Xiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdi

·0·Texno
Xiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi maishiy texnika bozorida oʻz pozitsiyasini mustahkamlashda davom etmoqda. Kompaniya oʻzining yangi avlod aqlli muzlatkichi — Mijia Refrigerator Pro 508L modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat katta sigʻimi, balki zamonaviy HyperOS ekotizimiga integratsiya qilingani va havoni tozalashning ilgʻor texnologiyalari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mijia Refrigerator Pro 508L ikki xil koʻrinishda — anʼanaviy "fransuzcha eshikli" va toʻrt eshikli (krestsimon) konfiguratsiyada ishlab chiqarilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning umumiy foydali hajmi 508 litrni tashkil etadi. Shundan 297 litri asosiy sovutish qismiga, 176 litri muzlatish kamerasiga va 35 litri haroratni alohida sozlash mumkin boʻlgan maxsus zonaga ajratilgan.

Global Ion Purification 4.0 va gigiyena

Yangi modelning asosiy texnik ustunliklaridan biri Global Ion Purification 4.0 tizimidir. Xiaomi muhandislarining taʼkidlashicha, ushbu texnologiya sovutish kamerasi ichidagi havoni bor-yoʻgʻi uch daqiqa ichida toʻliq tozalashga qodir. Sterilizatsiya jarayoni esa taxminan ikki daqiqa vaqt oladi. Bu mahsulotlarning uzoq vaqt yangi saqlanishini va yoqimsiz hidlar paydo boʻlmasligini taʼminlaydi.

Muzlatish boʻlmasida esa kumush ionlariga asoslangan antibakterial himoya qatlami qoʻllanilgan. Eng muhimi, mahsulotlar hidi bir-biriga aralashib ketmasligi uchun qurilma mustaqil sovutish tizimi bilan jihozlangan. Yaʼni, sovutish va muzlatish kameralari alohida bugʻlatgichlar, ventilyatorlar va havo kanallariga ega.

Aqlli uy va energiya samaradorligi

Muzlatkich Xiaomi HyperOS Connect platformasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchilarga qurilmani smartfon orqali boshqarish, haroratni masofadan turib sozlash va aqlli uyning boshqa elementlari bilan sinxronizatsiya qilish imkonini beradi. Qurilma invertorli kompressor bilan jihozlangan boʻlib, uning shovqin darajasi atigi 31 detsibellni tashkil etadi — bu deyarli sezilmas darajadagi tovushdir.

  • Energiya sarfi: sutkasiga 0,81 kW·soatdan oshmaydi;
  • Tashqi qoplama: barmoq izlari, kirlanish va tirnalishga chidamli poʻlat panellar;
  • Oʻlchamlari: 1925 × 792 × 597 mm.
Narx masalasiga kelsak, toʻrt eshikli modelning tavsiya etilgan narxi taxminan 660 dollarni, fransuzcha eshikli variant esa 695 dollarni tashkil qilmoqda. Xitoyda davlat subsidiyalari hisobiga narxlar yanada arzonroq boʻlishi kutilmoqda. Yangi smart-muzlatkichning rasmiy savdolari joriy yilning 1-iyulidan boshlanadi. Oʻzbekiston bozoriga ushbu model rasmiy distribyutorlar yoki parallel import orqali yoz oylarining oxiriga qadar kirib kelishi ehtimoli yuqori.

XiaomiMijiaHyperOSSmart HomeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradiApple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradiBugun, 00:53Xitoy oʻzining Tiangong orbital stansiyasini ikki baravar kengaytirmoqdaXitoy oʻzining Tiangong orbital stansiyasini ikki baravar kengaytirmoqdaBugun, 00:29Apple chiplarida tuzatib boʻlmas zaiflik topildi: iPhone qurilmalari xavf ostidaApple chiplarida tuzatib boʻlmas zaiflik topildi: iPhone qurilmalari xavf ostidaBugun, 00:22Google DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqdaGoogle DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqdaKecha, 23:55Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekordHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekordKecha, 23:52SpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiSpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi