Base Power AQSHning eng yirik energiya tarmogʻidagi inqirozni hal etishga kirishdi

·23·Texno
Base Power AQSHning eng yirik energiya tarmogʻidagi inqirozni hal etishga kirishdi

AQSHning energetika sohasidagi istiqbolli startaplaridan biri hisoblangan Base Power kompaniyasi Illinoys shtatida oʻzining ulkan uy akkumulyatorlari tizimini sotishni boshladi. Bu qadam nafaqat kompaniya koʻlamini kengaytiradi, balki mamlakatning eng yirik elektr tarmogʻi operatori boʻlmish PJM Interconnection hududiga birinchi marta kirib borishni anglatadi. Mazkur hudud soʻnggi vaqtlarda maʼlumotlar markazlarining (data-center) keskin koʻpayishi ortidan jiddiy energiya tanqisligiga duch kelmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

PJM operatori boshqaradigan hudud, jumladan Shimoliy Virjiniya, dunyodagi eng zich maʼlumotlar markazlari joylashgan nuqtalardan biri hisoblanadi. Yangi energiya manbalarining yetishmasligi va talabning ortishi natijasida hududda elektr energiyasining ulgurji narxlari soʻnggi bir yil ichida deyarli ikki baravar qimmatlashdi. Canary Media nashrining xabar berishicha, vaziyat shu darajaga yetganki, mintaqadagi eng yirik kommunal xizmat koʻrsatuvchi korxonalardan biri boʻlgan AEP bozorni tark etish bilan tahdid qilmoqda.

Virtual elektr stansiyalari va innovatsion yondashuv

Base Power bundan ikki yil avval Texasda tashkil etilgan boʻlib, uning asosiy gʻoyasi turar-joy akkumulyatorlari asosida virtual elektr stansiyasini yaratishga qaratilgan. Kompaniya taklif etayotgan akkumulyatorlarning quvvati 25 kW/soatdan boshlanadi, bu esa bozordagi koʻplab raqobatchilarning mahsulotidan kattaroqdir. Muhim jihati shundaki, Base Power akkumulyatorlarni shunchaki sotmaydi, balki mijozlardan elektr energiyasini aynan oʻzidan sotib olishni talab qiladi.

Illinoys shtatida kompaniya taklif qilayotgan tariflar mahalliy ComEd yetkazib beruvchisining narxlaridan 25 foizga arzonroqdir. Bu isteʼmolchilar uchun ham, tarmoq barqarorligi uchun ham manfaatli hisoblanadi. Startap elektr energiyasi arzon boʻlganda akkumulyatorlarni quvvatlaydi va tarmoqda yuklama ortib, energiya taqchilligi yuzaga kelganda zaxiradagi quvvatni ishga soladi.

Byurokratik toʻsiqlarni chetlab oʻtish

PJM operatori yangi energiya manbalarini tarmoqqa ulash borasidagi arizalarni koʻrib chiqishni 2022-yilda toʻxtatib qoʻygan edi va faqat joriy yilning aprel oyidagina bu jarayonni qayta tikladi. Biroq Base Power oʻzining biznes modeli tufayli ushbu byurokratik navbatlarni chetlab oʻtishga muvaffaq boʻlmoqda. Kompaniya asoschisi va rahbari Zach Dellning tushuntirishicha, akkumulyatorlar bevosita xonadonlarga, yaʼni mavjud ulanish nuqtalariga oʻrnatilgani sababli, yangi tarmoqlararo ulanish ruxsatini kutishga hojat qolmaydi.

Kompaniyaning rivojlanish surʼatlari yirik investorlar eʼtiborini tortmoqda. Oktyabr oyida Addition boshchiligidagi investitsiya raundida 1 milliard dollar jalb qilingan boʻlsa, undan avvalroq Andreessen Horowitz (a16z), Lightspeed Venture Partners va Valor Equity Partners kabi gigantlar startapga 200 million dollar tikkan edi. Hozirda Base Power Texasning oʻzida 500 megavatt-soatdan ortiq energiya saqlash quvvatiga ega boʻlib, ushbu tajribani endi butun mamlakat boʻylab yoyishni rejalashtirmoqda.

Ushbu loyiha nafaqat AQSH, balki global miqyosda energiya taqchilligi va maʼlumotlar markazlarining oʻsib borayotgan ehtiyojlarini qondirishda muhim model boʻlishi mumkin. Xususiy xonadonlarning umumiy tarmoq barqarorligiga hissa qoʻshishi kelajakda anʼanaviy elektr stansiyalariga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirishga xizmat qiladi.

Base PowerEnergetikaTexnologiyaAQSHStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex va Neptun hamkorlikda suv toshqinidan himoya qiluvchi aqlli tizimni taqdim etdiYandex va Neptun hamkorlikda suv toshqinidan himoya qiluvchi aqlli tizimni taqdim etdiBugun, 23:25Xiaomi kompaniyasi 35 000 Pa quvvatli Robot Vacuum 6 Max flagmanini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 35 000 Pa quvvatli Robot Vacuum 6 Max flagmanini taqdim etdiBugun, 22:56Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi: Claude ChatGPT oʻrnini egallamoqdami?Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi: Claude ChatGPT oʻrnini egallamoqdami?Bugun, 22:54Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiGoogle moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiBugun, 22:27Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiXitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiBugun, 22:25Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiSunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiBugun, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi