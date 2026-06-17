Rossiyada bolalar uchun maxsus SIM-kartalar joriy etilmoqda: yangi tartib tasdiqlandi
Rossiya Federatsiyasi Federatsiya Kengashi kiberfiribgarlikka qarshi kurashishga qaratilgan yangi qonun loyihasini maʼqulladi. Mazkur hujjat bilan aloqa sohasiga “bolalar” SIM-kartasi tushunchasi kiritilmoqda va ularni rasmiylashtirishning alohida tartibi belgilanmoqda. Bu chora yosh avlodni internetdagi xavfli kontentlardan va moliyaviy firibgarliklardan himoya qilish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qonunga koʻra, SIM-karta rasmiylashtirilgan ota-onalar yoki vasiylar aloqa operatorini ushbu raqamdan bola foydalanayotgani haqida xabardor qilishlari mumkin. Bunday bildirishnomadan soʻng, telefon raqami rasman “bolalar” toifasiga oʻtkaziladi. Bu esa operatorlarga ushbu abonent uchun maxsus xavfsizlik filtrlarini qoʻllash imkonini beradi.
Xavfsizlik choralari va cheklovlarHujjatda keltirilishicha, “bolalar” SIM-kartalari boʻyicha xizmat koʻrsatishning aniq qoidalarini Rossiya hukumati belgilaydi. Kutilayotgan oʻzgarishlar qatorida bolalar uchun zararli deb topilgan veb-saytlarga kirishni cheklash, pullik obunalarni avtomatik ravishda taqiqlash hamda qoʻngʻiroqlar va SMS-xabarlar uchun maʼlum limitlar oʻrnatish koʻzda tutilgan.
Mutaxassislarning fikricha, bunday tizimning joriy etilishi ota-onalarga farzandlarining raqamli dunyodagi faoliyatini masofadan nazorat qilish va kutilmagan xarajatlarning oldini olishga yordam beradi. Ayniqsa, soʻnggi paytlarda voyaga yetmaganlarni turli oʻyinlar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali pullik xizmatlarga jalb qilish holatlari koʻpaygani ushbu qonunning dolzarbligini oshirmoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tashabbus nafaqat texnik cheklovlarni, balki bolalarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilishni ham nazarda tutadi. Bolalar raqami sifatida roʻyxatga olingan SIM-kartalarga reklama xarakteridagi spam-qoʻngʻiroqlar va shubhali havolalar kelishi ham qatʼiy nazorat qilinishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonda ham raqamli xavfsizlik masalasi kun tartibida turgan bir paytda, qoʻshni davlatlardagi bunday tajribalar mahalliy mutaxassislar va qonun ijodkorlari uchun qiziqarli namuna boʻlishi mumkin. Hozircha mamlakatimiz aloqa operatorlari ota-ona nazorati uchun turli ilovalarni taklif etishmoqda, biroq qonunchilik darajasidagi maxsus SIM-karta maqomi hali joriy etilmagan.
Yangi tartib kuchga kirgach, Rossiya aloqa operatorlari oʻz tarif rejalarini qayta koʻrib chiqishlari va bolalar uchun moʻljallangan maxsus texnik yechimlarni integratsiya qilishlari lozim boʻladi. Bu esa telekommunikatsiya bozorida yangi bir segmentning shakllanishiga olib keladi.
…