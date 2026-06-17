Star Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdi

·0·Texno
Star Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdi

Robototexnika sohasida inson qoʻlining nozik harakatlarini takrorlash eng murakkab vazifalardan biri boʻlib qolmoqda. Star Age kompaniyasi ushbu yoʻnalishda katta qadam tashlab, 21 darajali erkinlikka ega boʻlgan yangi Xhand 1 Pro robotlashtirilgan kaftini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat murakkab imo-ishoralarni bajara oladi, balki turli shakldagi buyumlarni oʻta aniqlik bilan ushlash imkoniyatini ham beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi ishlanmaning asosiy ustunligi uning harakatchanligidadir. Barmoqlarning maksimal yoyilish burchagi 135 darajani tashkil etadi, ushlash diametri esa 160 millimetrdan oshadi. Bu koʻrsatkichlar robotga nafaqat kichik detallar, balki basketbol toʻpi kabi yirik va ogʻir buyumlarni ham bir qoʻlda ishonchli tutib turish imkonini beradi.

Yuqori sezuvchanlik va taktil datchiklar

Xhand 1 Pro modeli 18 ta taktil datchik bilan jihozlangan boʻlib, ular barmoq uchlari, yostiqchalari va kaft sohasini toʻliq qamrab olgan. Mazkur datchiklar sigʻimli bosim sensorlari bilan birgalikda ishlaydi. Natijada qurilma 0,1 dan 25 Nyutongacha boʻlgan keng diapazondagi kuchni oʻlchash qobiliyatiga ega boʻldi.

Ushbu texnologiya robotga oʻta nozik va moʻrt buyumlar, masalan, tuxum yoki shisha idishlar bilan ishlashda ularga zarar yetkazmaslikni kafolatlaydi. Bosimni oʻlchash aniqligi 0,01 Nyutongacha yetkazilgani muhandislik nuqtayi nazaridan juda yuqori natija hisoblanadi. Har bir boʻgʻinning harakatlanish xatoligi esa atigi ±0,25 millimetr doirasida nazorat qilinadi.

Chidamlilik va amaliy qoʻllanilishi

Ishlab chiqaruvchilar qurilmaning uzoq muddat xizmat qilishiga alohida eʼtibor qaratishgan. Xhand 1 Pro boʻgʻinlari laboratoriya sharoitida 200 000 dan ortiq yuklama ostidagi sinov tsikllaridan muvaffaqiyatli oʻtgan. Bu robotning sanoat va xizmat koʻrsatish sohalarida uzoq vaqt davomida nosozliklarsiz ishlashidan dalolat beradi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologiyalar kelajakda quyidagi sohalarda inqilob qilishi mumkin:

  • Tibbiyotda murakkab jarrohlik amaliyotlarini masofadan boshqarish;
  • Omborxonalarda turli oʻlchamdagi tovarlarni saralash;
  • Uy xoʻjaligida yordamchi robotlar sifatida foydalanish;
  • Xavfli muhitlarda inson qoʻli oʻrnini bosuvchi manipulyatorlar yaratish.
Oʻzbekiston bozorida ham robototexnikaga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Star Age kabi kompaniyalarning ishlanmalari mahalliy startaplar va muhandislar uchun muhim texnologik namuna boʻlib xizmat qilishi shubhasiz. Hozircha qurilmaning chakana savdo narxi va yetkazib berish muddatlari haqida aniq maʼlumot berilmagan.

RobototexnikaStar AgeXhand 1 ProTexnologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiAnthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiKecha, 18:53Koinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKoinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKecha, 18:53Ijtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiIjtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiKecha, 18:27Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaYurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaKecha, 18:22Rossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiRossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiKecha, 18:22Kiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildiKiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi