Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishi
Snap kompaniyasi oʻzining uzoq kutilgan va oʻn yildan ortiq vaqt davomida ishlab chiqilgan yangi avlod AR (toʻldirilgan borliq) koʻzoynaklarini — Spectacles modelini rasman namoyish etdi. Biroq, ushbu texnologik yangilik investorlar tomonidan kutilganidek iliq kutib olinmadi. Taqdimot ortidan kompaniya aksiyalari qiymati sezilarli darajada pasayib ketdi, bu esa bozorning yangi mahsulot tijoriy muvaffaqiyatiga shubha bilan qarayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi qurilma namoyish etilganidan soʻng Snap aksiyalari 5 foizdan koʻproqqa arzonlashgan. Seshanba kuni bir dona aksiya narxi 5,86 dollarni tashkil etgan boʻlsa, chorshanba tongiga kelib bu koʻrsatkich 4,83 dollargacha tushib ketdi. Taʼkidlash joizki, kompaniyaning bir yillik umumiy moliyaviy holati ham barqaror emas — soʻnggi 12 oy ichida aksiyalar qiymati jami 30 foizga yoʻqotilgan.
Narx masalasi va maqsadli auditoriyaEkspertlar va investorlarning asosiy xavotiri Spectacles koʻzoynaklarining haddan tashqari qimmatligidir. Kompaniya ushbu gadjetni qariyb 2200 dollar etib belgilagan. Bu narx Snap platformasining asosiy foydalanuvchilari boʻlgan oʻsmirlar va yoshlar uchun juda yuqorilik qiladi. Kuzatuvchilarning fikricha, bunday yuqori narx strategiyasi mahsulotning keng ommalashishiga va kompaniya daromadining oshishiga toʻsqinlik qilishi mumkin.
Snap bosh direktori Evan Spiegel CNBC telekanaliga bergan intervyusida mahsulot narxini himoya qilib chiqdi. Uning soʻzlariga koʻra, Spectacles shunchaki koʻzoynak emas, balki toʻlaqonli kompyuterdir. "Ushbu qurilmaga kompyuter sifatida qarash kerak, shuning uchun uning narxi yuqori darajadagi noutbuklar yoki kompyuterlar narxi bilan bir xil darajada belgilangan", — deya tushuntirdi Spiegel.
Bozordagi raqobat va joylashuvEvan Spiegel oʻz mahsulotini bozordagi boshqa qurilmalar bilan solishtirar ekan, Spectacles oʻziga xos oʻrinni egallashini taʼkidladi. Uning fikricha, yangi koʻzoynaklar Meta kompaniyasining Ray-Ban aqlli koʻzoynaklaridan kuchliroq, lekin Apple Vision Pro garniturasidan koʻra ixchamroq va qulayroqdir. Meta qurilmasi arzon boʻlsa-da, hisoblash quvvati past, Apple mahsuloti esa juda kuchli, ammo ogʻir va qimmat.
Snap rahbari yangi Spectacles modelini ham taqib yurishga qulay, ham immersiv hisoblash texnologiyalari uchun yetarli darajada quvvatli ekanini urgʻuladi. Shunga qaramay, bozor tahlilchilari 2200 dollarlik gadjetning ommaviy isteʼmol bozorida oʻz oʻrnini topishi qiyin kechishini bashorat qilmoqdalar. Hozircha investorlar Snap’ning ushbu innovatsion qadami moliyaviy natijalarga qanday taʼsir qilishini kutishmoqda.
…