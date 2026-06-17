Star Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdi
Robototexnika sohasida inson qoʻlining nozik harakatlarini takrorlash eng murakkab vazifalardan biri boʻlib qolmoqda. Star Age kompaniyasi ushbu yoʻnalishda katta qadam tashlab, 21 darajali erkinlikka ega boʻlgan yangi Xhand 1 Pro robotlashtirilgan kaftini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat murakkab imo-ishoralarni bajara oladi, balki turli shakldagi buyumlarni oʻta aniqlik bilan ushlash imkoniyatini ham beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi ishlanmaning asosiy ustunligi uning harakatchanligidadir. Barmoqlarning maksimal yoyilish burchagi 135 darajani tashkil etadi, ushlash diametri esa 160 millimetrdan oshadi. Bu koʻrsatkichlar robotga nafaqat kichik detallar, balki basketbol toʻpi kabi yirik va ogʻir buyumlarni ham bir qoʻlda ishonchli tutib turish imkonini beradi.
Yuqori sezuvchanlik va taktil datchiklarXhand 1 Pro modeli 18 ta taktil datchik bilan jihozlangan boʻlib, ular barmoq uchlari, yostiqchalari va kaft sohasini toʻliq qamrab olgan. Mazkur datchiklar sigʻimli bosim sensorlari bilan birgalikda ishlaydi. Natijada qurilma 0,1 dan 25 Nyutongacha boʻlgan keng diapazondagi kuchni oʻlchash qobiliyatiga ega boʻldi.
Ushbu texnologiya robotga oʻta nozik va moʻrt buyumlar, masalan, tuxum yoki shisha idishlar bilan ishlashda ularga zarar yetkazmaslikni kafolatlaydi. Bosimni oʻlchash aniqligi 0,01 Nyutongacha yetkazilgani muhandislik nuqtayi nazaridan juda yuqori natija hisoblanadi. Har bir boʻgʻinning harakatlanish xatoligi esa atigi ±0,25 millimetr doirasida nazorat qilinadi.
Chidamlilik va amaliy qoʻllanilishiIshlab chiqaruvchilar qurilmaning uzoq muddat xizmat qilishiga alohida eʼtibor qaratishgan. Xhand 1 Pro boʻgʻinlari laboratoriya sharoitida 200 000 dan ortiq yuklama ostidagi sinov tsikllaridan muvaffaqiyatli oʻtgan. Bu robotning sanoat va xizmat koʻrsatish sohalarida uzoq vaqt davomida nosozliklarsiz ishlashidan dalolat beradi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologiyalar kelajakda quyidagi sohalarda inqilob qilishi mumkin:
- Tibbiyotda murakkab jarrohlik amaliyotlarini masofadan boshqarish;
- Omborxonalarda turli oʻlchamdagi tovarlarni saralash;
- Uy xoʻjaligida yordamchi robotlar sifatida foydalanish;
- Xavfli muhitlarda inson qoʻli oʻrnini bosuvchi manipulyatorlar yaratish.
…