Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildi
Rossiya Milliy toʻlov kartalari tizimi (NSPK) mamlakat banklari tomonidan chiqarilgan Visa va Mastercard xalqaro toʻlov tizimlari kartalaridan bosqichma-bosqich voz kechish strategiyasini ishlab chiqdi. Ushbu reja maʼmuriy taqiqlarga emas, balki iqtisodiy ragʻbatlantirish choralariga asoslangan boʻlib, bozordagi xalqaro kartalar ulushini nolga tushirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi strategiyaga koʻra, NSPK ushbu kartalar boʻyicha banklararo komissiya (intercheynj) stavkalarini keskin pasaytirishni taklif qilmoqda. Bu chora Visa va Mastercard kartalariga xizmat koʻrsatishni emitent banklar uchun iqtisodiy jihatdan foydasiz qilib qoʻyadi. Natijada banklar oʻz mijozlarini milliy toʻlov tizimlariga oʻtkazishga koʻproq qiziqish bildirishi kutilmoqda.
Iqtisodiy bosim va texnologik xarajatlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, xalqaro toʻlov tizimlari Rossiya bozorini tark etganidan soʻng, ushbu kartalarning mamlakat ichidagi faoliyatini texnik jihatdan qoʻllab-quvvatlash NSPK zimmasiga tushgan. Bu jarayon katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi, biroq mazkur kartalar egalari xalqaro darajadagi imtiyozlar va sodiqlik dasturlaridan mahrum boʻlgan.
NSPK bosh direktori Dmitriy Dubininning tushuntirishicha, banklararo komissiyaning bosqichma-bosqich pasaytirilishi banklarga xalqaro kartalarni muomaladan ogʻriqsiz chiqarish imkonini beradi. Bu jarayon fuqarolar uchun naqd pulsiz toʻlovlar qulayligini saqlab qolgan holda, maksimal darajada komfortli oʻtishni taʼminlashi lozim.
Bozordagi joriy holat va oʻzgarishlarHozirgi vaqtda Rossiya moliya bozorida quyidagi koʻrsatkichlar kuzatilmoqda:
- Milliy "Mir" toʻlov tizimining umumiy operatsiyalardagi ulushi 75 foizdan oshgan;
- Rossiya Markaziy banki hisob-kitoblariga koʻra, muomaladagi Visa va Mastercard kartalari ulushi taxminan 17 foizni tashkil etadi;
- Yangi xalqaro kartalarni chiqarish imkoniyati mavjud emas, amaldagilari esa faqat amal qilish muddati tugaguncha ishlaydi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu jarayonlar bevosita taʼsir koʻrsatmaydi, biroq Rossiyadagi hamyurtlarimiz va u yerda faoliyat yurituvchi tadbirkorlar uchun toʻlov tizimlarining toʻliq milliylashuvi hisob-kitoblar mexanizmini yanada aniqroq tushunishga yordam beradi. Kelajakda Rossiya banklari chiqargan Visa va Mastercard kartalari faqat ichki foydalanish uchun ham oʻz ahamiyatini yoʻqotib boradi.
…