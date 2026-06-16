Maʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadi
Global texnologiya bozorida qattiq disklar (HDD) narxi sezilarli darajada oshishi va mahsulot taqchilligi yaqin yillar davomida saqlanib qolishi kutilmoqda. Dunyoga mashhur Morgan Stanley investitsiya kompaniyasi hisobotiga koʻra, talab va taklif oʻrtasidagi tafovut kamida 2028-yilgacha bartaraf etilmaydi. Bu holat nafaqat yirik korporativ mijozlar, balki oddiy foydalanuvchilar uchun ham xotira qurilmalarining qimmatlashishiga olib keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Western Digital va Seagate kabi sohaning yetakchi ishlab chiqaruvchilari oʻz mahsulotlari narxini bosqichma-bosqich koʻtarishni boshlab yuborgan. Morgan Stanley tahlilchilari jahon bozorida HDD qurilmalariga boʻlgan yillik talab 40-50 foiz atrofida oʻsayotganini taʼkidlamoqda. Bu oʻsishning asosiy drayveri sifatida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ular uchun ulkan maʼlumotlar markazlarini (Data Centers) barpo etish zarurati koʻrsatilmoqda.
Sunʼiy intellekt va maʼlumotlar hajmiMexanik qattiq disklar boshqa turdagi xotira tashuvchilarga qaraganda birlik sigʻim boʻyicha koʻproq maʼlumot saqlash imkoniyatiga ega. Shu sababli, bulutli texnologiyalar va sunʼiy intellekt modellari bilan ishlovchi kompaniyalar hali ham HDD xizmatidan voz kecha olmayapti. Biroq, ishlab chiqarish quvvatlarining oʻsish surʼati talabdan ancha orqada qolmoqda — taklifning yillik oʻsishi atigi 30-35 foizni tashkil etmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham ushbu tendensiya oʻz taʼsirini koʻrsatishi muqarrar. Mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari faollashgani va mahalliy server infratuzilmalari kengayayotganini inobatga olsak, HDD qurilmalariga boʻlgan ehtiyoj oshib boradi. Global narxlarning koʻtarilishi mahalliy IT-sektor va kompyuter butlovchi qismlari savdosi bilan shugʻullanuvchi tadbirkorlar xarajatlariga bevosita taʼsir qiladi.
Narxlarning ikki barobar oshishi kutilmoqdaHozirgi vaqtda qattiq disklarning bir terabayt hajmi uchun narxi oʻrtacha 15 dollardan pastroq darajada shakllangan. Biroq, Morgan Stanley tadqiqotiga koʻra, yetkazib beruvchilar yaqin ikki-uch yil ichida ushbu koʻrsatkichni 25 dollardan 30 dollargacha koʻtarishni rejalashtirmoqda. Bu degani, xotira qurilmalari narxi deyarli ikki barobar qimmatlashishi mumkin.
Ushbu vaziyat foydalanuvchilarni muqobil yechimlarga, xususan SSD (Solid State Drive) qurilmalariga koʻproq eʼtibor qaratishga majbur qilishi mumkin. Lekin juda katta hajmdagi maʼlumotlarni uzoq muddat saqlash (arxivlash) uchun HDD hali ham iqtisodiy jihatdan eng maqbul yechim boʻlib qolmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqarishdagi cheklovlar va xomashyo yetkazib berishdagi muammolar ham narx oʻsishini tezlashtiruvchi omillar sirasiga kiradi.
Xulosa qilib aytganda, texnologiya olami yaqin toʻrt yil ichida "disklar tanqisligi" davrini boshdan kechiradi. Bu esa nafaqat shaxsiy kompyuterlar yigʻuvchilarni, balki yirik server tizimlarini boshqaruvchi kompaniyalarni ham oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqishga undaydi. Maʼlumotlarni saqlash xarajatlarining ortishi, oʻz navbatida, bulutli xizmatlar tariflarining ham qimmatlashishiga sabab boʻlishi ehtimoldan xoli emas.
…