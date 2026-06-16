Maʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadi

·19·Texno
Maʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadi

Global texnologiya bozorida qattiq disklar (HDD) narxi sezilarli darajada oshishi va mahsulot taqchilligi yaqin yillar davomida saqlanib qolishi kutilmoqda. Dunyoga mashhur Morgan Stanley investitsiya kompaniyasi hisobotiga koʻra, talab va taklif oʻrtasidagi tafovut kamida 2028-yilgacha bartaraf etilmaydi. Bu holat nafaqat yirik korporativ mijozlar, balki oddiy foydalanuvchilar uchun ham xotira qurilmalarining qimmatlashishiga olib keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Western Digital va Seagate kabi sohaning yetakchi ishlab chiqaruvchilari oʻz mahsulotlari narxini bosqichma-bosqich koʻtarishni boshlab yuborgan. Morgan Stanley tahlilchilari jahon bozorida HDD qurilmalariga boʻlgan yillik talab 40-50 foiz atrofida oʻsayotganini taʼkidlamoqda. Bu oʻsishning asosiy drayveri sifatida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ular uchun ulkan maʼlumotlar markazlarini (Data Centers) barpo etish zarurati koʻrsatilmoqda.

Sunʼiy intellekt va maʼlumotlar hajmi

Mexanik qattiq disklar boshqa turdagi xotira tashuvchilarga qaraganda birlik sigʻim boʻyicha koʻproq maʼlumot saqlash imkoniyatiga ega. Shu sababli, bulutli texnologiyalar va sunʼiy intellekt modellari bilan ishlovchi kompaniyalar hali ham HDD xizmatidan voz kecha olmayapti. Biroq, ishlab chiqarish quvvatlarining oʻsish surʼati talabdan ancha orqada qolmoqda — taklifning yillik oʻsishi atigi 30-35 foizni tashkil etmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham ushbu tendensiya oʻz taʼsirini koʻrsatishi muqarrar. Mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari faollashgani va mahalliy server infratuzilmalari kengayayotganini inobatga olsak, HDD qurilmalariga boʻlgan ehtiyoj oshib boradi. Global narxlarning koʻtarilishi mahalliy IT-sektor va kompyuter butlovchi qismlari savdosi bilan shugʻullanuvchi tadbirkorlar xarajatlariga bevosita taʼsir qiladi.

Narxlarning ikki barobar oshishi kutilmoqda

Hozirgi vaqtda qattiq disklarning bir terabayt hajmi uchun narxi oʻrtacha 15 dollardan pastroq darajada shakllangan. Biroq, Morgan Stanley tadqiqotiga koʻra, yetkazib beruvchilar yaqin ikki-uch yil ichida ushbu koʻrsatkichni 25 dollardan 30 dollargacha koʻtarishni rejalashtirmoqda. Bu degani, xotira qurilmalari narxi deyarli ikki barobar qimmatlashishi mumkin.

Ushbu vaziyat foydalanuvchilarni muqobil yechimlarga, xususan SSD (Solid State Drive) qurilmalariga koʻproq eʼtibor qaratishga majbur qilishi mumkin. Lekin juda katta hajmdagi maʼlumotlarni uzoq muddat saqlash (arxivlash) uchun HDD hali ham iqtisodiy jihatdan eng maqbul yechim boʻlib qolmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqarishdagi cheklovlar va xomashyo yetkazib berishdagi muammolar ham narx oʻsishini tezlashtiruvchi omillar sirasiga kiradi.

Xulosa qilib aytganda, texnologiya olami yaqin toʻrt yil ichida "disklar tanqisligi" davrini boshdan kechiradi. Bu esa nafaqat shaxsiy kompyuterlar yigʻuvchilarni, balki yirik server tizimlarini boshqaruvchi kompaniyalarni ham oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqishga undaydi. Maʼlumotlarni saqlash xarajatlarining ortishi, oʻz navbatida, bulutli xizmatlar tariflarining ham qimmatlashishiga sabab boʻlishi ehtimoldan xoli emas.

HDDTexnologiyaMorgan StanleySunʼiy IntellektBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilariRossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilariBugun, 08:28Yaponiya Oyda inqilob qildi: Mitti robot 100 daqiqa davomida mustaqil harakatlandiYaponiya Oyda inqilob qildi: Mitti robot 100 daqiqa davomida mustaqil harakatlandiBugun, 08:27Quyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqdaQuyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqdaBugun, 07:55Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarHindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarBugun, 07:30Huawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqdaHuawei oʻzining HarmonyOS operatsion tizimida ishlovchi ilk stol kompyuterini tayyorlamoqdaBugun, 06:54Malayziyaning Respond.io startapi 62,5 million dollar investitsiya jalb qildiMalayziyaning Respond.io startapi 62,5 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 06:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi