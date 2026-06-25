Base Power AQSHning eng yirik energiya tarmogʻidagi inqirozni hal etishga kirishdi
AQSHning energetika sohasidagi istiqbolli startaplaridan biri hisoblangan Base Power kompaniyasi Illinoys shtatida oʻzining ulkan uy akkumulyatorlari tizimini sotishni boshladi. Bu qadam nafaqat kompaniya koʻlamini kengaytiradi, balki mamlakatning eng yirik elektr tarmogʻi operatori boʻlmish PJM Interconnection hududiga birinchi marta kirib borishni anglatadi. Mazkur hudud soʻnggi vaqtlarda maʼlumotlar markazlarining (data-center) keskin koʻpayishi ortidan jiddiy energiya tanqisligiga duch kelmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
PJM operatori boshqaradigan hudud, jumladan Shimoliy Virjiniya, dunyodagi eng zich maʼlumotlar markazlari joylashgan nuqtalardan biri hisoblanadi. Yangi energiya manbalarining yetishmasligi va talabning ortishi natijasida hududda elektr energiyasining ulgurji narxlari soʻnggi bir yil ichida deyarli ikki baravar qimmatlashdi. Canary Media nashrining xabar berishicha, vaziyat shu darajaga yetganki, mintaqadagi eng yirik kommunal xizmat koʻrsatuvchi korxonalardan biri boʻlgan AEP bozorni tark etish bilan tahdid qilmoqda.
Virtual elektr stansiyalari va innovatsion yondashuvBase Power bundan ikki yil avval Texasda tashkil etilgan boʻlib, uning asosiy gʻoyasi turar-joy akkumulyatorlari asosida virtual elektr stansiyasini yaratishga qaratilgan. Kompaniya taklif etayotgan akkumulyatorlarning quvvati 25 kW/soatdan boshlanadi, bu esa bozordagi koʻplab raqobatchilarning mahsulotidan kattaroqdir. Muhim jihati shundaki, Base Power akkumulyatorlarni shunchaki sotmaydi, balki mijozlardan elektr energiyasini aynan oʻzidan sotib olishni talab qiladi.
Illinoys shtatida kompaniya taklif qilayotgan tariflar mahalliy ComEd yetkazib beruvchisining narxlaridan 25 foizga arzonroqdir. Bu isteʼmolchilar uchun ham, tarmoq barqarorligi uchun ham manfaatli hisoblanadi. Startap elektr energiyasi arzon boʻlganda akkumulyatorlarni quvvatlaydi va tarmoqda yuklama ortib, energiya taqchilligi yuzaga kelganda zaxiradagi quvvatni ishga soladi.
Byurokratik toʻsiqlarni chetlab oʻtishPJM operatori yangi energiya manbalarini tarmoqqa ulash borasidagi arizalarni koʻrib chiqishni 2022-yilda toʻxtatib qoʻygan edi va faqat joriy yilning aprel oyidagina bu jarayonni qayta tikladi. Biroq Base Power oʻzining biznes modeli tufayli ushbu byurokratik navbatlarni chetlab oʻtishga muvaffaq boʻlmoqda. Kompaniya asoschisi va rahbari Zach Dellning tushuntirishicha, akkumulyatorlar bevosita xonadonlarga, yaʼni mavjud ulanish nuqtalariga oʻrnatilgani sababli, yangi tarmoqlararo ulanish ruxsatini kutishga hojat qolmaydi.
Kompaniyaning rivojlanish surʼatlari yirik investorlar eʼtiborini tortmoqda. Oktyabr oyida Addition boshchiligidagi investitsiya raundida 1 milliard dollar jalb qilingan boʻlsa, undan avvalroq Andreessen Horowitz (a16z), Lightspeed Venture Partners va Valor Equity Partners kabi gigantlar startapga 200 million dollar tikkan edi. Hozirda Base Power Texasning oʻzida 500 megavatt-soatdan ortiq energiya saqlash quvvatiga ega boʻlib, ushbu tajribani endi butun mamlakat boʻylab yoyishni rejalashtirmoqda.
Ushbu loyiha nafaqat AQSH, balki global miqyosda energiya taqchilligi va maʼlumotlar markazlarining oʻsib borayotgan ehtiyojlarini qondirishda muhim model boʻlishi mumkin. Xususiy xonadonlarning umumiy tarmoq barqarorligiga hissa qoʻshishi kelajakda anʼanaviy elektr stansiyalariga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirishga xizmat qiladi.
…