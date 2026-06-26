AMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdi
AMD kompaniyasining afsonaviy Ryzen 7 5800X3D protsessori oʻzining 10 yillik yubiley nashrida (10th Anniversary Edition) qayta sotuvga chiqishi bilanoq haqiqiy shov-shuvga sabab boʻldi. AQSH bozorida 29-iyun kuni boshlangan savdolar shunchalik tez yakunlandiki, koʻplab xaridorlar mahsulotni savatga qoʻshishga ham ulgurishmadi. Ushbu model oʻyin ishqibozlari orasida hamon eng ommabop chiplardan biri boʻlib qolayotgani talabning keskin ortishiga olib keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tom’s Hardware nashri xabariga koʻra, yubiley versiyasi yirik riteylerlar peshtaxtalarida paydo boʻlganidan soʻng sanoqli daqiqalar ichida tugab qolgan. Hozirda rasmiy doʻkonlarda ushbu protsessorni topish imkonsiz boʻlib turibdi. Bunday defitsit holatidan darhol „olib-sotarlar“ (perekupshiklar) foydalanib qolishdi va bozordagi narxlarni sunʼiy ravishda koʻtarib yuborishdi.
Narxlarning keskin koʻtarilishi va chayqovchilikRyzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition modeli uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan rasmiy narx 350 dollarni tashkil etadi. Biroq, eBay kabi onlayn savdo platformalarida ushbu protsessorning narxi hozirda 600 dollardan 750 dollargacha koʻtarilgan. Bu rasmiy narxdan ikki baravar qimmat deganidir.
Maʼlumotlarga koʻra, birinchi nusxalar allaqachon 540 va 585 dollar qiymatida oʻz egalarini topgan. AQSHdagi MicroCenter tarmogʻida protsessor nafaqat alohida, balki ona plata va tezkor xotira bilan birga toʻplam holatida ham sotilmoqda. Ekspertlarning taxminicha, chayqovchilar mahsulotni aynan oflayn doʻkonlardan toʻplam koʻrinishida sotib olib, keyinchalik qismlarga ajratgan holda qimmatroqqa pullashmoqda.
Texnik xususiyatlar va oʻziga xosliklarQiziqarli jihati shundaki, texnik nuqtayi nazardan yubiley nashri standart Ryzen 7 5800X3D modelidan deyarli farq qilmaydi. AMD kompaniyasi kristallar orasidagi aloqani yaxshilaydigan yangilangan texnologiya qoʻllanganini bildirgan boʻlsa-da, asosiy parametrlar oʻzgarishsiz qolgan:
- 8 ta yadro va 16 ta oqim;
- Maksimal takt chastotasi — 4,5 GGs;
- L3 kesh xotirasi — 96 MB (3D V-Cache texnologiyasi);
- Issiqlik ajratish quvvati (TDP) — 105 W.
Hozircha AMD ushbu modelning qoʻshimcha partiyalarini chiqarishi yoki chiqarmasligi haqida rasmiy maʼlumot bermadi. Biroq, AQSHdagi kabi yuqori talab boshqa mintaqalarda ham narxlarning biroz koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin. Texnologiya ixlosmandlariga mahsulotni faqat ishonchli va rasmiy yetkazib beruvchilardan xarid qilish tavsiya etiladi.
…