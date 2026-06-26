Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildi

Bugungi kunda sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari oddiy savollarga javob berish bosqichidan oʻtib, murakkab va koʻp bosqichli vazifalarni mustaqil bajaruvchi agentlarga aylanmoqda. Biroq, ushbu agentlarga moliyaviy tahlil oʻtkazish yoki sayohatlarni band qilish kabi masʼuliyatli ishlarni topshirishdan oldin, ularning ishonchliligini tekshirish eng dolzarb masalalardan biri boʻlib qolmoqda. Sobiq Meta AI tadqiqotchilari tomonidan asos solingan Patronus AI startapi aynan shu muammoni hal qilish uchun 50 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Greenfield Partners boshchiligidagi Series B investitsiya raundi doirasida jalb qilingan ushbu mablagʻlar kompaniyaning umumiy kapitalini 70 million dollarga yetkazdi. Raundda shuningdek Notable Capital, Lightspeed, Datadog va Samsung kabi yirik investorlar ham ishtirok etishdi. Bu kabi yuqori qiziqish Patronus AI taqdim etayotgan yechimlarga boʻlgan talabning naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Raqamli dunyolar va stress-testlar

Patronus AI oʻzining "raqamli dunyo modellari" orqali veb-saytlar va ichki tizimlarning nusxalarini yaratadi. Ushbu simulyatsiya qilingan muhitlarda AI agentlari turli kutilmagan ssenariylar ostida stress-testdan oʻtkaziladi. Bu jarayon Waymo kabi kompaniyalarning oʻziyurar avtomobillarni sinovdan oʻtkazish uslubiga oʻxshaydi: mashina koʻchaga chiqishidan oldin virtual olamda yomon ob-havo yoki yoʻlga toʻsatdan yugurib chiqqan bola kabi xavfli vaziyatlarga tayyorlanadi.

Hozirgi vaqtda koʻplab AI laboratoriyalari oʻz modellarining imkoniyatlarini koʻrsatish uchun turli benchmarklardan (sinov koʻrsatkichlari) foydalanadi. Biroq, yuqori ball har doim ham sunʼiy intellekt real dunyodagi murakkab ishlarni xatosiz bajarishiga kafolat bermaydi. Patronus AI yaratgan tizim esa agentlarning "ayyorlik" qilishini, yaʼni vazifani oxiriga yetkazmay, qisqa yoʻllar orqali natijaga erishishga urinishlarini aniqlaydi va ularni toʻgʻri ishlashga majbur qiladi.

Notable Capital boshqaruvchi direktori Glenn Solomonning taʼkidlashicha, Patronus AI daromadlari oʻtgan yil davomida 15 baravarga oshgan. Hozirda deyarli barcha yetakchi AI laboratoriyalari va koʻplab rivojlanayotgan startaplar ushbu kompaniyaning mijozlari hisoblanadi. Bu sunʼiy intellekt xavfsizligi va ishonchliligi boʻyicha bozorning ehtiyoji naqadar katta ekanini koʻrsatadi.

Hozirgi bosqichda Patronus AI asosan dasturiy injiniring va moliya sohalari uchun simulyatsiya muhitlarini taqdim etmoqda. Kompaniya asoschilaridan biri Anand Kannappanning soʻzlariga koʻra, bu hali boshlanishi va kelajakda boshqa koʻplab tarmoqlar uchun ham raqamli sinov maydonchalari yaratiladi. Bu esa AI agentlarini kundalik hayotimizga yanada chuqurroq va xavfsizroq integratsiya qilish imkonini beradi.

Patronus AISunʼiy IntellektInvestitsiyaStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaNASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:20Polymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiPolymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiBugun, 00:59Microsoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiMicrosoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiBugun, 00:57OpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradiOpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradiBugun, 00:55IBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdiIBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdiBugun, 00:23Notion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadiNotion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi