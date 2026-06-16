Casio AQ230A-7DMQY: Klassik uslub va zamonaviy funksionallik uygʻunligi
Yaponiyaning mashhur Casio brendi oʻzining afsonaviy Vintage turkumini yangilashda davom etmoqda. Kompaniya AQ230A-7DMQY model raqami ostida yangi universal qoʻl soatlarini taqdim etdi. AQSh bozorida sotuvga chiqqan ushbu model oʻzining retro dizayni va hamyonbop narxi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning gibrid siferblatida aks etgan. Soatning yuqori qismida anʼanaviy ikki siferblatli analog koʻrinish saqlab qolingan boʻlsa, pastki qismida kichik raqamli (digital) ekran joylashtirilgan. Bunday yondashuv klassik koʻrinishni xush koʻruvchi, ammo zamonaviy funksiyalardan voz kechishni istamaydigan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan.
Texnik xususiyatlar va dizaynSoat korpusi xrom qoplangan polimer materialdan ishlangan boʻlib, uning oʻlchamlari ancha ixcham: 38,8 x 29,8 x 8,1 mm. Atigi 47 gramm ogʻirlikka ega boʻlgan qurilma bilakda deyarli sezilmaydi. Zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan bilakuzuk esa maxsus mexanizmga ega boʻlib, uning uzunligini hech qanday qoʻshimcha asboblarsiz oʻzgartirish imkoniyati mavjud.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AQ230A-7DMQY modeli quyidagi funksiyalarni oʻz ichiga oladi:
- Ikki xil vaqt mintaqasini koʻrsatish (Dual Time);
- Sekundomer va budilnik tizimi;
- Har soatda signal berish funksiyasi;
- Avtomatik kalendar.
Energiya samaradorligi va narxCasio muhandislari soatning avtonom ishlash muddatiga alohida eʼtibor qaratishgan. SR920W rusumli kichik batareya qurilmaning uzluksiz uch yil davomida ishlashini taʼminlaydi. Bu foydalanuvchi uchun uzoq vaqt davomida texnik xizmat koʻrsatish haqida qaygʻurmaslik imkonini beradi.
Hozirda yangi Vintage modeli 60 AQSh dollari miqdorida baholangan. Oʻzbekiston bozorida ham Casio brendining retro modellari ancha ommabop ekanligini hisobga olsak, ushbu yangilik tez orada mahalliy riteylerlar rastalarida ham paydo boʻlishini kutish mumkin. Bu kabi modellar nafaqat erkaklar, balki ayollar uchun ham birdek mos kelishi bilan ajralib turadi.
…