iPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi

·34·Texno
iPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi

iPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi. Quyidagi hisob-kitoblar shartli ravishda 1 dollar = 12 000 so‘m kursi asosida keltirilgan.

1 E-SIM (1 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan)

iPhone 17

  • 256 GB — 879 dollar (10 mln 548 ming so‘m)

iPhone 17 Air

  • 256 GB Blue — 979 dollar (11 mln 748 ming so‘m)

  • 256 GB Black — 999 dollar (11 mln 988 ming so‘m)

  • 256 GB Gold — 979 dollar (11 mln 748 ming so‘m)

  • 256 GB White — 979 dollar (11 mln 748 ming so‘m)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Orange — 1 269 dollar (15 mln 228 ming so‘m)

  • Deep Blue — 1 269 dollar (15 mln 228 ming so‘m)

  • Silver — 1 269 dollar (15 mln 228 ming so‘m)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Blue — 1 499 dollar (17 mln 988 ming so‘m)

  • Orange — 1 399 dollar (16 mln 788 ming so‘m)

  • Silver — 1 649 dollar (19 mln 788 ming so‘m)

iPhone 17 Pro 1 TB

  • Orange — 1 629 dollar (19 mln 548 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Deep Blue — 1 349 dollar (16 mln 188 ming so‘m)

  • Orange — 1 349 dollar (16 mln 188 ming so‘m)

  • Silver — 1 349 dollar (16 mln 188 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Deep Blue — 1 629 dollar (19 mln 548 ming so‘m)

  • Orange — 1 599 dollar (19 mln 188 ming so‘m)

  • Silver — 1 649 dollar (19 mln 788 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Orange — 2 099 dollar (25 mln 188 ming so‘m)

  • Blue — 1 799 dollar (21 mln 588 ming so‘m)

  • Silver — 2 029 dollar (24 mln 348 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Blue — 1 999 dollar (23 mln 988 ming so‘m)

  • Orange — 2 299 dollar (27 mln 588 ming so‘m)

  • Silver — 2 699 dollar (32 mln 388 ming so‘m)

1 SIM (1 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan)

iPhone 17

  • 256 GB — 889 dollar (10 mln 668 ming so‘m)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Orange — 1 359 dollar (16 mln 308 ming so‘m)

  • Deep Blue — 1 379 dollar (16 mln 548 ming so‘m)

  • Silver — 1 364 dollar (16 mln 368 ming so‘m)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Orange — 1 599 dollar (19 mln 188 ming so‘m)

  • Silver — 1 629 dollar (19 mln 548 ming so‘m)

  • Blue — 1 679 dollar (20 mln 148 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Deep Blue — 1 489 dollar (17 mln 868 ming so‘m)

  • Orange — 1 479 dollar (17 mln 748 ming so‘m)

  • Silver — 1 464 dollar (17 mln 568 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Orange — 1 699 dollar (20 mln 388 ming so‘m)

  • Blue — 1 749 dollar (20 mln 988 ming so‘m)

  • Silver — 1 689 dollar (20 mln 268 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Orange — 1 999 dollar (23 mln 988 ming so‘m)

  • Blue — 2 099 dollar (25 mln 188 ming so‘m)

  • Silver — 2 049 dollar (24 mln 588 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Blue — 2 599 dollar (31 mln 188 ming so‘m)

  • Orange — 2 599 dollar (31 mln 188 ming so‘m)

  • Silver — 2 599 dollar (31 mln 188 ming so‘m)

2 E-SIM + E-SIM (2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan)

iPhone 17

  • 256 GB — 889 dollar (10 mln 668 ming so‘m)

iPhone 17 Air

  • 256 GB Blue — 999 dollar (11 mln 988 ming so‘m)

  • 256 GB Black — 1 039 dollar (12 mln 468 ming so‘m)

  • 256 GB Gold — 1 039 dollar (12 mln 468 ming so‘m)

  • 256 GB White — 1 039 dollar (12 mln 468 ming so‘m)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Orange — 1 279 dollar (15 mln 348 ming so‘m)

  • Deep Blue — 1 289 dollar (15 mln 468 ming so‘m)

  • Silver — 1 289 dollar (15 mln 468 ming so‘m)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Blue — 1 659 dollar (19 mln 908 ming so‘m)

  • Orange — 1 449 dollar (17 mln 388 ming so‘m)

  • Silver — 1 659 dollar (19 mln 908 ming so‘m)

iPhone 17 Pro 1 TB

  • Orange — 1 649 dollar (19 mln 788 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Deep Blue — 1 364 dollar (16 mln 368 ming so‘m)

  • Orange — 1 364 dollar (16 mln 368 ming so‘m)

  • Silver — 1 369 dollar (16 mln 428 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Deep Blue — 1 639 dollar (19 mln 668 ming so‘m)

  • Orange — 1 609 dollar (19 mln 308 ming so‘m)

  • Silver — 1 699 dollar (20 mln 388 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Orange — 2 099 dollar (25 mln 188 ming so‘m)

  • Blue — 1 899 dollar (22 mln 788 ming so‘m)

  • Silver — 2 049 dollar (24 mln 588 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Blue — 1 999 dollar (23 mln 988 ming so‘m)

  • Orange — 2 299 dollar (27 mln 588 ming so‘m)

  • Silver — 2 599 dollar (31 mln 188 ming so‘m)

SIM + E-SIM (2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan)

iPhone 17

  • 256 GB — 899 dollar (10 mln 788 ming so‘m)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Orange — 1 379 dollar (16 mln 548 ming so‘m)

  • Deep Blue — 1 399 dollar (16 mln 788 ming so‘m)

  • Silver — 1 384 dollar (16 mln 608 ming so‘m)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Orange — 1 619 dollar (19 mln 428 ming so‘m)

  • Silver — 1 659 dollar (19 mln 908 ming so‘m)

  • Blue — 1 699 dollar (20 mln 388 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Deep Blue — 1 509 dollar (18 mln 108 ming so‘m)

  • Orange — 1 504 dollar (18 mln 48 ming so‘m)

  • Silver — 1 484 dollar (17 mln 808 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Orange — 1 739 dollar (20 mln 868 ming so‘m)

  • Blue — 1 849 dollar (22 mln 188 ming so‘m)

  • Silver — 1 749 dollar (20 mln 988 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Orange — 2 099 dollar (25 mln 188 ming so‘m)

  • Blue — 2 199 dollar (26 mln 388 ming so‘m)

  • Silver — 2 199 dollar (26 mln 388 ming so‘m)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Blue — 2 629 dollar (31 mln 548 ming so‘m)

  • Orange — 2 629 dollar (31 mln 548 ming so‘m)

  • Silver — 2 629 dollar (31 mln 548 ming so‘m)

Sotuvchi ma’lumotlariga ko‘ra, narxlar har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Sayt ushbu narxlarda sotib olishni kafolatlamaydi, ma’lumotlar faqat tanishish uchun berilgan.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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