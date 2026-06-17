Rossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadi
Rossiyaning “MegaFon” operatori Xitoyning China Telecom kompaniyasi bilan hamkorlikda Xabarovsk va Gonkongni to”qiridan bog”lovchi yangi yuqori tezlikdagi magistral aloqa kanalini foydalanishga topshirdi. Ushbu loyihaning asosiy ahamiyati ma”lumotlar uzatish uchun eng qisqa yo”lning tanlanganida bo”lib, bu Yevropa tugunlari orqali tranzit o”tish zaruriyatini butunlay istisno etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com ma”lumotiga ko”kora, ilgari Sibir va Uzoq Sharq mintaqalaridagi foydalanuvchilar Xitoy raqamli platformalariga kirishda sezilarli kechikishlarga duch kelishgan. Ularning so”rovlari butun Rossiyaning Yevropa qismi va xorijiy transport xablari orqali uzoq yo”l bosib o”tishga majbur edi. Yangi liniya esa China Telecom infratuzilmasi bilan to”qiridan-to”qiri trafigini almashish imkonini beradi.
Kechikishlar uch baravarga qisqardiYangi kanalning ishga tushirilishi natijasida ma”lumot uzatishdagi kechikish vaqti (ping) uch baravardan ko”qroqqa qisqardi. Bu ayniqsa vaqt ko”rsatkichi muhim bo”lgan messenjerlar, onlayn o”yinlar va savdo maydonchalari uchun juda muhimdir. Endilikda foydalanuvchilar Xitoyning eng ommabop servislaridan yanada barqaror foydalanish imkoniyatiga ega bo”ladilar.
“MegaFon” mutaxassislarining ta”kidlashicha, to”qiridan bog”lanish WeChat, Baidu, Taobao va AliExpress kabi yirik platformalar bilan ishlashda aloqa sifatini tubdan yaxshilaydi. Bu nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki Xitoy bilan muntazam ravishda raqamli aloqada bo”lgan biznes vakillari uchun ham katta qulaylik yaratadi.
Mazkur loyiha mintaqadagi raqamli infratuzilmani rivojlantirishning bir qismi hisoblanadi. To”qiridan aloqa kanallarining ko”payishi xalqaro trafik almashinuvida Yevropa markazlariga bo”lgan qaramlikni kamaytiradi va tarmoq xavfsizligini oshiradi.
Shuni ham ta”kidlash joizki, ushbu yangilik O”zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham bilvosita ahamiyatga ega bo”lishi mumkin. Rossiya orqali o”tuvchi magistral kanallarning optimallashtirilishi mintaqaviy internet provayderlari uchun ham yangi marshrutlar va hamkorlik imkoniyatlarini ochishi mumkin.
Hozirda operator butun dunyo bo”lab asosiy tarmoqlar bilan to”qiridan trafik almashish marshrutlarini kuchaytirmoqda. Bu strategiya global raqamli servislarga barqaror va tezkor kirishni ta”minlashga qaratilgan bo”lib, kelajakda boshqa yo”nalishlarda ham shunday loyihalar amalga oshirilishi kutilmoqda.
…