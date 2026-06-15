Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildi

·0·Texno
Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildi

Hindistonning Tamil Nadu shtatida barpo etilayotgan “Kudankulam” atom elektr stansiyasining (AES) beshinchi energoblogida muhim texnologik jarayon yakunlandi. Rossiyaning “Rosatom” davlat korporatsiyasi mutaxassislari ishtirokida beshinchi blokning reaktor korpusi loyihaviy holatga muvaffaqiyatli oʻrnatildi. Bu haqda korporatsiya matbuot xizmati maʼlumotlariga tayanib ixbt.com xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vazni qariyb 300 tonnani tashkil etuvchi ushbu ulkan qurilma “Open Top” usuli yordamida montaj qilindi. Mazkur texnologiyaning oʻziga xosligi shundaki, uskunalar bino gumbazi hali yopilmasdan turib, yuqoridan kran yordamida ichkariga tushiriladi. Bu usul qurilish muddatlarini sezilarli darajada qisqartirish va murakkab muhandislik ishlarini parallel ravishda olib borish imkonini beradi.

Mazkur reaktor korpusi Rossiyaning Volgodonsk shahridagi “Atommash” zavodida tayyorlangan boʻlib, obʾyktga 2025-yilda yetkazib berilgan edi. Qurilmaning oʻrnatilishi stansiya qurilishidagi eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi, chunki aynan shu korpus yadroviy reaksiyalar sodir boʻladigan asosiy “yurak” vazifasini oʻtaydi.

Navbatdagi texnologik bosqichlar

Reaktor korpusi oʻrnatilgach, muhandislar reaktor qurilmasining boshqa asosiy qismlarini montaj qilishga kirishadilar. Bular sirasiga bugʻ generatorlari, asosiy sirkulyatsiya nasoslari va bosim kompensatori kabi hayotiy muhim tizimlar kiradi. Ushbu uskunalar majmuasi energoblokning xavfsiz va barqaror ishlashini taʼminlaydi.

Hozirgi vaqtda Hindistonda Rossiya loyihasi asosida jami toʻrtta energoblokni qurish va ishga tushirish ishlari qizgʻin davom etmoqda. Taʼkidlash joizki, “Kudankulam” AESning dastlabki ikkita bloki oʻn yildan ortiq vaqtdan beri mamlakat iqtisodiyoti uchun barqaror elektr energiyasi yetkazib bermoqda va oʻzining ishonchliligini amalda isbotlagan.

Loyiha toʻliq quvvat bilan ishga tushirilgach, yaʼni oltita energoblok qurib bitkazilgandan soʻng, stansiya Hindiston janubidagi energetika tizimining asosiy tayanchiga aylanadi. Bu esa 72 million aholiga ega Tamil Nadu shtati va unga qoʻshni hududlarning energiyaga boʻlgan ehtiyojini qoplash, sanoat rivojini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.

Oʻzbekiston ham oʻzining energetika mustaqilligini taʼminlash yoʻlida atom energetikasini rivojlantirishni rejalashtirayotgan bir paytda, mintaqadagi va jahondagi bunday yirik loyihalarning borishi soha mutaxassislari uchun muhim tajriba maktabi boʻlib xizmat qiladi.

AESHindistonRosatomEnergetikaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiSalesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiBugun, 15:25Moskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarMoskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarBugun, 14:55SpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandiSpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandiBugun, 14:55Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasining germetikligi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildiBoyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasining germetikligi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus