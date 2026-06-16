Rossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildi
Rossiyaning T2 mobil aloqa operatori va "Bazis" dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisi hamkorlikda mahalliy Basis Dynamix virtualizatsiya platformasiga asoslangan telekom-bulut tizimini muvaffaqiyatli joriy etdi. Ushbu loyiha xorijiy texnologiyalardan voz kechish va tarmoq infratuzilmasining mustaqilligini taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi yechim hozirda operator tarmoqlaridagi tarif siyosati va billing jarayonlari uchun masʼul boʻlgan PCRF (Policy and Charging Rules Function) funksiyasining barqaror ishlashini taʼminlamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur texnologik oʻtish jarayoni 2025-yilning oʻrtalarida boshlangan boʻlib, u Basis Dynamix platformasini maʼlumotlarni saqlash tizimlari bilan integratsiya qilishni oʻz ichiga oladi.
Texnologik optimallashtirish va xavfsizlikLoyiha doirasida muhandislar gipervizorni tarmoq funksiyalarining klasterli arxitekturasiga moslashtirishga erishdilar. Eng muhim yangiliklardan biri — tarqoq xavfsizlik modullari oʻrniga yagona himoya tugunining joriy etilishidir. Bu yondashuv infratuzilmaga tushadigan yuklamani sezilarli darajada kamaytirish va qoʻshimcha tarmoq uskunalariga boʻlgan ehtiyojni qisqartirish imkonini berdi.
Gʻarbiy texnologiya yetkazib beruvchilari Rossiya bozorini tark etganidan soʻng, mahalliy operatorlar oʻz tarmogʻining yadrosini saqlab qolish uchun bosqichma-bosqich oʻz yechimlariga oʻtishni boshlagan edi. T2 kompaniyasi bu borada asosiy eʼtiborni tizimning nosozliklarga chidamliligi va yuqori unumdorligiga qaratmoqda.
Yangi platformaning joriy etilishi quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:
- Xorijiy litsenziyalar va texnik koʻmakka bogʻliqlikning yoʻqolishi;
- Tarmoq xavfsizligini yagona markazlashgan tizim orqali boshqarish;
- Uskunalar xarajatlarini optimallashtirish va energiya samaradorligini oshirish;
- Mahalliy sharoit va qonunchilik talablariga toʻliq moslashuvchanlik.
Ushbu holat MDH mintaqasidagi boshqa davlatlar uchun ham oʻziga xos tajriba maydoni boʻlishi mumkin. Texnologik suverenitet masalasi bugungi kunda global miqyosda dolzarb boʻlib borayotgan bir paytda, telekom sohasidagi bunday yirik loyihalar tarmoq barqarorligini taʼminlashning yangi bosqichini belgilab beradi.
…