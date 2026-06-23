Rossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdi
Rossiyaning Bulat kompaniyasi mobil aloqa operatorlari uchun moʻljallangan tayanch stansiyalari liniyasini sezilarli darajada kengaytirdi. Rostelekom tarkibiga kiruvchi ushbu ishlab chiqaruvchi oʻz qurilmalarining chastota diapazonini oshirib, zamonaviy tarmoq talablariga moslashtirdi. Bu yangilik telekommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sankt-Peterburgdagi Rossiya telekommunikatsiya texnologiyalari ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasi maydonchasida 800, 900, 1800, 2100, 2300 va 2600 MHz chastotalarida ishlay oladigan ilk namunalar ishlab chiqarildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu diapazonlarning qamrab olinishi operatorlarga turli geografik va texnik sharoitlarda tarmoqni yanada moslashuvchan tarzda kengaytirish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va quvvatning oshishiYangi avlod tayanch stansiyalarida signallarni qayta ishlash blokining quvvati ham oshirilgan. Bu oʻzgarish uskunani nafaqat chekka hududlarda, balki aholi zich joylashgan yirik shaharlarda va tarmoqqa yuklama yuqori boʻlgan hududlarda ham muvaffaqiyatli qoʻllash imkonini beradi. Yuqori sezuvchanlikka ega qabul qilgichlar hisobiga keng qamrov zonasi taʼminlanadi.
Bulat tayanch stansiyalari asosan LTE-Advanced va GSM standartlarida ishlashga moʻljallangan. Shuningdek, qurilmalar tarkibiga kompaniyaning shaxsiy boshqaruv tizimi ham kiritilgan. Bu esa tashqi dasturiy taʼminotlarga bogʻliqlikni kamaytirib, tizim xavfsizligi va barqarorligini oshiradi.
Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, yangi imkoniyatlar operatorlarga tarmoqni joylashtirishning turli ssenariylaridan foydalanishga yoʻl ochadi. Bu — yangi hududlarni aloqa bilan qamrab olishdan tortib, mavjud tarmoqlarning sigʻimini oshirishgacha boʻlgan jarayonlarni oʻz ichiga oladi. Hozirgi vaqtda Bulat brendining 2000 ga yaqin tayanch stansiyasi T2 operatori tarmogʻida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtib, faoliyat koʻrsatmoqda.
Eslatib oʻtamiz, joriy yilning iyun oyi boshida T2 operatori aynan Bulat stansiyalari orqali VoLTE (Voice over LTE) texnologiyasini ishga tushirgan edi. Bu mahalliy ishlab chiqarilgan uskunalar orqali yuqori sifatli ovozli aloqani taʼminlash mumkinligini amalda isbotladi. Kelgusida ushbu texnologiyalarning MDH davlatlari boʻylab keng tarqalishi va mintaqaviy aloqa sifatiga taʼsiri mutaxassislar diqqat markazida boʻlib qolmoqda.
…