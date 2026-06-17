Rossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadi

·20·Texno
Rossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadi

Rossiyaning “MegaFon” operatori Xitoyning China Telecom kompaniyasi bilan hamkorlikda Xabarovsk va Gonkongni to”qiridan bog”lovchi yangi yuqori tezlikdagi magistral aloqa kanalini foydalanishga topshirdi. Ushbu loyihaning asosiy ahamiyati ma”lumotlar uzatish uchun eng qisqa yo”lning tanlanganida bo”lib, bu Yevropa tugunlari orqali tranzit o”tish zaruriyatini butunlay istisno etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com ma”lumotiga ko”kora, ilgari Sibir va Uzoq Sharq mintaqalaridagi foydalanuvchilar Xitoy raqamli platformalariga kirishda sezilarli kechikishlarga duch kelishgan. Ularning so”rovlari butun Rossiyaning Yevropa qismi va xorijiy transport xablari orqali uzoq yo”l bosib o”tishga majbur edi. Yangi liniya esa China Telecom infratuzilmasi bilan to”qiridan-to”qiri trafigini almashish imkonini beradi.

Kechikishlar uch baravarga qisqardi

Yangi kanalning ishga tushirilishi natijasida ma”lumot uzatishdagi kechikish vaqti (ping) uch baravardan ko”qroqqa qisqardi. Bu ayniqsa vaqt ko”rsatkichi muhim bo”lgan messenjerlar, onlayn o”yinlar va savdo maydonchalari uchun juda muhimdir. Endilikda foydalanuvchilar Xitoyning eng ommabop servislaridan yanada barqaror foydalanish imkoniyatiga ega bo”ladilar.

“MegaFon” mutaxassislarining ta”kidlashicha, to”qiridan bog”lanish WeChat, Baidu, Taobao va AliExpress kabi yirik platformalar bilan ishlashda aloqa sifatini tubdan yaxshilaydi. Bu nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki Xitoy bilan muntazam ravishda raqamli aloqada bo”lgan biznes vakillari uchun ham katta qulaylik yaratadi.

Mazkur loyiha mintaqadagi raqamli infratuzilmani rivojlantirishning bir qismi hisoblanadi. To”qiridan aloqa kanallarining ko”payishi xalqaro trafik almashinuvida Yevropa markazlariga bo”lgan qaramlikni kamaytiradi va tarmoq xavfsizligini oshiradi.

Shuni ham ta”kidlash joizki, ushbu yangilik O”zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham bilvosita ahamiyatga ega bo”lishi mumkin. Rossiya orqali o”tuvchi magistral kanallarning optimallashtirilishi mintaqaviy internet provayderlari uchun ham yangi marshrutlar va hamkorlik imkoniyatlarini ochishi mumkin.

Hozirda operator butun dunyo bo”lab asosiy tarmoqlar bilan to”qiridan trafik almashish marshrutlarini kuchaytirmoqda. Bu strategiya global raqamli servislarga barqaror va tezkor kirishni ta”minlashga qaratilgan bo”lib, kelajakda boshqa yo”nalishlarda ham shunday loyihalar amalga oshirilishi kutilmoqda.

MegaFonChina TelecomInternetTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiAmazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiBugun, 17:30Yandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiYandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiBugun, 17:27Sunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiSunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiBugun, 17:22Ayollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiAyollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiBugun, 16:59Turkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiTurkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiBugun, 16:53Google aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqdaGoogle aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqdaBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi