Yaponiya Oyda inqilob qildi: Mitti robot 100 daqiqa davomida mustaqil harakatlandi

·14·Texno
Yaponiya Oyda inqilob qildi: Mitti robot 100 daqiqa davomida mustaqil harakatlandi

Yaponiya Aerokosmik tadqiqotlar agentligi (JAXA) koinotni oʻrganish tarixida muhim bosqichga erishganini eʼlon qildi. Agentlik tomonidan ishlab chiqilgan mitti SORA-Q (shuningdek, LEV-2 deb ataladi) roboti Oy sirtida 100 daqiqadan koʻproq vaqt davomida toʻliq avtonom tarzda harakatlanib, Yerga noyob tasvirlarni muvaffaqiyatli uzatdi. Ushbu tajriba Oy missiyalari kelajagini butunlay oʻzgartirishi mumkin boʻlgan yangi konsepsiyaning amaliy isbotidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu mitti apparat joriy yilning yanvar oyida Shioli krateri yaqiniga qoʻngan SLIM missiyasi doirasida sinovdan oʻtkazildi. Tajribaning asosiy maqsadi bitta yirik va qimmatbaho rover oʻrniga, oʻnlab kichik va arzon robotlar guruhidan foydalanish imkoniyatini tekshirish edi. Bunday yondashuv missiyalarning barqarorligini oshiradi: agar bitta kichik robot ishdan chiqsa, qolganlari tadqiqotni davom ettiraveradi.

Oʻyinchoqdan koinot texnologiyasigacha

SORA-Q roboti diametri bor-yoʻgʻi 8 santimetr boʻlgan shar shaklidagi qurilmadir. U Oy sirtiga tushganidan soʻng ochilib, gʻildirakli platformaga aylanadi. Qiziqarli jihati shundaki, JAXA muhandislari Sony va oʻyinchoq ishlab chiqaruvchi TOMY kompaniyasi bilan hamkorlikda ushbu robotning konstruksiyasini transformator-oʻyinchoqlar asosida ishlab chiqishgan. Bu koinot texnologiyalari va kundalik sanoat dizayni oʻrtasidagi oʻziga xos uygʻunlik namunasidir.

Oy sirtida harakatlanish oʻta murakkab vazifa hisoblanadi. Oy tuprogʻi — regolit juda mayda va abraziv changdan iborat boʻlib, u gʻildiraklarning tishlashishini qiyinlashtiradi. SORA-Q muhandislari bu muammoni hal qilish uchun gʻildiraklarni biroz surilgan oʻq atrofida aylantirishga qaror qilishdi. Natijada robot har bir aylanishda goʻyo "sakrab" harakatlanadi va yumshoq regolitga botib qolmaydi. Ushbu usul mitti qurilmaning 24 metr masofani bosib oʻtishiga imkon berdi.

Toʻliq avtonom boshqaruv

Yer va Oy oʻrtasidagi aloqa kechikishi sababli, masofadan turib real vaqt rejimida boshqarish xavfli va sekin jarayondir. Shu bois, LEV-2 yuqori darajadagi avtonomiyaga ega. Robot oʻziga oʻrnatilgan tasvirni qayta ishlash tizimi orqali SLIM qoʻnish modulini taniy oladi va uni tayanch nuqtasi sifatida ishlatib, oʻz koordinatalarini mustaqil hisoblaydi.

Ushbu muvaffaqiyatli missiya koinot tadqiqotlarida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Agar bunday mitti tizimlar keng miqyosda ishlab chiqarilsa, kelajakdagi Oy missiyalarida bitta yirik apparat oʻrniga robotlar "toʻdasi" (swarm robotics) ishlatiladi. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki Oyning murakkab hududlarini batafsilroq oʻrganish imkonini beradi.

Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va yosh muhandislar uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Chunki u murakkab muammolarga oddiy va ixcham yechimlar topish mumkinligini, hatto oʻyinchoqlar dizayni ham koinotni zabt etishda qoʻl kelishini koʻrsatib berdi.

JAXAOySORA-QRobototexnikaKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdiBugun, 08:55Koinotni qutqarish operatsiyasi: NASA Swift teleskopini saqlab qolish uchun raketa tayyorlamoqdaKoinotni qutqarish operatsiyasi: NASA Swift teleskopini saqlab qolish uchun raketa tayyorlamoqdaBugun, 08:53Rossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilariRossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilariBugun, 08:28Quyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqdaQuyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqdaBugun, 07:55Maʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiMaʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiBugun, 07:51Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarHindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarBugun, 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi