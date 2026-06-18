Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayapti

·0·Texno
Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayapti

Bugungi kunda Silikon vodiysida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan qiziqish oʻzining yuqori nuqtasiga chiqqan boʻlsa-da, yirik korporatsiyalar ushbu innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Dastlabki hayajon oʻrnini endilikda aniq hisob-kitob va xarajatlarni optimallashtirish masalalari egallamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

NEA venchur jamgʻarmasi hamkori Tiffany Luck TechCrunch nashrining Equity podkastida taʼkidlashicha, koʻplab kompaniyalar AI vositalarini joriy etishda kutilmagan moliyaviy toʻsiqlarga duch kelmoqda. Yil boshida ommalashgan "tokenmaxxing" (AI imkoniyatlaridan maksimal foydalanish) tendensiyasi endilikda byudjet cheklovlari bilan toʻqnash keldi. Masalan, Uber kompaniyasi oʻzining yillik AI byudjetini bir necha oy ichidayoq sarflab boʻlgani haqidagi maʼlumotlar soha mutaxassislarini oʻylantirib qoʻydi.

Vaziyat shunchalik jiddiyki, ayrim tashkilotlar oʻz xodimlari uchun Claude kabi ilgʻor neyrotarmoq litsenziyalarini qisqartirishga majbur boʻldi. Meta korporatsiyasi esa hatto oʻzining ichki reyting tizimini (leaderboard) toʻxtatdi. Bu holat texnologik gigantlar ham AI uchun sarflanayotgan mablagʻ va undan kelayotgan real foyda (ROI) oʻrtasidagi muvozanatni hali topa olmaganidan dalolat beradi.

Investitsiyalar va real natijalar oʻrtasidagi ziddiyat

Tiffany Luckning fikricha, hozirgi kunda startaplar uchun yangi imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Endilikda korxonalar shunchaki AI modelini sotib olishni emas, balki ushbu texnologiya xarajatlarini kuzatib boruvchi va uning samaradorligini oʻlchovchi vositalarni qidirmoqda. Bu esa biznes olamida sunʼiy intellektga boʻlgan yondashuvning oʻzgarayotganini koʻrsatadi.

Oʻzbekiston bozorida ham mahalliy kompaniyalar va banklar asta-sekin ChatGPT va boshqa generativ modellarni oʻz tizimlariga integratsiya qilmoqda. Biroq, xalqaro tajriba shuni koʻrsatmoqdaki, tizimni shunchaki ishga tushirish kifoya emas. Har bir soʻrov va qayta ishlangan maʼlumot (token) uchun toʻlanadigan haq uzoq muddatli istiqbolda kompaniya foydasiga xizmat qilishi shart.

Ekspertlar shuningdek, shaxsiy agentlar va isteʼmolchilar uchun yaratiladigan "sehrli lahzalar" (magic moments) kelajakda AI bozorining asosiy drayveri boʻlishini taxmin qilmoqda. Ammo bu maqsadga erishish yoʻlida kompaniyalar avval oʻzlarining moliyaviy strategiyalarini qayta koʻrib chiqishlari va AI investitsiyalaridan qaytadigan daromadni aniq hisoblab chiqishlari lozim boʻladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, sunʼiy intellekt davri endi "hype" bosqichidan real iqtisodiy tahlil bosqichiga oʻtmoqda. Kelgusi yillarda faqatgina texnologiyani joriy etganlar emas, balki undan oqilona va tejamkor foydalana olganlar bozorda gʻolib boʻladi.

Sunʼiy IntellektBiznesTexnologiyaInvestitsiyaUber
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiSnap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiBugun, 20:22Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiBugun, 19:54Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Bugun, 19:52Sharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiSharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiBugun, 19:51iPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandiiPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandiBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi