Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildi

·0·Texno
Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildi

Rossiya Milliy toʻlov kartalari tizimi (NSPK) mamlakat banklari tomonidan chiqarilgan Visa va Mastercard xalqaro toʻlov tizimlari kartalaridan bosqichma-bosqich voz kechish strategiyasini ishlab chiqdi. Ushbu reja maʼmuriy taqiqlarga emas, balki iqtisodiy ragʻbatlantirish choralariga asoslangan boʻlib, bozordagi xalqaro kartalar ulushini nolga tushirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi strategiyaga koʻra, NSPK ushbu kartalar boʻyicha banklararo komissiya (intercheynj) stavkalarini keskin pasaytirishni taklif qilmoqda. Bu chora Visa va Mastercard kartalariga xizmat koʻrsatishni emitent banklar uchun iqtisodiy jihatdan foydasiz qilib qoʻyadi. Natijada banklar oʻz mijozlarini milliy toʻlov tizimlariga oʻtkazishga koʻproq qiziqish bildirishi kutilmoqda.

Iqtisodiy bosim va texnologik xarajatlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xalqaro toʻlov tizimlari Rossiya bozorini tark etganidan soʻng, ushbu kartalarning mamlakat ichidagi faoliyatini texnik jihatdan qoʻllab-quvvatlash NSPK zimmasiga tushgan. Bu jarayon katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi, biroq mazkur kartalar egalari xalqaro darajadagi imtiyozlar va sodiqlik dasturlaridan mahrum boʻlgan.

NSPK bosh direktori Dmitriy Dubininning tushuntirishicha, banklararo komissiyaning bosqichma-bosqich pasaytirilishi banklarga xalqaro kartalarni muomaladan ogʻriqsiz chiqarish imkonini beradi. Bu jarayon fuqarolar uchun naqd pulsiz toʻlovlar qulayligini saqlab qolgan holda, maksimal darajada komfortli oʻtishni taʼminlashi lozim.

Bozordagi joriy holat va oʻzgarishlar

Hozirgi vaqtda Rossiya moliya bozorida quyidagi koʻrsatkichlar kuzatilmoqda:

  • Milliy "Mir" toʻlov tizimining umumiy operatsiyalardagi ulushi 75 foizdan oshgan;
  • Rossiya Markaziy banki hisob-kitoblariga koʻra, muomaladagi Visa va Mastercard kartalari ulushi taxminan 17 foizni tashkil etadi;
  • Yangi xalqaro kartalarni chiqarish imkoniyati mavjud emas, amaldagilari esa faqat amal qilish muddati tugaguncha ishlaydi.
Ekspertlarning fikricha, ushbu tashabbus Rossiya toʻlov infratuzilmasining tashqi omillarga bogʻliqligini toʻliq bartaraf etishga qaratilgan. Rossiya banklariga ushbu taklif boʻyicha oʻz mulohazalarini bildirish uchun bir oy muddat berilgan. Shundan soʻng, stavkalarni pasaytirishning aniq muddatlari belgilanishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu jarayonlar bevosita taʼsir koʻrsatmaydi, biroq Rossiyadagi hamyurtlarimiz va u yerda faoliyat yurituvchi tadbirkorlar uchun toʻlov tizimlarining toʻliq milliylashuvi hisob-kitoblar mexanizmini yanada aniqroq tushunishga yordam beradi. Kelajakda Rossiya banklari chiqargan Visa va Mastercard kartalari faqat ichki foydalanish uchun ham oʻz ahamiyatini yoʻqotib boradi.

VisaMastercardRossiyaToʻlov TizimiBank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiPinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiBugun, 15:52Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiUber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiBugun, 15:52AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiAQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiBugun, 15:50Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Bugun, 15:28Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiFizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiBugun, 15:24Sunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayaptiSunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayaptiBugun, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi