…