Quyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindi

·42·Texno
Quyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindi

Nyu-Jersi texnologiya instituti tadqiqotchilari Quyosh faolligini prognoz qilish sohasida ulkan yutuqqa erishganliklarini maʼlum qilishdi. Olimlar tarixda ilk bor oʻta kuchli chaqnashning ilk belgilarini u sodir boʻlishidan bir necha soat oldin aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Bu kashfiyot koinot ob-havosini bashorat qilish va Yer yuzidagi texnologik infratuzilmani himoya qilishda yangi davrni ochishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot obyekti sifatida 2024-yil 3-oktyabrda yuz bergan X9 sinfidagi chaqnash tanlab olindi. Maʼlumot uchun, X darajasidagi hodisalar Quyoshdagi eng kuchli portlashlar hisoblanib, ular radioaloqada uzilishlar keltirib chiqarishi, sunʼiy yoʻldoshlar ishiga salbiy taʼsir koʻrsatishi va Yerda kuchli geomagnit boʻronlarini uygʻotishi bilan xavflidir.

Ushbu ilmiy muvaffaqiyatda NASA agentligining IRIS kosmik apparati hal qiluvchi rol oʻynadi. Chaqnashga tayyorgarlik koʻrilayotgan pallada qurilma Quyosh yuzasidagi faol hududni sinchkovlik bilan kuzatayotgan edi. Natijada olimlar hodisa boshlanishidan oldin qariyb besh soatlik uzluksiz kuzatuv maʼlumotlariga ega boʻlishdi. ixbt.com xabariga koʻra, tahlillar chaqnashdan uch soat oldin faol hududda sezilarli oʻzgarishlar boshlanganini koʻrsatgan.

Chaqnashdan oldingi sirli signallar

Olimlar nurlanish yorqinligining ortishi, plazma harakati tezlashishi va turbulentlikning kuchayishini qayd etishdi. Eng qiziqarlisi, tadqiqotchilar gʻayritabiiy davriy tebranishlarni aniqlashgan. Ayrim signallar har 7–10 daqiqada, boshqalari esa har 18–21 daqiqada takrorlanib turgan. Bu signallarning barchasi qarama-qarshi yoʻnaltirilgan magnit maydonlari toʻqnashgan nuqtada — kelajakdagi chaqnash energiyasi toʻplanadigan joyda kuzatilgan.

Tadqiqot rahbari Luis Seyfritsning soʻzlariga koʻra, eng kutilmagan natija ushbu belgilarning qanchalik erta paydo boʻlgani va uzoq vaqt davom etganidir. Avvalari bunday jarayonlarni faqat boʻlak-boʻlak holda kuzatish imkoni boʻlgan. Ayniqsa, portlashdan 15–20 daqiqa oldin plazma turbulentligi keskin ortib, moddalarning tashqariga otilib chiqishi faollashgan. Aynan shu pallada ulkan magnit energiyasining ajralib chiqish jarayoni ishga tushishi taxmin qilinmoqda.

Kelajakdagi xavfsizlik uchun muhim qadam

Hozircha ushbu xulosalar faqat bitta hodisa tahliliga asoslangan. Olimlar gipotezani tasdiqlash uchun boshqa yirik Quyosh chaqnashlari haqidagi maʼlumotlarni ham oʻrganib chiqishlari lozim. Agar ushbu qonuniyat oʻz tasdigʻini topsa, kelajakda Quyosh boʻronlari haqida erta ogohlantirish tizimlarini yaratish imkoniyati tugʻiladi.

Koinot ob-havosini aniqroq bashorat qilish quyidagi yoʻnalishlarda hayotiy ahamiyatga ega:

  • Orbital sunʼiy yoʻldoshlar va aloqa tizimlarini himoya qilish;
  • Energetika infratuzilmasini kutilmagan kuchlanishlardan asrash;
  • Aviatsiya va navigatsiya xizmatlari xavfsizligini taʼminlash;
  • Kosmonavtlarning ochiq koinotdagi faoliyatini rejalashtirish.
Oʻzbekiston sharoitida ham bunday tadqiqotlar muhim, chunki kuchli geomagnit boʻronlari nafaqat texnik qurilmalarga, balki aholining umumiy salomatligiga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar asrida quyosh faolligini bir necha soat oldindan bilish, yuzaga kelishi mumkin boʻlgan iqtisodiy talafotlarning oldini olishga xizmat qiladi.

QuyoshNASAIRISKoinotTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiKecha, 18:56Meta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiMeta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiKecha, 18:50AMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiAMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiKecha, 18:24Dunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaDunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaKecha, 17:59Neft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiNeft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiKecha, 16:56Koinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaKoinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaKecha, 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus