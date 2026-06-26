AMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdi

·38·Texno
AMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdi

AMD kompaniyasining afsonaviy Ryzen 7 5800X3D protsessori oʻzining 10 yillik yubiley nashrida (10th Anniversary Edition) qayta sotuvga chiqishi bilanoq haqiqiy shov-shuvga sabab boʻldi. AQSH bozorida 29-iyun kuni boshlangan savdolar shunchalik tez yakunlandiki, koʻplab xaridorlar mahsulotni savatga qoʻshishga ham ulgurishmadi. Ushbu model oʻyin ishqibozlari orasida hamon eng ommabop chiplardan biri boʻlib qolayotgani talabning keskin ortishiga olib keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tom’s Hardware nashri xabariga koʻra, yubiley versiyasi yirik riteylerlar peshtaxtalarida paydo boʻlganidan soʻng sanoqli daqiqalar ichida tugab qolgan. Hozirda rasmiy doʻkonlarda ushbu protsessorni topish imkonsiz boʻlib turibdi. Bunday defitsit holatidan darhol „olib-sotarlar“ (perekupshiklar) foydalanib qolishdi va bozordagi narxlarni sunʼiy ravishda koʻtarib yuborishdi.

Narxlarning keskin koʻtarilishi va chayqovchilik

Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition modeli uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan rasmiy narx 350 dollarni tashkil etadi. Biroq, eBay kabi onlayn savdo platformalarida ushbu protsessorning narxi hozirda 600 dollardan 750 dollargacha koʻtarilgan. Bu rasmiy narxdan ikki baravar qimmat deganidir.

Maʼlumotlarga koʻra, birinchi nusxalar allaqachon 540 va 585 dollar qiymatida oʻz egalarini topgan. AQSHdagi MicroCenter tarmogʻida protsessor nafaqat alohida, balki ona plata va tezkor xotira bilan birga toʻplam holatida ham sotilmoqda. Ekspertlarning taxminicha, chayqovchilar mahsulotni aynan oflayn doʻkonlardan toʻplam koʻrinishida sotib olib, keyinchalik qismlarga ajratgan holda qimmatroqqa pullashmoqda.

Texnik xususiyatlar va oʻziga xosliklar

Qiziqarli jihati shundaki, texnik nuqtayi nazardan yubiley nashri standart Ryzen 7 5800X3D modelidan deyarli farq qilmaydi. AMD kompaniyasi kristallar orasidagi aloqani yaxshilaydigan yangilangan texnologiya qoʻllanganini bildirgan boʻlsa-da, asosiy parametrlar oʻzgarishsiz qolgan:

  • 8 ta yadro va 16 ta oqim;
  • Maksimal takt chastotasi — 4,5 GGs;
  • L3 kesh xotirasi — 96 MB (3D V-Cache texnologiyasi);
  • Issiqlik ajratish quvvati (TDP) — 105 W.
Ushbu protsessor AM4 platformasining „choʻqqisi“ hisoblanadi va hali ham zamonaviy oʻyinlarda yuqori unumdorlikni namoyish etmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu platformaga asoslangan kompyuterlar juda ommabop boʻlib, Ryzen 7 5800X3D modeli oʻyin ishqibozlari uchun eng maqbul yangilanish (upgrade) varianti boʻlib qolmoqda.

Hozircha AMD ushbu modelning qoʻshimcha partiyalarini chiqarishi yoki chiqarmasligi haqida rasmiy maʼlumot bermadi. Biroq, AQSHdagi kabi yuqori talab boshqa mintaqalarda ham narxlarning biroz koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin. Texnologiya ixlosmandlariga mahsulotni faqat ishonchli va rasmiy yetkazib beruvchilardan xarid qilish tavsiya etiladi.

AMDRyzenProtsessorTexnologiyaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiIxcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiBugun, 03:54YouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeysYouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeysBugun, 03:28Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:23NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaNASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:20Polymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiPolymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiBugun, 00:59Microsoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiMicrosoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi