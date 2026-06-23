Rossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdi

·0·Texno
Rossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdi

Rossiyaning Bulat kompaniyasi mobil aloqa operatorlari uchun moʻljallangan tayanch stansiyalari liniyasini sezilarli darajada kengaytirdi. Rostelekom tarkibiga kiruvchi ushbu ishlab chiqaruvchi oʻz qurilmalarining chastota diapazonini oshirib, zamonaviy tarmoq talablariga moslashtirdi. Bu yangilik telekommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sankt-Peterburgdagi Rossiya telekommunikatsiya texnologiyalari ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasi maydonchasida 800, 900, 1800, 2100, 2300 va 2600 MHz chastotalarida ishlay oladigan ilk namunalar ishlab chiqarildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu diapazonlarning qamrab olinishi operatorlarga turli geografik va texnik sharoitlarda tarmoqni yanada moslashuvchan tarzda kengaytirish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va quvvatning oshishi

Yangi avlod tayanch stansiyalarida signallarni qayta ishlash blokining quvvati ham oshirilgan. Bu oʻzgarish uskunani nafaqat chekka hududlarda, balki aholi zich joylashgan yirik shaharlarda va tarmoqqa yuklama yuqori boʻlgan hududlarda ham muvaffaqiyatli qoʻllash imkonini beradi. Yuqori sezuvchanlikka ega qabul qilgichlar hisobiga keng qamrov zonasi taʼminlanadi.

Bulat tayanch stansiyalari asosan LTE-Advanced va GSM standartlarida ishlashga moʻljallangan. Shuningdek, qurilmalar tarkibiga kompaniyaning shaxsiy boshqaruv tizimi ham kiritilgan. Bu esa tashqi dasturiy taʼminotlarga bogʻliqlikni kamaytirib, tizim xavfsizligi va barqarorligini oshiradi.

Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, yangi imkoniyatlar operatorlarga tarmoqni joylashtirishning turli ssenariylaridan foydalanishga yoʻl ochadi. Bu — yangi hududlarni aloqa bilan qamrab olishdan tortib, mavjud tarmoqlarning sigʻimini oshirishgacha boʻlgan jarayonlarni oʻz ichiga oladi. Hozirgi vaqtda Bulat brendining 2000 ga yaqin tayanch stansiyasi T2 operatori tarmogʻida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtib, faoliyat koʻrsatmoqda.

Eslatib oʻtamiz, joriy yilning iyun oyi boshida T2 operatori aynan Bulat stansiyalari orqali VoLTE (Voice over LTE) texnologiyasini ishga tushirgan edi. Bu mahalliy ishlab chiqarilgan uskunalar orqali yuqori sifatli ovozli aloqani taʼminlash mumkinligini amalda isbotladi. Kelgusida ushbu texnologiyalarning MDH davlatlari boʻylab keng tarqalishi va mintaqaviy aloqa sifatiga taʼsiri mutaxassislar diqqat markazida boʻlib qolmoqda.

BulatLTETelekommunikatsiyaRostelekomTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildiHuawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildiBugun, 17:20SpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdiSpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 16:53Akumulyatorlar olamida inqilob: Natriy-ionli batareyalar -40 darajagacha chidamlilik koʻrsatdiAkumulyatorlar olamida inqilob: Natriy-ionli batareyalar -40 darajagacha chidamlilik koʻrsatdiBugun, 16:29SpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlariSpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlariBugun, 15:57Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:24Smartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi