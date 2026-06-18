Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishi

·0·Texno
Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishi

Snap kompaniyasi oʻzining uzoq kutilgan va oʻn yildan ortiq vaqt davomida ishlab chiqilgan yangi avlod AR (toʻldirilgan borliq) koʻzoynaklarini — Spectacles modelini rasman namoyish etdi. Biroq, ushbu texnologik yangilik investorlar tomonidan kutilganidek iliq kutib olinmadi. Taqdimot ortidan kompaniya aksiyalari qiymati sezilarli darajada pasayib ketdi, bu esa bozorning yangi mahsulot tijoriy muvaffaqiyatiga shubha bilan qarayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi qurilma namoyish etilganidan soʻng Snap aksiyalari 5 foizdan koʻproqqa arzonlashgan. Seshanba kuni bir dona aksiya narxi 5,86 dollarni tashkil etgan boʻlsa, chorshanba tongiga kelib bu koʻrsatkich 4,83 dollargacha tushib ketdi. Taʼkidlash joizki, kompaniyaning bir yillik umumiy moliyaviy holati ham barqaror emas — soʻnggi 12 oy ichida aksiyalar qiymati jami 30 foizga yoʻqotilgan.

Narx masalasi va maqsadli auditoriya

Ekspertlar va investorlarning asosiy xavotiri Spectacles koʻzoynaklarining haddan tashqari qimmatligidir. Kompaniya ushbu gadjetni qariyb 2200 dollar etib belgilagan. Bu narx Snap platformasining asosiy foydalanuvchilari boʻlgan oʻsmirlar va yoshlar uchun juda yuqorilik qiladi. Kuzatuvchilarning fikricha, bunday yuqori narx strategiyasi mahsulotning keng ommalashishiga va kompaniya daromadining oshishiga toʻsqinlik qilishi mumkin.

Snap bosh direktori Evan Spiegel CNBC telekanaliga bergan intervyusida mahsulot narxini himoya qilib chiqdi. Uning soʻzlariga koʻra, Spectacles shunchaki koʻzoynak emas, balki toʻlaqonli kompyuterdir. "Ushbu qurilmaga kompyuter sifatida qarash kerak, shuning uchun uning narxi yuqori darajadagi noutbuklar yoki kompyuterlar narxi bilan bir xil darajada belgilangan", — deya tushuntirdi Spiegel.

Bozordagi raqobat va joylashuv

Evan Spiegel oʻz mahsulotini bozordagi boshqa qurilmalar bilan solishtirar ekan, Spectacles oʻziga xos oʻrinni egallashini taʼkidladi. Uning fikricha, yangi koʻzoynaklar Meta kompaniyasining Ray-Ban aqlli koʻzoynaklaridan kuchliroq, lekin Apple Vision Pro garniturasidan koʻra ixchamroq va qulayroqdir. Meta qurilmasi arzon boʻlsa-da, hisoblash quvvati past, Apple mahsuloti esa juda kuchli, ammo ogʻir va qimmat.

Snap rahbari yangi Spectacles modelini ham taqib yurishga qulay, ham immersiv hisoblash texnologiyalari uchun yetarli darajada quvvatli ekanini urgʻuladi. Shunga qaramay, bozor tahlilchilari 2200 dollarlik gadjetning ommaviy isteʼmol bozorida oʻz oʻrnini topishi qiyin kechishini bashorat qilmoqdalar. Hozircha investorlar Snap’ning ushbu innovatsion qadami moliyaviy natijalarga qanday taʼsir qilishini kutishmoqda.

SnapSpectaclesTexnologiyaAksiyalarEvan Spiegel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiSunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiBugun, 20:22Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiBugun, 19:54Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Bugun, 19:52Sharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiSharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiBugun, 19:51iPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandiiPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandiBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi