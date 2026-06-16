Casio AQ230A-7DMQY: Klassik uslub va zamonaviy funksionallik uygʻunligi

·29·Texno
Casio AQ230A-7DMQY: Klassik uslub va zamonaviy funksionallik uygʻunligi

Yaponiyaning mashhur Casio brendi oʻzining afsonaviy Vintage turkumini yangilashda davom etmoqda. Kompaniya AQ230A-7DMQY model raqami ostida yangi universal qoʻl soatlarini taqdim etdi. AQSh bozorida sotuvga chiqqan ushbu model oʻzining retro dizayni va hamyonbop narxi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning gibrid siferblatida aks etgan. Soatning yuqori qismida anʼanaviy ikki siferblatli analog koʻrinish saqlab qolingan boʻlsa, pastki qismida kichik raqamli (digital) ekran joylashtirilgan. Bunday yondashuv klassik koʻrinishni xush koʻruvchi, ammo zamonaviy funksiyalardan voz kechishni istamaydigan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan.

Texnik xususiyatlar va dizayn

Soat korpusi xrom qoplangan polimer materialdan ishlangan boʻlib, uning oʻlchamlari ancha ixcham: 38,8 x 29,8 x 8,1 mm. Atigi 47 gramm ogʻirlikka ega boʻlgan qurilma bilakda deyarli sezilmaydi. Zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan bilakuzuk esa maxsus mexanizmga ega boʻlib, uning uzunligini hech qanday qoʻshimcha asboblarsiz oʻzgartirish imkoniyati mavjud.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AQ230A-7DMQY modeli quyidagi funksiyalarni oʻz ichiga oladi:

  • Ikki xil vaqt mintaqasini koʻrsatish (Dual Time);
  • Sekundomer va budilnik tizimi;
  • Har soatda signal berish funksiyasi;
  • Avtomatik kalendar.
Qurilmaning ekrani polimer shisha bilan himoyalangan. Garchi soat suv ostiga shoʻngʻish uchun moʻljallanmagan boʻlsa-da, u kundalik hayotdagi tasodifiy suv sachrashlari va yomgʻirga chidamli qilib ishlangan.

Energiya samaradorligi va narx

Casio muhandislari soatning avtonom ishlash muddatiga alohida eʼtibor qaratishgan. SR920W rusumli kichik batareya qurilmaning uzluksiz uch yil davomida ishlashini taʼminlaydi. Bu foydalanuvchi uchun uzoq vaqt davomida texnik xizmat koʻrsatish haqida qaygʻurmaslik imkonini beradi.

Hozirda yangi Vintage modeli 60 AQSh dollari miqdorida baholangan. Oʻzbekiston bozorida ham Casio brendining retro modellari ancha ommabop ekanligini hisobga olsak, ushbu yangilik tez orada mahalliy riteylerlar rastalarida ham paydo boʻlishini kutish mumkin. Bu kabi modellar nafaqat erkaklar, balki ayollar uchun ham birdek mos kelishi bilan ajralib turadi.

CasioVintageTexnologiyaGadjetSoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarHindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarBugun, 07:30Huawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqdaHuawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqdaBugun, 06:54Malayziyaning Respond.io startapi 62,5 million dollar investitsiya jalb qildiMalayziyaning Respond.io startapi 62,5 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 06:52Sharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdiSharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdiBugun, 06:27iPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 17 smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldiBugun, 06:24Ayaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildiAyaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildiBugun, 06:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi