Rossiyada bolalar uchun maxsus SIM-kartalar joriy etilmoqda: yangi tartib tasdiqlandi

·18·Texno
Rossiyada bolalar uchun maxsus SIM-kartalar joriy etilmoqda: yangi tartib tasdiqlandi

Rossiya Federatsiyasi Federatsiya Kengashi kiberfiribgarlikka qarshi kurashishga qaratilgan yangi qonun loyihasini maʼqulladi. Mazkur hujjat bilan aloqa sohasiga “bolalar” SIM-kartasi tushunchasi kiritilmoqda va ularni rasmiylashtirishning alohida tartibi belgilanmoqda. Bu chora yosh avlodni internetdagi xavfli kontentlardan va moliyaviy firibgarliklardan himoya qilish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qonunga koʻra, SIM-karta rasmiylashtirilgan ota-onalar yoki vasiylar aloqa operatorini ushbu raqamdan bola foydalanayotgani haqida xabardor qilishlari mumkin. Bunday bildirishnomadan soʻng, telefon raqami rasman “bolalar” toifasiga oʻtkaziladi. Bu esa operatorlarga ushbu abonent uchun maxsus xavfsizlik filtrlarini qoʻllash imkonini beradi.

Xavfsizlik choralari va cheklovlar

Hujjatda keltirilishicha, “bolalar” SIM-kartalari boʻyicha xizmat koʻrsatishning aniq qoidalarini Rossiya hukumati belgilaydi. Kutilayotgan oʻzgarishlar qatorida bolalar uchun zararli deb topilgan veb-saytlarga kirishni cheklash, pullik obunalarni avtomatik ravishda taqiqlash hamda qoʻngʻiroqlar va SMS-xabarlar uchun maʼlum limitlar oʻrnatish koʻzda tutilgan.

Mutaxassislarning fikricha, bunday tizimning joriy etilishi ota-onalarga farzandlarining raqamli dunyodagi faoliyatini masofadan nazorat qilish va kutilmagan xarajatlarning oldini olishga yordam beradi. Ayniqsa, soʻnggi paytlarda voyaga yetmaganlarni turli oʻyinlar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali pullik xizmatlarga jalb qilish holatlari koʻpaygani ushbu qonunning dolzarbligini oshirmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tashabbus nafaqat texnik cheklovlarni, balki bolalarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilishni ham nazarda tutadi. Bolalar raqami sifatida roʻyxatga olingan SIM-kartalarga reklama xarakteridagi spam-qoʻngʻiroqlar va shubhali havolalar kelishi ham qatʼiy nazorat qilinishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonda ham raqamli xavfsizlik masalasi kun tartibida turgan bir paytda, qoʻshni davlatlardagi bunday tajribalar mahalliy mutaxassislar va qonun ijodkorlari uchun qiziqarli namuna boʻlishi mumkin. Hozircha mamlakatimiz aloqa operatorlari ota-ona nazorati uchun turli ilovalarni taklif etishmoqda, biroq qonunchilik darajasidagi maxsus SIM-karta maqomi hali joriy etilmagan.

Yangi tartib kuchga kirgach, Rossiya aloqa operatorlari oʻz tarif rejalarini qayta koʻrib chiqishlari va bolalar uchun moʻljallangan maxsus texnik yechimlarni integratsiya qilishlari lozim boʻladi. Bu esa telekommunikatsiya bozorida yangi bir segmentning shakllanishiga olib keladi.

TexnologiyaSIM-kartaXavfsizlikInternetRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiAmazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiBugun, 17:30Yandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiYandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiBugun, 17:27Sunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiSunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiBugun, 17:22Ayollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiAyollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiBugun, 16:59Rossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiRossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiBugun, 16:54Turkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiTurkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi