Xiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi maishiy texnika bozorida oʻz pozitsiyasini mustahkamlashda davom etmoqda. Kompaniya oʻzining yangi avlod aqlli muzlatkichi — Mijia Refrigerator Pro 508L modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat katta sigʻimi, balki zamonaviy HyperOS ekotizimiga integratsiya qilingani va havoni tozalashning ilgʻor texnologiyalari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mijia Refrigerator Pro 508L ikki xil koʻrinishda — anʼanaviy "fransuzcha eshikli" va toʻrt eshikli (krestsimon) konfiguratsiyada ishlab chiqarilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning umumiy foydali hajmi 508 litrni tashkil etadi. Shundan 297 litri asosiy sovutish qismiga, 176 litri muzlatish kamerasiga va 35 litri haroratni alohida sozlash mumkin boʻlgan maxsus zonaga ajratilgan.
Global Ion Purification 4.0 va gigiyenaYangi modelning asosiy texnik ustunliklaridan biri Global Ion Purification 4.0 tizimidir. Xiaomi muhandislarining taʼkidlashicha, ushbu texnologiya sovutish kamerasi ichidagi havoni bor-yoʻgʻi uch daqiqa ichida toʻliq tozalashga qodir. Sterilizatsiya jarayoni esa taxminan ikki daqiqa vaqt oladi. Bu mahsulotlarning uzoq vaqt yangi saqlanishini va yoqimsiz hidlar paydo boʻlmasligini taʼminlaydi.
Muzlatish boʻlmasida esa kumush ionlariga asoslangan antibakterial himoya qatlami qoʻllanilgan. Eng muhimi, mahsulotlar hidi bir-biriga aralashib ketmasligi uchun qurilma mustaqil sovutish tizimi bilan jihozlangan. Yaʼni, sovutish va muzlatish kameralari alohida bugʻlatgichlar, ventilyatorlar va havo kanallariga ega.
Aqlli uy va energiya samaradorligiMuzlatkich Xiaomi HyperOS Connect platformasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchilarga qurilmani smartfon orqali boshqarish, haroratni masofadan turib sozlash va aqlli uyning boshqa elementlari bilan sinxronizatsiya qilish imkonini beradi. Qurilma invertorli kompressor bilan jihozlangan boʻlib, uning shovqin darajasi atigi 31 detsibellni tashkil etadi — bu deyarli sezilmas darajadagi tovushdir.
- Energiya sarfi: sutkasiga 0,81 kW·soatdan oshmaydi;
- Tashqi qoplama: barmoq izlari, kirlanish va tirnalishga chidamli poʻlat panellar;
- Oʻlchamlari: 1925 × 792 × 597 mm.
…