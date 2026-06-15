Dunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqda

·27·Texno
Dunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqda

Soʻnggi oylarda dunyoning koʻplab rivojlangan mamlakatlari voyaga yetmagan bolalar va oʻsmirlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini cheklash boʻyicha qatʼiy choralar koʻrishini eʼlon qilmoqda. Bu tendentsiya yosh avlodni kiberbulling, internetga qaramlik va ruhiy salomatlik muammolaridan himoya qilish maqsadida amalga oshirilmoqda. Avstraliya bu borada kashshof boʻlib, boshqa davlatlar uchun oʻziga xos pretsedent yaratdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Buyuk Britaniya ushbu roʻyxatga qoʻshilgan soʻnggi davlatlardan biri boʻldi. Mamlakat Bosh vaziri Keir Starmer iyun oyi oʻrtalarida bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni taqiqlash niyatida ekanini bildirdi. Hukumatlar tomonidan ilgari surilayotgan ushbu qoidalar yosh foydalanuvchilar duch kelishi mumkin boʻlgan xavflarni, jumladan, zararli kontent va onlayn yirtqichlar taʼsirini kamaytirishga qaratilgan.

Taqiq joriy etgan va rejalashtirayotgan davlatlar

Hozirda bir qator mamlakatlar ijtimoiy tarmoq gigantlariga nisbatan qonuniy talablarni kuchaytirmoqda. Quyida ushbu yoʻnalishda faol qadam tashlayotgan davlatlar keltirilgan:

  • Avstraliya: 2025-yil dekabr oyidan boshlab 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun Facebook, Instagram, TikTok va X kabi platformalardan foydalanishni rasman taqiqladi. Qoidalarni buzgan kompaniyalar 34,4 million AQSH dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin.
  • Avstriya: Mart oyi oxirida 14 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun cheklovlar joriy etishini maʼlum qildi.
  • Kanada: 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun raqamli xavfsizlik toʻgʻrisidagi qonun loyihasini ishlab chiqdi.
  • Daniya: Hukumat 15 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun platformalarni yopish boʻyicha siyosiy kelishuvga erishgan.
Avstraliya tajribasiga koʻra, cheklovlar WhatsApp yoki YouTube Kids kabi taʼlimiy va aloqa xizmatlariga daxl qilmaydi. Biroq, Facebook, Snapchat, Reddit va Twitch kabi ommabop resurslar qatʼiy nazorat ostiga olinadi. Avstraliya hukumati kompaniyalardan foydalanuvchining yoshini aniqlashda shunchaki tugʻilgan sanani kiritish bilan cheklanib qolmasdan, koʻp bosqichli verifikatsiya usullaridan foydalanishni talab qilmoqda.

Shunga qaramay, bunday keskin choralar jamiyatda turli bahslarga sabab boʻlmoqda. Xususan, Amnesty Tech kabi tashkilotlar va bir qator ekspertlar bu taqiqlarni samarasiz deb hisoblamoqda. Ularning fikricha, yoshni tekshirishning invaziv usullari shaxsiy maʼlumotlar maxfiyligiga xavf tugʻdiradi va yosh avlodning zamonaviy raqamli realligini inobatga olmaydi.

Oʻzbekiston segmentida ham ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar tarbiyasiga taʼsiri tez-tez muhokama qilinadigan mavzulardan biridir. Gʻarb davlatlarining ushbu tajribasi kelajakda mintaqamizdagi raqamli xavfsizlik siyosatiga ham oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin. Hozircha aksariyat davlatlar jarimalar va qonuniy toʻsiqlar orqali texnologik gigantlarni masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga majburlashga urinmoqda.

Ijtimoiy TarmoqlarAvstraliyaXavfsizlikTexnologiyaBolalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiKecha, 18:56Meta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiMeta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiKecha, 18:50AMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiAMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiKecha, 18:24Quyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindiQuyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindiKecha, 17:54Neft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiNeft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiKecha, 16:56Koinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaKoinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaKecha, 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus