Kanadada muzdan qoʻrqmaydigan noyob suzuvchi quyosh elektr stansiyasi yaratildi

·0·Texno
Kanadada muzdan qoʻrqmaydigan noyob suzuvchi quyosh elektr stansiyasi yaratildi

Kanada tadqiqotchilari ekstremal sovuq sharoitlarda va muzlaydigan suv havzalarida ham uzluksiz ishlay oladigan noodatiy suzuvchi quyosh elektr stansiyasini ishlab chiqishdi. Ushbu texnologiya qayta tiklanuvchi energiya manbalarini hatto eng shimoliy hududlarda ham samarali qoʻllash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Anʼanaviy suzuvchi quyosh panellari uchun qish faslidagi muz qatlami eng katta xavf hisoblanadi. Muzning kengayishi va harakati plastik platformalarni tezda ishdan chiqarishi mumkin. Kanadalik muhandislar bu muammoni hal qilish uchun suv oʻtkazmaydigan egiluvchan koʻpikli material (penoplast) va havo pufakchalari tizimidan foydalanishdi.

Muzga qarshi pufakchalar texnologiyasi

Tizimning asosi suv tubiga oʻrnatilgan aeratsiya nasosidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, nasos suv tubiga havo haydaydi va koʻtarilayotgan pufakchalar suvning pastki iliq qatlamlarini yuqoriga olib chiqadi. Natijada, stansiya atrofida hatto qattiq sovuqda ham muzlamaydigan ochiq suv maydoni saqlanib qoladi.

Ontario provinsiyasida oʻtkazilgan sinovlar shuni koʻrsatdiki, nasosning ishlashi uchun sarflanadigan energiya juda kam — u panellar ishlab chiqarayotgan umumiy quvvatning bor-yoʻgʻi 0,02 foizini tashkil etadi. Tajriba qurilmasi bir yil davomida 7,7 MW·soat elektr energiyasi ishlab chiqarishga muvaffaq boʻldi.

Yangi konstruksiya nafaqat chidamliligi, balki samaradorligi bilan ham ajralib turadi. Tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga koʻra, ushbu tizimning foydali ish koeffitsienti anʼanaviy suzuvchi platformalarga qaraganda 2,7 foizga yuqori. Bu panellarning suv bilan yaqin aloqada boʻlishi va tabiiy sovutilishi bilan izohlanadi.

Suvni tejash va kelajak istiqbollari

Elektr energiyasi ishlab chiqarishdan tashqari, ushbu texnologiya ekologik jihatdan ham foydalidir. Panellar suv yuzasini quyosh nuri va shamoldan toʻsib, bugʻlanishni sezilarli darajada kamaytiradi. Olimlarning taʼkidlashicha, kichik hovuz yuzasining yarmini shunday panellar bilan qoplash orqali har yili yuzlab kubometr suvni saqlab qolish mumkin.

Oʻzbekiston kabi iqlimi keskin oʻzgaruvchan va suv resurslari cheklangan hududlar uchun ham bu kabi texnologiyalar kelajakda dolzarb boʻlishi mumkin. Ayniqsa, qishda muzlaydigan suv omborlarida elektr energiyasi olish va yozda bugʻlanishning oldini olishda bu yechim qoʻl keladi.

Hozirda loyihaning keyingi bosqichi rejalashtirilmoqda. Tadqiqotchilar texnologiyani yirikroq suv havzalarida va tijorat obʼektlarida sinab koʻrishni maqsad qilishgan. Agar sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, shimoliy mamlakatlarda quyosh energetikasidan foydalanish koʻlami keskin kengayishi kutilmoqda.

TexnologiyaQuyosh EnergiyasiKanadaInnovatsiyaEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Plastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiPlastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiBugun, 21:23Fiziklar olmos ichida kutilmagan «oʻta oʻtkazuvchan koʻlmaklar»ni aniqlashdiFiziklar olmos ichida kutilmagan «oʻta oʻtkazuvchan koʻlmaklar»ni aniqlashdiBugun, 21:15Snap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdiSnap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdiBugun, 20:56OpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiOpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiBugun, 19:57Y Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrY Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrBugun, 19:53Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi