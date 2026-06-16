Rossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildi

·22·Texno
Rossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildi

Rossiyaning T2 mobil aloqa operatori va "Bazis" dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisi hamkorlikda mahalliy Basis Dynamix virtualizatsiya platformasiga asoslangan telekom-bulut tizimini muvaffaqiyatli joriy etdi. Ushbu loyiha xorijiy texnologiyalardan voz kechish va tarmoq infratuzilmasining mustaqilligini taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi yechim hozirda operator tarmoqlaridagi tarif siyosati va billing jarayonlari uchun masʼul boʻlgan PCRF (Policy and Charging Rules Function) funksiyasining barqaror ishlashini taʼminlamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur texnologik oʻtish jarayoni 2025-yilning oʻrtalarida boshlangan boʻlib, u Basis Dynamix platformasini maʼlumotlarni saqlash tizimlari bilan integratsiya qilishni oʻz ichiga oladi.

Texnologik optimallashtirish va xavfsizlik

Loyiha doirasida muhandislar gipervizorni tarmoq funksiyalarining klasterli arxitekturasiga moslashtirishga erishdilar. Eng muhim yangiliklardan biri — tarqoq xavfsizlik modullari oʻrniga yagona himoya tugunining joriy etilishidir. Bu yondashuv infratuzilmaga tushadigan yuklamani sezilarli darajada kamaytirish va qoʻshimcha tarmoq uskunalariga boʻlgan ehtiyojni qisqartirish imkonini berdi.

Gʻarbiy texnologiya yetkazib beruvchilari Rossiya bozorini tark etganidan soʻng, mahalliy operatorlar oʻz tarmogʻining yadrosini saqlab qolish uchun bosqichma-bosqich oʻz yechimlariga oʻtishni boshlagan edi. T2 kompaniyasi bu borada asosiy eʼtiborni tizimning nosozliklarga chidamliligi va yuqori unumdorligiga qaratmoqda.

Yangi platformaning joriy etilishi quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

  • Xorijiy litsenziyalar va texnik koʻmakka bogʻliqlikning yoʻqolishi;
  • Tarmoq xavfsizligini yagona markazlashgan tizim orqali boshqarish;
  • Uskunalar xarajatlarini optimallashtirish va energiya samaradorligini oshirish;
  • Mahalliy sharoit va qonunchilik talablariga toʻliq moslashuvchanlik.
2026-yilga borib tizimni yanada kengaytirish rejalashtirilgan. Xususan, T2 operatori ushbu texnologiyani yana 10 ta yirik hisoblash markazlarida joriy etishni maqsad qilgan. Bu PCRF funksiyasini butun mamlakat boʻylab masshtablash va boshqa asosiy tarmoq komponentlarini bosqichma-bosqich mahalliy dasturiy taʼminotga oʻtkazish imkonini beradi.

Ushbu holat MDH mintaqasidagi boshqa davlatlar uchun ham oʻziga xos tajriba maydoni boʻlishi mumkin. Texnologik suverenitet masalasi bugungi kunda global miqyosda dolzarb boʻlib borayotgan bir paytda, telekom sohasidagi bunday yirik loyihalar tarmoq barqarorligini taʼminlashning yangi bosqichini belgilab beradi.

TelekomBulutli TexnologiyalarVirtualizatsiyaT2Rossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldiSpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldiBugun, 13:51OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiBugun, 13:29Sunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 13:27Raqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiRaqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiBugun, 13:25Astrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariAstrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariBugun, 12:56Xitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiXitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi