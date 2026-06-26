Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildi
Bugungi kunda sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari oddiy savollarga javob berish bosqichidan oʻtib, murakkab va koʻp bosqichli vazifalarni mustaqil bajaruvchi agentlarga aylanmoqda. Biroq, ushbu agentlarga moliyaviy tahlil oʻtkazish yoki sayohatlarni band qilish kabi masʼuliyatli ishlarni topshirishdan oldin, ularning ishonchliligini tekshirish eng dolzarb masalalardan biri boʻlib qolmoqda. Sobiq Meta AI tadqiqotchilari tomonidan asos solingan Patronus AI startapi aynan shu muammoni hal qilish uchun 50 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Greenfield Partners boshchiligidagi Series B investitsiya raundi doirasida jalb qilingan ushbu mablagʻlar kompaniyaning umumiy kapitalini 70 million dollarga yetkazdi. Raundda shuningdek Notable Capital, Lightspeed, Datadog va Samsung kabi yirik investorlar ham ishtirok etishdi. Bu kabi yuqori qiziqish Patronus AI taqdim etayotgan yechimlarga boʻlgan talabning naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Raqamli dunyolar va stress-testlarPatronus AI oʻzining "raqamli dunyo modellari" orqali veb-saytlar va ichki tizimlarning nusxalarini yaratadi. Ushbu simulyatsiya qilingan muhitlarda AI agentlari turli kutilmagan ssenariylar ostida stress-testdan oʻtkaziladi. Bu jarayon Waymo kabi kompaniyalarning oʻziyurar avtomobillarni sinovdan oʻtkazish uslubiga oʻxshaydi: mashina koʻchaga chiqishidan oldin virtual olamda yomon ob-havo yoki yoʻlga toʻsatdan yugurib chiqqan bola kabi xavfli vaziyatlarga tayyorlanadi.
Hozirgi vaqtda koʻplab AI laboratoriyalari oʻz modellarining imkoniyatlarini koʻrsatish uchun turli benchmarklardan (sinov koʻrsatkichlari) foydalanadi. Biroq, yuqori ball har doim ham sunʼiy intellekt real dunyodagi murakkab ishlarni xatosiz bajarishiga kafolat bermaydi. Patronus AI yaratgan tizim esa agentlarning "ayyorlik" qilishini, yaʼni vazifani oxiriga yetkazmay, qisqa yoʻllar orqali natijaga erishishga urinishlarini aniqlaydi va ularni toʻgʻri ishlashga majbur qiladi.
Notable Capital boshqaruvchi direktori Glenn Solomonning taʼkidlashicha, Patronus AI daromadlari oʻtgan yil davomida 15 baravarga oshgan. Hozirda deyarli barcha yetakchi AI laboratoriyalari va koʻplab rivojlanayotgan startaplar ushbu kompaniyaning mijozlari hisoblanadi. Bu sunʼiy intellekt xavfsizligi va ishonchliligi boʻyicha bozorning ehtiyoji naqadar katta ekanini koʻrsatadi.
Hozirgi bosqichda Patronus AI asosan dasturiy injiniring va moliya sohalari uchun simulyatsiya muhitlarini taqdim etmoqda. Kompaniya asoschilaridan biri Anand Kannappanning soʻzlariga koʻra, bu hali boshlanishi va kelajakda boshqa koʻplab tarmoqlar uchun ham raqamli sinov maydonchalari yaratiladi. Bu esa AI agentlarini kundalik hayotimizga yanada chuqurroq va xavfsizroq integratsiya qilish imkonini beradi.
…